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منزل مثالي بكثير من المساحات المفتوحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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منزل مثالي مبهر من الداخل والخارج، واجهته ترحب بنا بمزيج رائع من مواد البناء، والداخل يذهلنا باندماجه الساحر مع المساحات الخارجية من خلال الاعتماد على الكثير من اللمسات الزجاجية.

لا تفوت هذه الجولة والقي نظرة معنا على هذا المشروع لتحكم عليه ما إن كان مثاليًا بالنسبة لك أم لا؟!

تصميم مينيمالي

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صُممت واجهة هذا المنزل وفقًا للنمط التبسيطي أو المينيمال بالتقاء فريد من نوعه بين مزيج رائع من الزجاج والخرسانة مع الخشب، استطاعت جميع تلك المواد أن تترك بصمتها في تزيين المنزل من الخارج ولفت أنظار المارين بجواره من روعة التصميم.  

تخطيط مفتوح

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أصبح التخطيط ذو التصميم المفتوح واحدًا من الاتجاهات العصرية الشائعة هذه الأيام في التصاميم الداخلية للمنازل، وهو يعتمد على الربط بين غرف المنزل المختلفة مثل المطابخ وغرف الطعام وغرف المعيشة وما إلى ذلك.

تحققت خاصية الدمج هنا في هذه الساحة التي جمعت بين المطبخ وغرفة الطعام في آنٍ واحد وذلك من خلال امتداد سطح خزانات المطبخ ليصنع حرف U يشكل طرفه الأخير مساحة لتناول الطعام بما يحاوطها من مقاعد مخصصة لهذا الغرض.

لمسة من الانتعاش

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لمسة من الانتعاش تجسدت في تصميم جلسة أخرى لتناول الطعام ولكنها هذه المرة في الهواء الطلق وبعدد أكبر من المقاعد الخشبية. رغم أن الجلسة تبدو لأول وهلة في الحديقة الخارجية للمنزل، إلا أنك إن دققت النظر في الصورة تكتشف أنها لا تزال بالداخل ولكن يُميزها سقف وجدار شفاف من الزجاج.  

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عن رقة وبساطة الحد الأدنى

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ننتقل لغرفة المعيشة الهادئة بنعومة ورقة نمط الحد الأدنى، والتي تعتمد في تكوينها على عناصر ديكورية بسيطة تتمثل في أريكتين باللون الكريمي المحايد ومقعدين باللون الكاكي.  

الغرفة تسير على نهج الأقل هو أكثر

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نختتم جولتنا في هذا المشروع بغرفة النوم والتي تتمتع هي الأخرى بتصميم شبه مفتوح مثلها كمثل بقية ساحات المنزل. كما نلاحظ من الصورة، تتمتع الغرفة بنظرة هادئة وعدد قليل من الأثاث يفي بالغرض يتناسب مع طبيعة النمط المينيمال الذي يؤمن بمبدأ الأقل هو أكثر.

تصميم مميز لمطابخ ساحرة

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