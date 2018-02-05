منزل مثالي بكثير من المساحات المفتوحة

منزل مثالي مبهر من الداخل والخارج، واجهته ترحب بنا بمزيج رائع من مواد البناء، والداخل يذهلنا باندماجه الساحر مع المساحات الخارجية من خلال الاعتماد على الكثير من اللمسات الزجاجية.

لا تفوت هذه الجولة والقي نظرة معنا على هذا المشروع لتحكم عليه ما إن كان مثاليًا بالنسبة لك أم لا؟!