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شرفات من الأحلام الآن بين يديك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio بلكونة أو شرفة
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يعد تصميم شرفة خارجية في منزلك بمثابة طاقة ومجال حيوي جديد تقوم بإضافته لأوجه الاستفادة و الاستمتاع داخل حدود منزلك، كما أنه يعد مكسراً لحواجز الملل و التعود الذي قد ينتابنا من تكرار استخدام الغرف الداخلية مراراً وتكراراً دون تغيير، اليوم سوف يقدم لنا هوميفاي مجموعة مميزة من التصميمات الخاصة بالشرفات التي من شأنها أن تنوع استخداماتك لها وبالتالي ستكون بحق وسيلة الترفية والاسترخاء الأولى التي سوف تكون بين يديك كلما أردت أن تحدث تغييراً مطلوباً في نمط حياتك داخل المنزل بعد يوم عمل طويل وشاق ..

إليكم التفاصيل.

جلسة ثابتة و مدفأة

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio بلكونة أو شرفة
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

يمكننا استغلال المساحة الخارجية المتوفرة في شرفة منزلنا بطريقة مميزة وعائلية عن طريق اضافة مكان ثابت للجلوس حول مدفأة شاعرية الشكل ترسل شعور الدفء والراحة للجميع وتمكنك من الخروج للشرفة للاستمتاع بالهواء الطلق حتى في أيام البرد .

يمكن استغلال هذا التصميم في مختلف المساحات التي تأتي عليها الشرفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة مع تكييف حجم الجلسة و الشرفة بما يتناسب معها بشرط أن يكون هناك مساحة معقولة للتنقل و الحركة فيما بينها بحيث تكون الشرفة وسيلة للتمشي أيضاً و النظر للخارج وليس للجلوس فقط .

مطبخ ثابت

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

لهواة الشواء وتناول الطعام في الشرفات الخارجية في الهواء الطلق إليكم هذا التصميم الساحر الذي يجمع بين الانطلاق و بين الخصوصية أيضاً، حيث تم تقفيل الشرفة من الجهات الأربع بأسوار عالية مع تثبيت مكان للمطبخ بالطريقة العادية في نهاية الشرفة وتم دمج بار رئيسي يتسع لثلاث أو أربع أشخاص لتناول الطعام والمشروبات بكل أريحية مع توفير مساحات اضافية لتصميم جلسات بسيطة ومتنقلة وفقاً لحاجتك وعدد مدعويك في العزومات الرسمية والعائلية.

سفرة خشبية

Rear Garden homify بلكونة أو شرفة
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

تم تصميم السفرة الخشبية في الهواء الطلق فبالتالي كان استخدام الشرفة لتكون وسيلة لاستنشاق الهواء بطريقة مميزة مع توفير المساحة لذلك مع دمج بعض المساحة لتستضيف سفرة عائلية بسيطة التصميم من الأخشاب، وهو مارفع من القيمة الطبيعية للتصميم بشكل عام خصوصاً أن التوجه واضح منذ البداية في استخدام الزهور و الأخشاب في التقسيم التسوير الخاص بالشرفة فكان التصميم متكاملاً ومميزاً .

تعريشة وجلسة خارجية

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA بلكونة أو شرفة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

التعريشات من أجمل الأفكار التي تزين الشرفات خصوصاً كبيرة المساحة منها، وكذلك تساعد على إحداث تقسيم مثالي بين مكوناتها، في هذا التصميم على سبيل المثال تم تصميم تعريشة خشبية وتم تزيينها بواسطة الضوء الصناعي والمصابيح في طياتها العلوية، وكان استخدامها مثالياً ليكون متوجاً للجلسة العائلية المصممة أسفلهالتنعم بالظلال نهاراً والإضاءة الجميلة ليلاً .

تصميم غريب ولكن جريء

Uno scorcio sul Duomo di Trento, Mangodesign Mangodesign بلكونة أو شرفة
Mangodesign

Mangodesign
Mangodesign
Mangodesign

من أروع الأفكار الجريئة بشرط أن يكون مكان الشرفة غير مجروحاً من قبل جيران، تصميم جاكوزي متكامل وسبا في المساحة الخارجية بالشرفة من أجمل الأفكار المميزة لعشاق الانطلاق والاستجمام في الهواء الطلق ، ويتم تصميم الشرفة بتلك الطريقة التي يتحقق فيها الدمج بين الأخشاب المقاومة للماء واللاند سكيب الأخضر بحيث تكون الاخشاب محيطة بمناطق المياة و اللاند سكيب يكون تقسيم طبيعي بينها وبين الأماكن المجاورة للتمشي والتريض والمآرب الاخرى التي يمكن استغلالها في شرفتك .

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شرفة منزلك بأفكار متعددة

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