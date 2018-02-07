شرفات من الأحلام الآن بين يديك

يمكننا استغلال المساحة الخارجية المتوفرة في شرفة منزلنا بطريقة مميزة وعائلية عن طريق اضافة مكان ثابت للجلوس حول مدفأة شاعرية الشكل ترسل شعور الدفء والراحة للجميع وتمكنك من الخروج للشرفة للاستمتاع بالهواء الطلق حتى في أيام البرد .

يمكن استغلال هذا التصميم في مختلف المساحات التي تأتي عليها الشرفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة مع تكييف حجم الجلسة و الشرفة بما يتناسب معها بشرط أن يكون هناك مساحة معقولة للتنقل و الحركة فيما بينها بحيث تكون الشرفة وسيلة للتمشي أيضاً و النظر للخارج وليس للجلوس فقط .