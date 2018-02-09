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من الخارج تقليدي ومن الداخل لا يُصدق!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects غرفة المعيشة
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هناك فرق كبير بين تجديد منزل ما مع الانتباه جيدًا لضرورة الاحتفاظ بسماته الأساسية وبين تعمد إفقاده الطابع الأصلي الذي يتحلى به. المهندسون المعماريون الموهوبون هم وحدهم القادرون على التعامل مع المعادلة الصعبة التي تتمثل في إحداث تغيير ذكي وفعال بالمنازل عند تجديدها وخلق نتائج لا تصدق دون أن يفقدوها تقليديها التي لها دخل كبير في تميزها.  

وقد نجح فعليًا خبراء تصميم هذا المشروع في تحقيق ذلك لنجد المنزل من الخارج تقليدي يحتفظ بهيئته النمطية، ومن الداخل ساحر بلمسات لا تصدق!

الواجهة تقليدية لا تعبر عما بالداخل

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects منازل
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

تصميم واجهة هذا المنزل بسيط وجميل -من الطوب الأحمر ونوافذ بيضاء-، ولكنه في حقيقة الأمر لا يُعَبّر عما بالداخل من ذكاء التعامل مع المساحات وروعة تأثيث الغرف المختلفة.. دعونا نكتشف ما يحمله لنا من مفاجآت مع الصور القادمة!

المطبخ.. قديم وجديد!

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects مطبخ
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

أول شئ نلاحظه هنا هو أن المطبخ نفسه معاصر ورائع، يتكون من خيار حديث جدًا من الألوان، إلى جانب مائدة الجزيرة الرخامية وبار الإفطار الخشبي الطويل.. منطقة ديناميكية مذهلة تتمتع بأكثر من مصدر للإضاءة تجعل المطبخ أكثر من مجرد مساحة للطهي.

ولكن ماذا بعد ذلك؟! نجد لمسة تقليدية تأتي هنا من أجل تحقيق التوازن بين كل العناصر، فتتمثل في الأرضيات الباركيه الخالدة التي تمد المطبخ بدفء شبه دائم. 

ما بين بساطة الطوب ودفء اللمسات الخشبية

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects غرفة المعيشة
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

بالمضي قدمًا داخل غرف هذا المنزل وتحديدًا هذا الركن تجد أن الأرضيات الباركيه ليست عنصر التصميم التقليدي الوحيد بهذا المشروع، وذلك بحضور لمسة أخرى تشاركها نفس التقليدية تتمثل في الطوب الأبيض الذي يكسي الجدار بطوله إلى أن تخترقه مدفأة رائعة سوداء أحدثت هي الأخرى حالة من التوازن البصري.

المعيشة.. تذوب بين الأزرق والنافذة المذهلة

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects غرفة المعيشة
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

النوافذ الكبيرة في قلب الغرفة ولمسة خاصة جدًا تميز المعيشة. تعمد أصحاب المنزل عدم تغطية النوافذ هنا بستائر ثقيلة أو إخفاء أيٍ منها بالأثاث ليتركوا لها المجال لتمد الغرفة بالبراح والإضاءة الطبيعية.

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غرفة نوم مشرقة بسقف مائل

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects غرفة نوم
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

يمكننا أن نرى هنا بوضوح كيف تألقت غرفة النوم بفضل النافذة السقفية المائلة التي تكاد تنفتح على السماء وتدمج الغرفة مع مساحة أخرى علوية تزيدها سعة وسحرًا.

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