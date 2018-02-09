من الخارج تقليدي ومن الداخل لا يُصدق!

هناك فرق كبير بين تجديد منزل ما مع الانتباه جيدًا لضرورة الاحتفاظ بسماته الأساسية وبين تعمد إفقاده الطابع الأصلي الذي يتحلى به. المهندسون المعماريون الموهوبون هم وحدهم القادرون على التعامل مع المعادلة الصعبة التي تتمثل في إحداث تغيير ذكي وفعال بالمنازل عند تجديدها وخلق نتائج لا تصدق دون أن يفقدوها تقليديها التي لها دخل كبير في تميزها.

وقد نجح فعليًا خبراء تصميم هذا المشروع في تحقيق ذلك لنجد المنزل من الخارج تقليدي يحتفظ بهيئته النمطية، ومن الداخل ساحر بلمسات لا تصدق!