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منزل عائلي بتصميم حداثي مع تخطيطات هندسية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects منازل
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إذا كنت تبحث بشكل دائم عن منزل مثالي لك ولعائلتك، مع هوميفاي يمكنك أن تجد ما تطمح إليه من تصميمات بكل سهولة من خلال نخبة من أروع مشاريعنا الهندسية، والتي منها مشروع اليوم لمنزل عائلي بتصميم حداثي.

يتوفر معنا اليوم لهذا المشروع مجموعة صور مدهشة لشكله من الخارج بما في ذلك واجهته وفناءه الخلفي وشرفته، أما المشهد من الداخل ستتعرف عليه من خلال بعض التخطيطات الهندسية المرفقة هنا والتي تنتمي لـ المهندس المعماري الذي تولى مهمة تأسيسه من الألف إلى الياء. 

البداية هذه المرة من الفناء الخلفي

MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects منازل
Tobi Architects

Tobi Architects
Tobi Architects
Tobi Architects

على عكس المعتاد في مشروعاتنا، عادة ما نبدأ بصورة تعرض لكم الواجهة ونتحدث عن كل جزء من مكونات بنائها، أما اليوم فسنبدأ جولتنا بالفناء الخلفي! نعم لأنه هنا في هذا المشروع لا يقل روعة ولا احترافية عن تصميم الواجهة. 

يتمتع الفناء الخلفي للمنزل كما نرى بالصورة بمزيج مدهش من الاتجاهين الكلاسيكي والمعاصر في آن واحد، وهو الأمر الذي أحدث حالة من التوازن بشكل مثالي بين العناصر الدافئة والباردة.

ما هذه الواجهة!

MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects منازل
Tobi Architects

Tobi Architects
Tobi Architects
Tobi Architects

تتألق واجهة هذا المشروع لدرجة تضاهي الفناء الخلفي للمنزل، ليس هذا بغريب وهي تتبع نفس النهج في التصميم مع اختلاف بعض التفاصيل البسيطة كالاعتماد على الخرسانة بشكل أكبر مقارنة بالفناء الذي زينته الأبواب والنوافذ الزجاجية المنزلقة.

الشرفة تتأرجح ما بين الحجر والخشب

MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects منازل
Tobi Architects

Tobi Architects
Tobi Architects
Tobi Architects

يمكن لأي شخص أن يصمم بمنزله شرفة في الهواء الطلق، ولكن ليس من السهل تصميم نموذج كهذا يجمع بين عراقة الماضي وروعة الحاضر بحداثته ولمساته المذهلة.

الطابق الأرضي.. مدهش

MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects
Tobi Architects

Tobi Architects
Tobi Architects
Tobi Architects

لسوء الحظ ليس لدينا أي صور للمنزل من الداخل، ولكن لا يزال بإمكاننا الحصول على لمحة عامة رائعة عن كيفية تصميمه بشكل عام من خلال رسوم هندسية تنتمي للمهندس المعماري المؤسس لهذا المشروع.

يعتمد التصميم الداخلي للمنزل كما يوضح الرسم المعروض أمامنا للطابق الأرضي على مبدأ الخطة المفتوحة وهو ما يجعله منزل عائلي رائع يسمح بالحركة والمرونة بين المطبخ ومساحة تناول الطعام وغرفة المعيشة المركزية.

الطابق العلوي.. يضاهيه في الروعة

MODERN HOUSE, Tobi Architects Tobi Architects
Tobi Architects

Tobi Architects
Tobi Architects
Tobi Architects

لابد أنك ستحب الطريقة التي تم الاحتفاظ فيها هنا -في الطابق العلوي- بهذه البساطة، وذلك بهدف التمييز بين المساحات الاجتماعية والخاصة. 

يتمتع تصميم الطابق العلوي من المنزل بغرفة نوم كبيرة بمساحة رهيبة تشعر فيها وكأنها تقيم بجناح فندقي 5 نجوم.

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من الخارج تقليدي ومن الداخل لا يُصدق!

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