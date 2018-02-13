منزل عائلي بتصميم حداثي مع تخطيطات هندسية

إذا كنت تبحث بشكل دائم عن منزل مثالي لك ولعائلتك، مع هوميفاي يمكنك أن تجد ما تطمح إليه من تصميمات بكل سهولة من خلال نخبة من أروع مشاريعنا الهندسية، والتي منها مشروع اليوم لمنزل عائلي بتصميم حداثي.

يتوفر معنا اليوم لهذا المشروع مجموعة صور مدهشة لشكله من الخارج بما في ذلك واجهته وفناءه الخلفي وشرفته، أما المشهد من الداخل ستتعرف عليه من خلال بعض التخطيطات الهندسية المرفقة هنا والتي تنتمي لـ المهندس المعماري الذي تولى مهمة تأسيسه من الألف إلى الياء.