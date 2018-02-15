6 أفكار متنوعة لأنترية غرفة المعيشة

تصميم غرفة المعيشة يوجد به نسبة كبيرة تتوقف على اختيارك للطقم الخاص بالأثاث المتواجد فيه، فهذا الطقم أو كما يسمى باللغة الدارجة الأنترية يعتبر هو الشاغل الأكبر لنسبة المساحات داخل الليفنج رووم لأنه يحقق الجانب العملي الأصلي والهدف الرئيسي من تصميم غرفة معيشة بمنزلك ألا وهو الغرفة أو الجلسة التي تجمع كل أفراد الأسرة والتي تكون في بعض الأحيان قادرة على استقبال الضيوف غير الرسميين مثل العائلة أو الأصدقاء .
اليوم في هوميفاي سوف نوضح لكم أكثر من طريقة لتصميم غرفة معيشة مناسبة بواسطة اختيار أنسب طقم أنترية – أثاث- يمكن أن يتواجد بها ويشكل لنا جلسة دافئة تنعم بالهدوء والاستقرار وجمال التفاصيل ..
تصميم أنترية أبيض بالكامل يساعد غرفتك على الظهور بمظهر عصري خصوصاً لوكانت تعاني من ضيق المساحة ولو كانت كبيرة المساحة فإنها قد تحتاج لبعض العناصر الزخرفية القادرة على كسر تلك السيطرة القوية من اللون الأبيض عن طريق تغيير لون الأرضيات أو السقف أو استخدام بعض اللمسات في الإكسسوارات من ألوان مختلفة، سيكون لديك أنترية ناصح ومشرق ولكن يلائم كثيراً كثرة الاستخدام من قبل الأطفال ، فيمكنك في تلك الحالة اللجوء لألوان أقل بياضاً وستؤدي نفس الغرض بشرط أن تكون الألوان هادئة .
الأنترية الكلاسيكي الداكن ذو الإطارات الذهبية يعتبر من أكثر الأنواع تفضيلاً لغرف المعيشة التي تصلح للاستقبال في وطننا العربي منذ عشرات السنين، وهذا لمظهرة الفخم وكبر حجم كل قطعة فيه، وهو يلائم كثيراً غرف المعيشة ذات المساحات الكبيرة ولا يمكن استخدامه في المساحات الصغيرة لكثرة شغله للمساحات المحيطة به حتى لو كانت فراغاً وهذا بفضل الألوان الداكنة والتغطية السميكة للمنسوجات المعتاد أن يصمم بها ..
الألوان العصرية تدخل في الأنترية بسهولة عن طريق تغيير ألوان الوسائد الصغيرة التي توجد داخل كل طقم، فيمكنك الاعتماد على ألوان سائدة ومحايدة في المساحة الأكبر من الطقم المخصص للجلوس مع اضافة اللمسات العصرية في تلك الوسائد مما يضفي على الغرفة بهاءاً ولفتاً للانتباه خصوصاً مع تعضيد تلك اللمسات بأخرى إكسسوارية مثلما نلاحظ في هذا التصميم واللون الأصفر .
في المساحات الضيقة أو المنازل التي يكون بها فردين فقط أو أقل ولا تعتاد على تكرار الزيارات أو تمتلك غرفة أخرى للاستقبال يمكنها الاعتماد على تلك الفكرة لتصميم أريكة مريحة منفردة لايوجد لها مقاعد جانبية كما هو معتاد مما سيؤدي الغرض تماماً فهي تتسع لأربعة أفراد وليس اثنين فقط وتوفر الكثير من المساحة بنجاح .
طريقة جعل عناصر مختلفة عن اللون السائد في الغرفة تعتبر من التوجهات العصرية خصوصاً في تصميم غرفة المعيشة، لاحظ هنا المقعدين الكلاسيكيين بلون سماوي مع طقم أبيض اللون تماماً من طراز عصري، وهي طريقة رائعة لا تقتصر فقط على اللون ولكن على تغيير النمط أيضاً .
الركنات من التوجهات العصرية في اختيار التصميم المناسب لأنترية غرفة المعيشة فهي تستغل الأركان بشكل كبير وتلائم المساحات الصغيرة والمتوسطة وتساعدنا على استغلال أمثل للمنطقة الوسطى في الغرفة بما يضمن لنا حرية حركة وسهولة انتقال من خلال الغرفة للغرف الأخرى المجاورة ..