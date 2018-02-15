6 أفكار متنوعة لأنترية غرفة المعيشة

تصميم غرفة المعيشة يوجد به نسبة كبيرة تتوقف على اختيارك للطقم الخاص بالأثاث المتواجد فيه، فهذا الطقم أو كما يسمى باللغة الدارجة الأنترية يعتبر هو الشاغل الأكبر لنسبة المساحات داخل الليفنج رووم لأنه يحقق الجانب العملي الأصلي والهدف الرئيسي من تصميم غرفة معيشة بمنزلك ألا وهو الغرفة أو الجلسة التي تجمع كل أفراد الأسرة والتي تكون في بعض الأحيان قادرة على استقبال الضيوف غير الرسميين مثل العائلة أو الأصدقاء .

اليوم في هوميفاي سوف نوضح لكم أكثر من طريقة لتصميم غرفة معيشة مناسبة بواسطة اختيار أنسب طقم أنترية – أثاث- يمكن أن يتواجد بها ويشكل لنا جلسة دافئة تنعم بالهدوء والاستقرار وجمال التفاصيل ..