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6 أفكار متنوعة لأنترية غرفة المعيشة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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تصميم غرفة المعيشة يوجد به نسبة كبيرة تتوقف على اختيارك للطقم الخاص بالأثاث المتواجد فيه، فهذا الطقم أو كما يسمى باللغة الدارجة الأنترية يعتبر هو الشاغل الأكبر لنسبة المساحات داخل الليفنج رووم لأنه يحقق الجانب العملي الأصلي والهدف الرئيسي من تصميم غرفة معيشة بمنزلك ألا وهو الغرفة أو الجلسة التي تجمع كل أفراد الأسرة والتي تكون في بعض الأحيان قادرة على استقبال الضيوف غير الرسميين مثل العائلة أو الأصدقاء .

اليوم في هوميفاي سوف نوضح لكم أكثر من طريقة لتصميم غرفة معيشة مناسبة بواسطة اختيار أنسب طقم أنترية – أثاث- يمكن أن يتواجد بها ويشكل لنا جلسة دافئة تنعم بالهدوء والاستقرار وجمال التفاصيل ..

أنترية أبيض بالكامل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم أنترية أبيض بالكامل يساعد غرفتك على الظهور بمظهر عصري خصوصاً لوكانت تعاني من ضيق المساحة ولو كانت كبيرة المساحة فإنها قد تحتاج لبعض العناصر الزخرفية القادرة على كسر تلك السيطرة القوية من اللون الأبيض عن طريق تغيير لون الأرضيات أو السقف أو استخدام بعض اللمسات في الإكسسوارات من ألوان مختلفة، سيكون لديك أنترية ناصح ومشرق ولكن يلائم كثيراً كثرة الاستخدام من قبل الأطفال ، فيمكنك في تلك الحالة اللجوء لألوان أقل بياضاً وستؤدي نفس الغرض بشرط أن تكون الألوان هادئة .

أنترية كلاسيكي داكن

Luxury Majlis interior design in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الأنترية الكلاسيكي الداكن ذو الإطارات الذهبية يعتبر من أكثر الأنواع تفضيلاً لغرف المعيشة التي تصلح للاستقبال في وطننا العربي منذ عشرات السنين، وهذا لمظهرة الفخم وكبر حجم كل قطعة فيه، وهو يلائم كثيراً غرف المعيشة ذات المساحات الكبيرة ولا يمكن استخدامه في المساحات الصغيرة لكثرة شغله للمساحات المحيطة به حتى لو كانت فراغاً وهذا بفضل الألوان الداكنة والتغطية السميكة للمنسوجات المعتاد أن يصمم بها ..

طقم عصري مختلف الألوان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان العصرية تدخل في الأنترية بسهولة عن طريق تغيير ألوان الوسائد الصغيرة التي توجد داخل كل طقم، فيمكنك الاعتماد على ألوان سائدة ومحايدة في المساحة الأكبر من الطقم المخصص للجلوس مع اضافة اللمسات العصرية في تلك الوسائد مما يضفي على الغرفة بهاءاً ولفتاً للانتباه خصوصاً مع تعضيد تلك اللمسات بأخرى إكسسوارية مثلما نلاحظ في هذا التصميم واللون الأصفر .

كنبة واحدة فقط

2 habitações geminadas, Emprofeira - empresa de projectos da Feira, Lda. Emprofeira - empresa de projectos da Feira, Lda. غرفة المعيشة خشب Wood effect
Emprofeira – empresa de projectos da Feira, Lda.

Emprofeira - empresa de projectos da Feira, Lda.
Emprofeira – empresa de projectos da Feira, Lda.
Emprofeira - empresa de projectos da Feira, Lda.

في المساحات الضيقة أو المنازل التي يكون بها فردين فقط أو أقل ولا تعتاد على تكرار الزيارات أو تمتلك غرفة أخرى للاستقبال يمكنها الاعتماد على تلك الفكرة لتصميم أريكة مريحة منفردة لايوجد لها مقاعد جانبية كما هو معتاد مما سيؤدي الغرض تماماً فهي تتسع لأربعة أفراد وليس اثنين فقط وتوفر الكثير من المساحة بنجاح .

كراسي كلاسيكية وأريكة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

طريقة جعل عناصر مختلفة عن اللون السائد في الغرفة تعتبر من التوجهات العصرية خصوصاً في تصميم غرفة المعيشة، لاحظ هنا المقعدين الكلاسيكيين بلون سماوي مع طقم أبيض اللون تماماً من طراز عصري، وهي طريقة رائعة لا تقتصر فقط على اللون ولكن على تغيير النمط أيضاً .

ركنة

GUNDOGAN SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة Grey
Esra Kazmirci Mimarlik

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

الركنات من التوجهات العصرية في اختيار التصميم المناسب لأنترية غرفة المعيشة فهي تستغل الأركان بشكل كبير وتلائم المساحات الصغيرة والمتوسطة وتساعدنا على استغلال أمثل للمنطقة الوسطى في الغرفة بما يضمن لنا حرية حركة وسهولة انتقال من خلال الغرفة للغرف الأخرى المجاورة ..

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