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تجديد تاون هاوس بتصميم داخلي مدهش

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO حديقة
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تتجدد جولاتنا مع هوميفاي 360 بهذا المشروع لتاون هاوس خضع لعمليات تجديد عديدة جعلته يدمج في هيئته الخارجية والداخلية ما بين اللمسات الحديثة والنظرة الأصلية القديمة.

يظل كلاهما في صراع مستمر نلاحظه في كل غرفة، إلى أن يطغى أحدهما على الآخر ويجتاح المكان.. ستدرك ذلك فقط في نهاية كتاب الأفكار مع آخر صورة للمشروع .. دعونا نبدأ جولتنا الآن!

فناء تكسوه الخضرة مع جلسة رائعة في الطلق!

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO حديقة
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

من الخارج يمكننا أن نرى هذا البيت قد فقد شيئًا من ذوقه الأصلي بعد التجديد، إلا أن شكل السقف، والنوافذ البيضاء، والجدران المكسية بالطوب وتخترقها بعض الأبواب الزجاجية جميعها عناصر أخذتنا مرة أخرى لنظرة المنزل الأصلية، ومع ذلك، فإن الشرفة وباب الفناء الكبير الذي يربط القبو مع الحديقة، استطاعا إظهار اللمسات الحديثة بعد التجديد.

المدخل في حيرة من أمره ما بين النمط الأصلي والعناصر الحداثية

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO الممر والمدخل
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

استطاع مدخل المنزل الحفاظ على النمط الأصلي للتصميم الداخلي إلى حد كبير رغم العناصر الحداثية المتناثرة هنا وهناك، كالسلم الدامج بين اللمسات الخرسانية والخشبية أقصى اليمين والواضح أمامنا هنا في الصورة. 

الخطة المفتوح.. عصري 100%

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO غرفة السفرة
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

كان التطبيق العملي لمبدأ الخطة المفتوحة هو جزء كبير من التجديد الذي حظى به التصميم الداخلي للمنزل، فكما هو موضح هنا في الصورة، نجد غرفة الطعام مدمجة مع غرفة المعيشة في ساحة كبيرة عنوانها الهدوء والرقي نتيجة استخدام الألوان الحيادية في كل مكان مع بعض اللمسات الخشبية والأثاث الأنيق.

هل تود رؤية المزيد من الصور لهذا المشروع؟! ابقى معنا .. 

الحمام.. صغير لكنه لم يتخل عن أناقته

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO الممر والمدخل
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

رغم أن الحمام بمساحة محدودة للغاية إلا أن اختيار اللون المحايد له إلى جانب أدوات صحية بأحجام معقولة متناسبة مع مساحته وخصوصًا المقعد المعلق جعلوه مثاليًا لا تشوبه شائبة.

صورة أخيرة نختتم بها هذا المشروع.. لنجد العصرية تجتاح المكان

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO غرفة المعيشة
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

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