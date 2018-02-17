تجديد تاون هاوس بتصميم داخلي مدهش

من الخارج يمكننا أن نرى هذا البيت قد فقد شيئًا من ذوقه الأصلي بعد التجديد، إلا أن شكل السقف، والنوافذ البيضاء، والجدران المكسية بالطوب وتخترقها بعض الأبواب الزجاجية جميعها عناصر أخذتنا مرة أخرى لنظرة المنزل الأصلية، ومع ذلك، فإن الشرفة وباب الفناء الكبير الذي يربط القبو مع الحديقة، استطاعا إظهار اللمسات الحديثة بعد التجديد.