ما هي أجمل تلك المطابخ من وجهة نظرك ؟

تصميمات ملهمة تمر علينا في كل مرة نفكر فيها في اختيار الأنسب من بينها لتصميم ديكور مميز في مطبخنا الذي نطمح أن يكون على قدر مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا الكبيرة، اليوم لن يكون الأمر كالمعتاد، فأنتم لكم مطلق الحرية في الاختيار بين العديد من الأفكار المميزة لمطابخ مصممة بطرق مختلفة في الأغراض والسمات البارزة فيها التي سنقوم باستعراضها سوياً في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي للتعرف على أكثر من منحى من مناحي الإلهام التي يمكن أن تقربنا نحو اختيار تصميم من بينها ليكون الأنسب لمطبخنا الراقي ..
تعد فكرة تصميم المطبخ بطريقة عملية من الأفكار التي تتمتع بقدر كبير من التفضيل ولها العديد من الرواد والمحبين، فتصميم المطبخ بشكل يلبي احتياجاتك ويفي بالكم الكبير لاستخدامات ومخزوناتك تعتبر من الأمور التي لاغنى عنها لدى كثير من الناس، ولهذا فإن تصميم عملي يتناسب مع المساحة ويفي بالقدر الأدنى من الذوقيات والتناغم في الألوان سيكون رائعاً لو كنت تفضل تلك النوعية من التصميمات التي ربما تجد فيها مكان لكل الأجهزة وتتوفر فيها كل المتطلبات في المطبخ من رفوف وأسطح للعمل ومساحات للتنقل وغيرها .
المطبخ المفتوح من كل الاتجاهات يعتبر مثالي لعشاق النمط العصري في التصميمات، المطبخ الذي يوجد فيه المدخل من اتجاهين ويفي بقدر كبير من حركة مريحة وتنقل سلس بين كل أركانه، هذا التصميم سيكون الأفضل بالنسبة لك بشرط أن تكون مساحة منزلك مهيأة لذلك.
تصميم سفرة ملحقة بالمطبخ يعد من تصميم المطبخ وليس من تصميم السفرة باعتبار أن مجموعة كتلة مكونات المطبخ أكبر بالطبع من السفرة لذا فهي تحسب داخل المطبخ وليس العكس، وهذا التصميم يفي بتواجد مساحة مجهزة لسفرة غير رسمية للمأكولات والمشروبات السريعة أو تناول الوجبات بسهولة مع العائلة الأمر الذي سيترك لك مجالاً آخر لتصميم غرفة رسمية أخرى في خارج هذا النطاق تلبي احتياجاتك في حين الدعوات الرسمية والعزومات .
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الخزائن المتعددة لها الكثير من التفضيل لدى كمية لابأس بها من المتابعين، فمسألة تخزين كل مانرغب بدون أن يكون ظاهراً للعيان مسألة ذات مغزى في الحقيقة ولديها الكثير من الأساليب للتنفيذ، وهذا عن طريق نشر الخزائن في الأعلى أو في الأسفل أو في الجهتين معاً، يمكنك أيضاً استغلال ذلك الكم من الخزائن في تجميل المطبخ سواء بتقسيم ألوانها أو التلاعب بالدرجات في اللون الواحد بين الفاتح والغامق لتعطي شكلاً أكثر حيوية للمطبخ .
يمكنك استخدام أكثر من لون في المطبخ الواحد ولكن بشرط أن يكون كل لون متدرج ومتناغم مع الآخر وله مغزى في الاستخدام، فمثلاً اللون الأزرق هنا يليق تماماً مع الأبيض ولمسات الأصفر البسيطة في الإكسسوارات التي تؤدي الغرض ذاته في التناغم.