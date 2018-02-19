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ما هي أجمل تلك المطابخ من وجهة نظرك ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
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تصميمات ملهمة تمر علينا في كل مرة نفكر فيها في اختيار الأنسب من بينها لتصميم ديكور مميز في مطبخنا الذي نطمح أن يكون على قدر مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا الكبيرة، اليوم لن يكون الأمر كالمعتاد، فأنتم لكم مطلق الحرية في الاختيار بين العديد من الأفكار المميزة لمطابخ مصممة بطرق مختلفة في الأغراض والسمات البارزة  فيها التي سنقوم باستعراضها سوياً في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي للتعرف على أكثر من منحى من مناحي الإلهام التي يمكن أن تقربنا نحو اختيار تصميم من بينها ليكون الأنسب لمطبخنا الراقي ..

مطبخ عملي

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

تعد فكرة تصميم المطبخ بطريقة عملية من الأفكار التي تتمتع بقدر كبير من التفضيل ولها العديد من الرواد والمحبين، فتصميم المطبخ بشكل يلبي احتياجاتك ويفي بالكم الكبير لاستخدامات ومخزوناتك تعتبر من الأمور التي لاغنى عنها لدى كثير من الناس، ولهذا فإن تصميم عملي يتناسب مع المساحة ويفي بالقدر الأدنى من الذوقيات والتناغم في الألوان سيكون رائعاً لو كنت تفضل تلك النوعية من التصميمات التي ربما تجد فيها مكان لكل الأجهزة وتتوفر فيها كل المتطلبات في المطبخ من رفوف وأسطح للعمل ومساحات للتنقل وغيرها .

مطبخ مفتوح

#cumbres369, aaestudio aaestudio مطبخ
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

المطبخ المفتوح من كل الاتجاهات يعتبر مثالي لعشاق النمط العصري في التصميمات، المطبخ الذي يوجد فيه المدخل من اتجاهين ويفي بقدر كبير من حركة مريحة وتنقل سلس بين كل أركانه، هذا التصميم سيكون الأفضل بالنسبة لك بشرط أن تكون مساحة منزلك مهيأة لذلك.

سفرة ملحقة بالمطبخ

ÁTICO VIBAR, Molins Design Molins Design مطبخ
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

تصميم سفرة ملحقة بالمطبخ يعد من تصميم المطبخ وليس من تصميم السفرة باعتبار أن مجموعة كتلة مكونات المطبخ أكبر بالطبع من السفرة لذا فهي تحسب داخل المطبخ وليس العكس، وهذا التصميم يفي بتواجد مساحة مجهزة لسفرة غير رسمية للمأكولات والمشروبات السريعة أو تناول الوجبات بسهولة مع العائلة الأمر الذي سيترك لك مجالاً آخر لتصميم غرفة رسمية أخرى في خارج هذا النطاق تلبي احتياجاتك في حين الدعوات الرسمية والعزومات .

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خزائن متعددة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الخزائن المتعددة لها الكثير من التفضيل لدى كمية لابأس بها من المتابعين، فمسألة تخزين كل مانرغب بدون أن يكون ظاهراً للعيان مسألة ذات مغزى في الحقيقة ولديها الكثير من الأساليب للتنفيذ، وهذا عن طريق نشر الخزائن في الأعلى أو في الأسفل أو في الجهتين معاً، يمكنك أيضاً استغلال ذلك الكم من الخزائن في تجميل المطبخ سواء بتقسيم ألوانها أو التلاعب بالدرجات في اللون الواحد بين الفاتح والغامق لتعطي شكلاً أكثر حيوية للمطبخ .

ألوان متناغمة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

يمكنك استخدام أكثر من لون في المطبخ الواحد ولكن بشرط أن يكون كل لون متدرج ومتناغم مع الآخر وله مغزى في الاستخدام، فمثلاً اللون الأزرق هنا يليق تماماً مع الأبيض ولمسات الأصفر البسيطة في الإكسسوارات التي تؤدي الغرض ذاته في التناغم.

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