شقة مينيمالية تُذهلك بلمساتها الغير عادية!

منازلنا ما هي إلا انعكاسًا دقيقًا لما نحن عليه في الواقع، وهو ما يحتاج منا بذل جهد كبير عند مرحلتي التصميم والتأثيث لنحصل على النتيجة المطلوبة التي نسعى إلى تحقيقها، وقد يتطلب منا الأمر الاستعانة بخبير متخصص ذو خبرة وكفاءة يساعدنا في تحويل بيت الحلم إلى حقيقة.

ومع مشروع اليوم من هوميفاي، يمكننا أن نجزم ما يتمتع به من شخصية وطابع خاص نابع من تركيبة ساكنيه، وهو ما سنلاحظه في جميع الغرف من معيشة وسفرة ومساحة النوم.. دعونا نلقي نظرة على ما لدينا من صور لكافة أرجائه، فهي وحدها الكفيلة بإيضاح كل شئ.