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شقة مينيمالية تُذهلك بلمساتها الغير عادية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة المعيشة White
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منازلنا ما هي إلا انعكاسًا دقيقًا لما نحن عليه في الواقع، وهو ما يحتاج منا بذل جهد كبير عند مرحلتي التصميم والتأثيث لنحصل على النتيجة المطلوبة التي نسعى إلى تحقيقها، وقد يتطلب منا الأمر الاستعانة بخبير متخصص ذو خبرة وكفاءة يساعدنا في تحويل بيت الحلم إلى حقيقة.

ومع مشروع اليوم من هوميفاي، يمكننا أن نجزم ما يتمتع به من شخصية وطابع خاص نابع من تركيبة ساكنيه، وهو ما سنلاحظه في جميع الغرف من معيشة وسفرة ومساحة النوم.. دعونا نلقي نظرة على ما لدينا من صور لكافة أرجائه، فهي وحدها الكفيلة بإيضاح كل شئ.

غرفة المعيشة والكثير من المفاجآت

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة المعيشة White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة تكتسحها الألوان الحيادية من الألف إلى الياء، سواء في التصميم الداخلي أو في الأثاث. وعن هذا الأخير، فيتكون من مجموعة عناصر بسيطة وقليلة تناسب طبيعة النمط التبسيطي/المنيمال، على رأسها أريكة باللون الكريمي تزينها مجموعة وسائد بنفس اللون وإحدى درجات اللون البني.  

من زاوية أخرى

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة المعيشة White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

من هذه الزاوية نرى تفاصيل غرفة المعيشة وبقية أثاثها بشئ من الوضوح، كما نلمح جلسة أخرى فريدة من نوعها تتمثل في مقعد ضخم خارج عن المألوف مع طاولة على شكل كرة يقع قرب الستائر الشيفونية مباشرة..

على بُعد خطوات قلائل من ذلك المقعد الضخم، تُصادفنا غرفة الطعام بتصميم بسيط وراقي نرى تفاصيلها معًا في الصورة التالية.

السفرة والمطبخ بتفاصيل أوضح

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi مطبخ White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

يتمتع هذا المنزل بذكاء شديد في التصميم والتأثيث وتوزيع الديكورات، يتجلى ذلك بوضوح في هذه البقعة منه على وجه التحديد والتي تسع المطبخ والسفرة في آنٍ واحد، كلاهما بأثاث معقول الحجم يتناغم مع المساحة تمامًا ومع طبيعة النمط التبسيطي.

غرفة النوم تسير على نفس النهج

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة نوم White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

ليست هذه هي الأبعاد الحقيقية لغرفة النوم كما تبدو في الصورة المعروضة أمامنا، وإنما هناك المزيد من المفاجآت تختبئ وراء ذلك الجدار الأيمن الذي يُشكل خلفية مسند السرير .. دعونا نكتشف معًا ما هي المفاجآة! 

سحر خفيّ

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة نوم White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

منطقة خفية وراء السرير! 

يمكننا الآن أن نرى بوضوح أبعاد غرفة النوم بالكامل بما تشمله من مساحة خفية وعملية خلف الجدار المنتمي للسرير، والتي نلمح بها رف سميك طائر جهة اليسار مثبت به حوض ومرآة يبدأ بهما صاحب الغرفة يومه بالاغتسال.  

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