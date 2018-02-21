شقة مينيمالية تُذهلك بلمساتها الغير عادية!

منازلنا ما هي إلا انعكاسًا دقيقًا لما نحن عليه في الواقع، وهو ما يحتاج منا بذل جهد كبير عند مرحلتي التصميم والتأثيث لنحصل على النتيجة المطلوبة التي نسعى إلى تحقيقها، وقد يتطلب منا الأمر الاستعانة بخبير متخصص ذو خبرة وكفاءة يساعدنا في تحويل بيت الحلم إلى حقيقة.
ومع مشروع اليوم من هوميفاي، يمكننا أن نجزم ما يتمتع به من شخصية وطابع خاص نابع من تركيبة ساكنيه، وهو ما سنلاحظه في جميع الغرف من معيشة وسفرة ومساحة النوم.. دعونا نلقي نظرة على ما لدينا من صور لكافة أرجائه، فهي وحدها الكفيلة بإيضاح كل شئ.
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة تكتسحها الألوان الحيادية من الألف إلى الياء، سواء في التصميم الداخلي أو في الأثاث. وعن هذا الأخير، فيتكون من مجموعة عناصر بسيطة وقليلة تناسب طبيعة النمط التبسيطي/المنيمال، على رأسها أريكة باللون الكريمي تزينها مجموعة وسائد بنفس اللون وإحدى درجات اللون البني.
من هذه الزاوية نرى تفاصيل غرفة المعيشة وبقية أثاثها بشئ من الوضوح، كما نلمح جلسة أخرى فريدة من نوعها تتمثل في مقعد ضخم خارج عن المألوف مع طاولة على شكل كرة يقع قرب الستائر الشيفونية مباشرة..
على بُعد خطوات قلائل من ذلك المقعد الضخم، تُصادفنا غرفة الطعام بتصميم بسيط وراقي نرى تفاصيلها معًا في الصورة التالية.
يتمتع هذا المنزل بذكاء شديد في التصميم والتأثيث وتوزيع الديكورات، يتجلى ذلك بوضوح في هذه البقعة منه على وجه التحديد والتي تسع المطبخ والسفرة في آنٍ واحد، كلاهما بأثاث معقول الحجم يتناغم مع المساحة تمامًا ومع طبيعة النمط التبسيطي.
ليست هذه هي الأبعاد الحقيقية لغرفة النوم كما تبدو في الصورة المعروضة أمامنا، وإنما هناك المزيد من المفاجآت تختبئ وراء ذلك الجدار الأيمن الذي يُشكل خلفية مسند السرير .. دعونا نكتشف معًا ما هي المفاجآة!
منطقة خفية وراء السرير!
يمكننا الآن أن نرى بوضوح أبعاد غرفة النوم بالكامل بما تشمله من مساحة خفية وعملية خلف الجدار المنتمي للسرير، والتي نلمح بها رف سميك طائر جهة اليسار مثبت به حوض ومرآة يبدأ بهما صاحب الغرفة يومه بالاغتسال.
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