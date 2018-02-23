شقة عصرية بأفكار إبداعية

غرفة المعيشة في تلك الشقة صممت بطريقة مبسطة للغاية ولكنها تحمل الكثير من خطوط التناغم وموجات من التلاقي بين كل العناصر المشتركة فيها، بداية من الأرضيات ومن ثم الأثاث وانتهاءاً بالجدران ونظم الإضاءة، كل شيء يسلم بعضه بعضاً في التدرج بشكل جميل، ألوان الأرضيات الباركية ومن ثم بعض اللمسات البيضاء في الأثاث وبعدها الباركية في الجدران وفي النهاية الأبيض مرة أخرى في السقف ، كل ذلك أدى لتكامل مميز في التفاصيل والعديد من الأفكار المميزة في الديكور والتدرج في الألوان .