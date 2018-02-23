شقة عصرية بأفكار إبداعية

تصميم ملهم لشقة عائلية رائعة بها العديد من التفاصيل الشيقة التي تستحق اعجابكم وانتباهكم، فلو أردتم تصميم ديكور مميز في شقة تتمتع بحسن استغلال المساحات وتناغم الألوان وحسن اختيار الأثاث فأنت في المكان الصحيح، هوميفاي سوف يوضح لكم في كتاب الأفكار هذا كيفية الحصول على أفضل تصميم ممكن من خلال الإلهامات التي سوف تجدها أمامك في كل غرفة سوف تدخل إليها في جولتنا الرائعة بشقة وتصميم اليوم ..
ديكور مميز بين أيديكم ..
غرفة المعيشة في تلك الشقة صممت بطريقة مبسطة للغاية ولكنها تحمل الكثير من خطوط التناغم وموجات من التلاقي بين كل العناصر المشتركة فيها، بداية من الأرضيات ومن ثم الأثاث وانتهاءاً بالجدران ونظم الإضاءة، كل شيء يسلم بعضه بعضاً في التدرج بشكل جميل، ألوان الأرضيات الباركية ومن ثم بعض اللمسات البيضاء في الأثاث وبعدها الباركية في الجدران وفي النهاية الأبيض مرة أخرى في السقف ، كل ذلك أدى لتكامل مميز في التفاصيل والعديد من الأفكار المميزة في الديكور والتدرج في الألوان .
المساحات التي تم تركها بين كل عنصر والآخر في الحقيقة تدرس، فهي مصممة بحرفية عالية للغاية، التفاصيل كانت واضحة أنها تنزوي ناحية الجدران أكثر مخلفة ورائها مساحة هائلة للمرور وتصميم الممرات بينها بكل سلاسة وبدون أي تضييق .
في غرفة النوم تم الاعتماد على الألوان الخشبية والهادئة مثل غرفة المعيشة تماماً، نلاحظ استخدام الأخشاب في الجدران والأرضيات وتحقيق اختلاف كامل بينها وبين الخشب المستخدم في أثاث الغرفة بشكل كبير عن طريق استخدام اثاث مطلي بالأسود تماماً بدون أي تفاصيل خشبية ظاهرة منه، وبالتالي كان لدينا تنوعاً مميزاً على مختلف الأنحاء .
الإضاءة لعبت دورها القوي في تلك الزاوية من غرفة النوم حيث تم استغلال الظلال والشموع لتجميل الغرفة بدون الحاجة لاكسسوارات قوية في تلك الجهة من الغرفة، وقد تم الاعتماد على الشموع بدلاً من الأباجورات واسبوتات السقف بدلاً من النجف، وهو ماساهم في ظهور الغرفة بطريقة مبسطة متقبلة للغاية بسبب عدم التكلف في اختيار الزخرفة الزائدة عن الحد .
في قطع الأثاث التي تم اختيارها في المنزل فن وذوق خاص، يكفينا ملاحظة تغير لون الأثاث في كل غرفة، ففي غرفة المعيشة كان الأثاث أبيض لأن الغرفة كان يسيطر عليها الأبيض وهنا في غرفة النوم كان الأثاث أسود لأن اللون الداكن عموماً كان مسيطراً على الغرفة، وهذا التنويع في اختيار الأثاث وحجمه بما يلائم مساحة الغرفة وطريقة تصميمها أمر مفضل للغاية خصوصاً في ظل مساحة متوسطة مثل تلك الشقة الرائعة .