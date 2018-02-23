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شقة عصرية بأفكار إبداعية

Mohammed Awad Mohammed Awad
RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
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تصميم ملهم لشقة عائلية رائعة بها العديد من التفاصيل الشيقة التي تستحق اعجابكم وانتباهكم، فلو أردتم تصميم ديكور مميز في شقة تتمتع بحسن استغلال المساحات وتناغم الألوان وحسن اختيار الأثاث فأنت في المكان الصحيح، هوميفاي سوف يوضح لكم في كتاب الأفكار هذا كيفية الحصول على أفضل تصميم ممكن من خلال الإلهامات التي سوف تجدها أمامك في كل غرفة سوف تدخل إليها في جولتنا الرائعة بشقة وتصميم اليوم ..

ديكور مميز بين أيديكم ..

غرفة معيشة بسيطة ورائعة

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

غرفة المعيشة في تلك الشقة صممت بطريقة مبسطة للغاية ولكنها تحمل الكثير من خطوط التناغم وموجات من التلاقي بين كل العناصر المشتركة فيها، بداية من الأرضيات ومن ثم الأثاث وانتهاءاً بالجدران ونظم الإضاءة، كل شيء يسلم بعضه بعضاً في التدرج بشكل جميل، ألوان الأرضيات الباركية ومن ثم بعض اللمسات البيضاء في الأثاث وبعدها الباركية في الجدران وفي النهاية الأبيض مرة أخرى في السقف ، كل ذلك أدى لتكامل مميز في التفاصيل والعديد من الأفكار المميزة في الديكور والتدرج في الألوان .

ممرات مميزة

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

المساحات التي تم تركها بين كل عنصر والآخر في الحقيقة تدرس، فهي مصممة بحرفية عالية للغاية، التفاصيل كانت واضحة أنها تنزوي ناحية الجدران أكثر مخلفة ورائها مساحة هائلة للمرور وتصميم الممرات بينها بكل سلاسة وبدون أي تضييق .

غرفة نوم حالمة

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

في غرفة النوم تم الاعتماد على الألوان الخشبية والهادئة مثل غرفة المعيشة تماماً، نلاحظ استخدام الأخشاب في الجدران والأرضيات وتحقيق اختلاف كامل بينها وبين الخشب المستخدم في أثاث الغرفة بشكل كبير عن طريق استخدام اثاث مطلي بالأسود تماماً بدون أي تفاصيل خشبية ظاهرة منه، وبالتالي كان لدينا تنوعاً مميزاً على مختلف الأنحاء .

ديكور شاعري

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

الإضاءة لعبت دورها القوي في تلك الزاوية من غرفة النوم حيث تم استغلال الظلال والشموع لتجميل الغرفة بدون الحاجة لاكسسوارات قوية في تلك الجهة من الغرفة، وقد تم الاعتماد على الشموع بدلاً من الأباجورات واسبوتات السقف بدلاً من النجف، وهو ماساهم في ظهور الغرفة بطريقة مبسطة متقبلة للغاية بسبب عدم التكلف في اختيار الزخرفة الزائدة عن الحد .

فن اختيار الأثاث

RNA GRAND 3BHK, shahen mistry architects shahen mistry architects منازل
shahen mistry architects

shahen mistry architects
shahen mistry architects
shahen mistry architects

في قطع الأثاث التي تم اختيارها في المنزل فن وذوق خاص، يكفينا ملاحظة تغير لون الأثاث في كل غرفة، ففي غرفة المعيشة كان الأثاث أبيض لأن الغرفة كان يسيطر عليها الأبيض وهنا في غرفة النوم كان الأثاث أسود لأن اللون الداكن عموماً كان مسيطراً على الغرفة، وهذا التنويع في اختيار الأثاث وحجمه بما يلائم مساحة الغرفة وطريقة تصميمها أمر مفضل للغاية خصوصاً في ظل مساحة متوسطة مثل تلك الشقة الرائعة .

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