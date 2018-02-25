منزل بسيط يُفاجئك بتصميمه الداخلي!

جولتنا اليوم من هوميفاي 360 لـ منزل صغير يمكنه أن يقدم لك كل ما تحتاجه من رفاهية واسترخاء وراحة.. تصميمه من الخارج مختلف عما حوله من المنازل التقليدية، أما الداخل فهو رائع بفضل ذكاء تقسيم المساحات وروعة التأثيث.. دعونا نبدأ الآن ونلقي نظرة متفحصة عليه من جميع الزوايا.
قد لا يكون أكبر منزل رأته عينيك على وجه الأرض، لكن يمكنه أن يكون التصميم الأبسط الذي صادفته يومًا ما.
مشروع اليوم من هوميفاي كما نرى في الصورة ما هو إلا مكعب صغير لديه الكثير من السحر الكامن في ذكاء ورقي التصميم الداخلي وهذا ما سنشاهده لاحقًا مع ما لدينا من صور..
هذه الصورة وحدها كفيلة أن توضح مدى تميز مشروعنا اليوم وتؤكد ما كنا نرمي إليه قبل دقائق.. فهو حقًا مختلف من حيث الشكل والتصميم الخارجي عما بجواره من مباني عنوانها النمطية والتقليدية.
قبل أن نغوص في الداخل، دعونا نلقي نظرة سريعة على المساحة الخلفية للمنزل والتي تتمتع بأكثر من جلسة مدهشة باستخدامات متعددة في الهواء الطلق.
غرفة النوم بتصميم لا يصدق.. أليس كذلك؟! نعم فهي مدمجة مع غرفة الطعام لكنها تستحوذ على المساحة العلوية من الغرفة بسرير بسيط وهادئ المعالم بعيد عن صخب العالم بأسره.
يتألق المطبخ بسحر الألوان الحيادية والتصميم الداخلي الذي يضم عدد كافي من الخزانات مع مائدة جزيرة توفر المزيد من المساحة لإعداد وتناول الطعام.
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