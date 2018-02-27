تصميم مدهش بروح البحر لمنزل قلما يتكرر

تعد تصميمات المنازل على طراز البحر المتوسط من أجمل الأنماط التي يمكنك تصميم بها منزلك ذو النكهة الحيوية واللمسات الخفيفة بالغة التأثير والجذب بالنسبة لعشاق الطبيعة والهدوء في تفاصيل الديكور، اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة ممتعة لأحد تلك المنازل التي صممت على نمط البحر المتوسط بأسلوب مبسط وبأفكار مبدعة جميعها تتمحور حول استغلال الهواء الطلق والحديقة الخارجية والتفاصيل مترامية الأطراف حول المنزل لتجعل منه منتجعاً متكامل التفاصيل والسمات ..
تصميم المنزل من الخارج قد يغنيك تماماً عن معرفة السحر الكامن في التصميم الداخلي له، التفاصيل الغزية في المقدمة الأمامية للمنزل كفيلة بجعلك تتأهب تماماً لتدرك أنك أمام تصميم ليس بمعتاد إطلاقاً، الحديقة والإطارات المضيئة حولها وبيوت النور في الحواف المؤدية للمرات شيء مذهل في الحقيقة، وكذلك توزيع الأضواء حول الجدران البيضاء للمنزل المطلة على المسبح تناغم رهيب لا يتكرر كثيراً .
المنزل صمم على طابق واحد كان كفيلاً بإظهار الإبداع في كل التفاصيل، الحديقة تطل على المسبح والمقدمة الأمامية لايوجد بها أي قيود نحو الانطلاق والهواء الطلق والتمتع بالطبيعة الساحرة في الجوار، لايوجد أسوار عالية سوى أشجار ولايوجد أي تطفل خارجي بفضل الخصوصية التي تسيجها تلك الأشجار المتوسطة في الطول حول المنزل فيما يعد استخداماً ذكياً للغاية لشيء من الطبيعة في طبيعة عملية تدعم الخصوصية المطلوبة .
المسبح صمم في مقدمة المنزل تماماً بدون تقسيم في الأرضيات، التي كانت من نفس لون الجدران وباقي الممرات الموجودة في خارج المنزل، لم تظهر المساحات الخضراء سوى على مساحات قليلة للغاية وكان لابد استخدام مساحة كبيرة من المياة الزرقاء لتعوض ذلك، وهو ماكان خليطاً مميزاً بين اللون الأبيض والأخضر والأزرق بمعيار من ذهب .
تم تصميم جلسة مثالية في الخارج تطل على كل ذلك السحر الذي نلاحظه في كل التفاصيل، حيث كانت الجلسة مكونة من قطع أثاث كلها باللون الأبيض حتى لاتحدث أي تغيير في الشكل العام للواجهة وكذلك لتتفاعل بسهولة مع الجدران العالية البيضاء أيضاً وكل ذلك يؤدي ليكون المنزل متوحد ومتكامل في وحدة تصميمة فريدة من اللون الأبيض وإكسسواره يكمن فقط في الزجاج المكون لشرفات كبيرة الحجم حول الجلسة .
تصميم المنزل من الداخل لم يخرج عن الثوابت في نمط البحر المتوسط حيث البساطة واستخدام الباركية في الأرضيات واللون الأبيض في الحوائط ولم يتم تنفيذ أي تفصيلة باللون الأزرق لوجود نافذة كبيرة تطل على المسبح ذو المياة الزرقاء التي دخلت لزخرفة المنزل من الداخل بفضل اطلالتها الساحرة من النوافذ بدون سواتر فأصبحت جزءاً من التصميم لاينفصل عنه .
تم تصميم حديقة متكاملة بمهارة في الفناء الخلفي للمنزل وهو ما عوض قلة انتشار المساحات الخضراء على حساب المسبح في الواجهة الأمامية للمنزل، فالمنزل من الأمام كان للماء ومن الخلف كان للخضرة والزهور ومن الاعلى للسماء بدون قيود، فلو بحثنا عن تعريف لتصميم يلامس الطبيعة بكل الطرق سيكون أمامنا هذا المنزل .