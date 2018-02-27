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تصميم مدهش بروح البحر لمنزل قلما يتكرر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منزل عائلي صغير White
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تعد تصميمات المنازل على طراز البحر المتوسط من أجمل الأنماط التي يمكنك تصميم بها منزلك ذو النكهة الحيوية واللمسات الخفيفة بالغة التأثير والجذب بالنسبة لعشاق الطبيعة والهدوء في تفاصيل الديكور، اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة ممتعة لأحد تلك المنازل التي صممت على نمط البحر المتوسط بأسلوب مبسط وبأفكار مبدعة جميعها تتمحور حول استغلال الهواء الطلق والحديقة الخارجية والتفاصيل مترامية الأطراف حول المنزل لتجعل منه منتجعاً متكامل التفاصيل والسمات ..

منظر ساحر

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منزل عائلي صغير White
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

تصميم المنزل من الخارج قد يغنيك تماماً عن معرفة السحر الكامن في التصميم الداخلي له، التفاصيل الغزية في المقدمة الأمامية للمنزل كفيلة بجعلك تتأهب تماماً لتدرك أنك أمام تصميم ليس بمعتاد إطلاقاً، الحديقة والإطارات المضيئة حولها وبيوت النور في الحواف المؤدية للمرات شيء مذهل في الحقيقة، وكذلك توزيع الأضواء حول الجدران البيضاء للمنزل المطلة على المسبح تناغم رهيب لا يتكرر كثيراً .

التحام بالطبيعة

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منزل سلبي White
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

المنزل صمم على طابق واحد كان كفيلاً بإظهار الإبداع في كل التفاصيل، الحديقة تطل على المسبح والمقدمة الأمامية لايوجد بها أي قيود نحو الانطلاق والهواء الطلق والتمتع بالطبيعة الساحرة في الجوار، لايوجد أسوار عالية سوى أشجار ولايوجد أي تطفل خارجي بفضل الخصوصية التي تسيجها تلك الأشجار المتوسطة في الطول حول المنزل فيما يعد استخداماً ذكياً للغاية لشيء من الطبيعة في طبيعة عملية تدعم الخصوصية المطلوبة .

مسبح ومشهد خرافي

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects مسبح
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

المسبح صمم في مقدمة المنزل تماماً بدون تقسيم في الأرضيات، التي كانت من نفس لون الجدران وباقي الممرات الموجودة في خارج المنزل، لم تظهر المساحات الخضراء سوى على مساحات قليلة للغاية وكان لابد استخدام مساحة كبيرة من المياة الزرقاء لتعوض ذلك، وهو ماكان خليطاً مميزاً بين اللون الأبيض والأخضر والأزرق بمعيار من ذهب .

جلسة في الهواء الطلق

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

تم تصميم جلسة مثالية في الخارج تطل على كل ذلك السحر الذي نلاحظه في كل التفاصيل، حيث كانت الجلسة مكونة من قطع أثاث كلها باللون الأبيض حتى لاتحدث أي تغيير في الشكل العام للواجهة وكذلك لتتفاعل بسهولة مع الجدران العالية البيضاء أيضاً وكل ذلك يؤدي ليكون المنزل متوحد ومتكامل في وحدة تصميمة فريدة من اللون الأبيض وإكسسواره يكمن فقط في الزجاج المكون لشرفات كبيرة الحجم حول الجلسة .

تصميم داخلي هاديء

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة المعيشة
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

تصميم المنزل من الداخل لم يخرج عن الثوابت في نمط البحر المتوسط حيث البساطة واستخدام الباركية في الأرضيات واللون الأبيض في الحوائط ولم يتم تنفيذ أي تفصيلة باللون الأزرق لوجود نافذة كبيرة تطل على المسبح ذو المياة الزرقاء التي دخلت لزخرفة المنزل من الداخل بفضل اطلالتها الساحرة من النوافذ بدون سواتر فأصبحت جزءاً من التصميم لاينفصل عنه .

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حديقة معلقة

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects حديقة
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

تم تصميم حديقة متكاملة بمهارة في الفناء الخلفي للمنزل وهو ما عوض قلة انتشار المساحات الخضراء على حساب المسبح في الواجهة الأمامية للمنزل، فالمنزل من الأمام كان للماء ومن الخلف كان للخضرة والزهور ومن الاعلى للسماء بدون قيود، فلو بحثنا عن تعريف لتصميم يلامس الطبيعة بكل الطرق سيكون أمامنا هذا المنزل .

منزل بسيط يُفاجئك بتصميمه الداخلي!
لعشاق الهدوء والطبيعة

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