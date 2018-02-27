تصميم مدهش بروح البحر لمنزل قلما يتكرر

تم تصميم جلسة مثالية في الخارج تطل على كل ذلك السحر الذي نلاحظه في كل التفاصيل، حيث كانت الجلسة مكونة من قطع أثاث كلها باللون الأبيض حتى لاتحدث أي تغيير في الشكل العام للواجهة وكذلك لتتفاعل بسهولة مع الجدران العالية البيضاء أيضاً وكل ذلك يؤدي ليكون المنزل متوحد ومتكامل في وحدة تصميمة فريدة من اللون الأبيض وإكسسواره يكمن فقط في الزجاج المكون لشرفات كبيرة الحجم حول الجلسة .