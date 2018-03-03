حمامات مذهلة بكثير من الجرأة

أنت الآن على موعد يتجدد مع هوميفاي لكل ماهو رائع في عالم الديكور والتصميم الداخلي ، حيث سنتجول اليوم في روعة العديد من الأفكار والنماذج لتصميمات حمامات بلمسة جريئة في الديكور تندرج في استخدام ألوان غير معتادة واستغلال مساحات بطريقة مبتكرة وتجميل الجدران بطرق لم تخطر على البال، النوافذ والأبواب طريقة التنسيق والفصل الداخلي بين عناصر الحمام تعتبر من الأولويات في هذه الباقة الرائعة والحفاظ على الخط العام للذوق والأناقة هي السمة المميزة فيها جميعاً ..

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