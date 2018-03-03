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حمامات مذهلة بكثير من الجرأة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten حمام
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أنت الآن على موعد يتجدد مع هوميفاي لكل ماهو رائع في عالم الديكور والتصميم الداخلي ، حيث سنتجول اليوم في روعة العديد من الأفكار والنماذج لتصميمات حمامات بلمسة جريئة في الديكور تندرج في استخدام ألوان غير معتادة واستغلال مساحات بطريقة مبتكرة وتجميل الجدران بطرق لم تخطر على البال، النوافذ والأبواب طريقة التنسيق والفصل الداخلي بين عناصر الحمام تعتبر من الأولويات في هذه الباقة الرائعة والحفاظ على الخط العام للذوق والأناقة هي السمة المميزة فيها جميعاً ..

إليكم التفاصيل ..

الطوب في الحمام

Penthouses and Guestrooms, Joe Ginsberg Design Joe Ginsberg Design حمام
Joe Ginsberg Design

Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design

يعد استخدام الطوب في الحمامات من الأمور غير المعتادة ولكن استخدامه بتلك الطريقة المطلية بألوان مبهجة ستكون أقرب للإبداع، حيث أن شكل الطوب برفقة الماء والسيراميك اللامع سيكون من المتضادات التي يحبذ أن تتوفر في أي تصميم وهذا التباين في المكونات سواء في الملمس أو في المظهر سيثري تصميمك لأقصى درجة ويبعد عنه أي شعور بفراغ التصميم وسيغنيك عن أي استخدام لإكسسوارات اضافية .

مرآة كبيرة ونوافذ

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المرآة الكبيرة بطول الجدار ستكون رائعة لتألق حمامك خصوصاً لوكانت تعكس ضوءاً طبيعياً من نوافذ قريبة منها، في هذا التصميم قد تم الجمع بين العنصرين المرآة والنوافذ في مقابل بعضهما البعض وتم تخصيص أكثر من مصباح معلق في السقف ليحدث الأثر ليلاً .

نافذة بعرض الحائط

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten حمام
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

النوافذ الجريئة التي تطل على مساحات مفتوحة وفيو طبيعي ستكون مميزة لحمامك الذي يريد الجرأة في التفاصيل، وسيكون بمثابة منظر طبيعي متكامل وكأن الحمام صمم في باطن الطبيعة بدون فواصل، تلك الخاصية يمكنك التحكم في خصوصيتها من خلال تصميم ستائر فوق النوافذ تفتح وتغلق عند الحاجة .

تقسيم زجاجي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التقسيم الزجاجي مناسب للمساحات الضيقة فهو لايغلق المساحة ولايعطي أي شعور بالضيق على العكس لو قمت باستخدام تقسيمات معتمة سواء من الستائر الثقيلة أو الخرسانة، فالزجاج مثالي لعدم حجب الرؤية وبالتالي سيكون أفضل استخدام لتقسيم حمامك الصغير .

فخامة ولمعان

House Cunningham, Spegash Interiors Spegash Interiors حمام
Spegash Interiors

Spegash Interiors
Spegash Interiors
Spegash Interiors

اللمعان المحسوب بدقة بين الأسطح والانعكاسات القادمة من المرايات والأضواء الخاصة بالمصابيح ستشكل حالة فريدة من السحر في حمامك بشرط أن يكون كل ذلك موزعاً بين الأرضيات والجدران والضوء مسلطاً فوق الأدوات الصحية الرئيسية مثل البانيو والحوض والتواليت .

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