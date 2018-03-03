حمامات مذهلة بكثير من الجرأة

أنت الآن على موعد يتجدد مع هوميفاي لكل ماهو رائع في عالم الديكور والتصميم الداخلي ، حيث سنتجول اليوم في روعة العديد من الأفكار والنماذج لتصميمات حمامات بلمسة جريئة في الديكور تندرج في استخدام ألوان غير معتادة واستغلال مساحات بطريقة مبتكرة وتجميل الجدران بطرق لم تخطر على البال، النوافذ والأبواب طريقة التنسيق والفصل الداخلي بين عناصر الحمام تعتبر من الأولويات في هذه الباقة الرائعة والحفاظ على الخط العام للذوق والأناقة هي السمة المميزة فيها جميعاً ..
إليكم التفاصيل ..
يعد استخدام الطوب في الحمامات من الأمور غير المعتادة ولكن استخدامه بتلك الطريقة المطلية بألوان مبهجة ستكون أقرب للإبداع، حيث أن شكل الطوب برفقة الماء والسيراميك اللامع سيكون من المتضادات التي يحبذ أن تتوفر في أي تصميم وهذا التباين في المكونات سواء في الملمس أو في المظهر سيثري تصميمك لأقصى درجة ويبعد عنه أي شعور بفراغ التصميم وسيغنيك عن أي استخدام لإكسسوارات اضافية .
المرآة الكبيرة بطول الجدار ستكون رائعة لتألق حمامك خصوصاً لوكانت تعكس ضوءاً طبيعياً من نوافذ قريبة منها، في هذا التصميم قد تم الجمع بين العنصرين المرآة والنوافذ في مقابل بعضهما البعض وتم تخصيص أكثر من مصباح معلق في السقف ليحدث الأثر ليلاً .
النوافذ الجريئة التي تطل على مساحات مفتوحة وفيو طبيعي ستكون مميزة لحمامك الذي يريد الجرأة في التفاصيل، وسيكون بمثابة منظر طبيعي متكامل وكأن الحمام صمم في باطن الطبيعة بدون فواصل، تلك الخاصية يمكنك التحكم في خصوصيتها من خلال تصميم ستائر فوق النوافذ تفتح وتغلق عند الحاجة .
التقسيم الزجاجي مناسب للمساحات الضيقة فهو لايغلق المساحة ولايعطي أي شعور بالضيق على العكس لو قمت باستخدام تقسيمات معتمة سواء من الستائر الثقيلة أو الخرسانة، فالزجاج مثالي لعدم حجب الرؤية وبالتالي سيكون أفضل استخدام لتقسيم حمامك الصغير .
اللمعان المحسوب بدقة بين الأسطح والانعكاسات القادمة من المرايات والأضواء الخاصة بالمصابيح ستشكل حالة فريدة من السحر في حمامك بشرط أن يكون كل ذلك موزعاً بين الأرضيات والجدران والضوء مسلطاً فوق الأدوات الصحية الرئيسية مثل البانيو والحوض والتواليت .