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20 فكرة جمالية لحديقتك المنزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca حديقة
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اللمسات الخضراء دائمًا موضع ترحيب بأي منزل، بغض النظر عن حجمها أو نوعها أو المكان الذي توضع فيه، هذا هو السبب الذي يدفعنا لإضافتها بمختلف الأنواع والألوان للمساحات الداخلية من منازلنا وليس فقط لحدائقنا الخارجية من أجل استقطاب مزيد من الإشراقة والحيوية.

سواء إن كانت الحديقة المنزلية الخاصة بك في فناء منزلك الصغير، أو بشرفتك، أو حتى في زاوية محدودة تأكد أنها تحتاج إلى قدر كبير من العناية حتى تظل معك أطول فترة ممكنة وتستفيد من حيويتها، وحتى لا يكون الأمر شاقًا عليك، يمكنك تناوب المهمة مع أفراد أسرتك.

وفي مقال اليوم سنعرض لك 20 فكرة مذهلة لحدائق صغيرة تكتشف معها ما يمكنك تحقيقه بلمسة إبداعية منك وقليل من الوقت والجهد سواء لإخفاء مساحة سيئة المنظر أو لإضافة مساحة جديدة أجمل .. لنبدأ جولتنا الآن!  

1

Remodelación [RM-09], [GM+] Arquitectos [GM+] Arquitectos حديقة طوب Multicolored
[GM+] Arquitectos

[GM+] Arquitectos
[GM+] Arquitectos
[GM+] Arquitectos

2

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

3

paisajismo . muros verdes jardines. , 3HOUS 3HOUS حديقة Green
3HOUS

3HOUS
3HOUS
3HOUS

4

Residencial, InGarden InGarden حديقة
InGarden

InGarden
InGarden
InGarden

5

CASA AA-14, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

6

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

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PUNTA NORTE, H+R ARQUITECTOS H+R ARQUITECTOS حديقة
H+R ARQUITECTOS

H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS

8

Área Exterior SFM, S2 Arquitectos S2 Arquitectos حديقة
S2 Arquitectos

S2 Arquitectos
S2 Arquitectos
S2 Arquitectos

9

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حديقة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

10

CASA AA-14, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

11

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior حديقة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

12

Jardin MirFar, Axonometrico Axonometrico حديقة
Axonometrico

Axonometrico
Axonometrico
Axonometrico

13

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

14

Casa VR-3M, SCH2laap arquitectura + paisajismo SCH2laap arquitectura + paisajismo حديقة
SCH2laap arquitectura + paisajismo

SCH2laap arquitectura + paisajismo
SCH2laap arquitectura + paisajismo
SCH2laap arquitectura + paisajismo

15

homify حديقة حجر
homify

homify
homify
homify

16

homify حديقة بلاط Green
homify

homify
homify
homify

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PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

18

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

19

Residência Paineiras, Ambiento Arquitetura Ambiento Arquitetura بيت زجاجي خشب Wood effect
Ambiento Arquitetura

Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura

20

La casa del sasso, ArchitetturaTerapia® ArchitetturaTerapia® بيت زجاجي خشب
ArchitetturaTerapia®

ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®

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