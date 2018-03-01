20 فكرة جمالية لحديقتك المنزلية

اللمسات الخضراء دائمًا موضع ترحيب بأي منزل، بغض النظر عن حجمها أو نوعها أو المكان الذي توضع فيه، هذا هو السبب الذي يدفعنا لإضافتها بمختلف الأنواع والألوان للمساحات الداخلية من منازلنا وليس فقط لحدائقنا الخارجية من أجل استقطاب مزيد من الإشراقة والحيوية.

سواء إن كانت الحديقة المنزلية الخاصة بك في فناء منزلك الصغير، أو بشرفتك، أو حتى في زاوية محدودة تأكد أنها تحتاج إلى قدر كبير من العناية حتى تظل معك أطول فترة ممكنة وتستفيد من حيويتها، وحتى لا يكون الأمر شاقًا عليك، يمكنك تناوب المهمة مع أفراد أسرتك.

وفي مقال اليوم سنعرض لك 20 فكرة مذهلة لحدائق صغيرة تكتشف معها ما يمكنك تحقيقه بلمسة إبداعية منك وقليل من الوقت والجهد سواء لإخفاء مساحة سيئة المنظر أو لإضافة مساحة جديدة أجمل .. لنبدأ جولتنا الآن!