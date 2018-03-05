الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمام مُعاصر لا يزال محتفظَا بسماته الأصلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
Loading admin actions …

عند اتخاذ قرار بترميم أي مساحة محددة بمنزلك، يكون هناك خيارين أمام الخبراء أو المهنيين، إما إحداث حالة تجديد شاملة تنسى معها الهيئة الأساسية للمساحة من شدة التغيير الذي يقع عليها، أو إحداث تغيير ملحوظ يحافظ على اللمسات الأصلية للمكان بل ويجعلها محل اهتمام وذلك الخيار الثاني هو ما شهده مشروع اليوم من هوميفاي على يد نخبة من أفضل مصممي الحمامات في العالم لحمام معاصر لا يزال محتفظًا بسماته الأصلية.. دعونا نراه الآن!

زاوية تركز على حوض الاستحمام

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام Ashton & Bentley,Period property,beams,modern,separate areas
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

مع أول صورة من هذا المشروع نجد أن ما قيل في المقدمة كان صحيحًا بنسبة مئة بالمئة، فهو فعليًا خضع لتجديد ملحوظ لكنه رغم ذلك لم يفقد طباعه الأصلية ولمساته قديمة الطراز المتجسدة في ذلك العمود الأحمر من الطوب.

شمل التجديد الذي حلّ بهذا الحمام استبدال البانيو بآخر معاصر بيضاوي الشكل يقع على بُعد خطوة واحدة من العمود الذي أشارنا إليه.

الجميل في الأمر هنا أن ذلك العمود يحظى بلمسة خاصة زادت من إطلالته جمالًا تتمثل في هاتين المرآتين الأنيقتين المثبتتين على طرفيه بشكل طولي لتعكسا روعة تصميم البانيو وبقية الحمام.

الألوان الطبيعية والأخشاب الرائعة

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

حرص الخبراء عند تجديد الحمام على اختيار ألوان طبيعية هادئة كالبيج والكريمي للجدران ودمجهما معًا بشكل سلمي مع لون الأرضية لإحداث تناغم بين جميع العناصر في الحمام. 

المرآة الكبيرة التي تمتد فوق مغسلتي الحمام وما يعلوها من أخشاب رائعة.. لمسات أخرى زادت من جاذبية الحمام بصريًا لكل من ينظر إليه! 

ركن الاستحمام ومساحة جانبية للتخزين

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

من هذه الزاوية نرى مساحة أخرى للاستحمام غير البانيو عبارة عن كابينة زجاجية شفافة تقع بجانب باب الحمام مباشرة وبالقرب منها تلمح سلم خشبي يستخدم هنا بطريقة تخزينية.

دعونا نرى معًا مزيد من الصور تتحدث عن خبايا أخرى لا تُصَدّق بتصميم الحمام ..

صور أخرى لهذا المشروع

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

اقرأ أيضًا: 20 فكرة جمالية لحديقتك المنزلية

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Stylish Grade II Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
حمامات مذهلة بكثير من الجرأة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً