حمام مُعاصر لا يزال محتفظَا بسماته الأصلية

مع أول صورة من هذا المشروع نجد أن ما قيل في المقدمة كان صحيحًا بنسبة مئة بالمئة، فهو فعليًا خضع لتجديد ملحوظ لكنه رغم ذلك لم يفقد طباعه الأصلية ولمساته قديمة الطراز المتجسدة في ذلك العمود الأحمر من الطوب.

شمل التجديد الذي حلّ بهذا الحمام استبدال البانيو بآخر معاصر بيضاوي الشكل يقع على بُعد خطوة واحدة من العمود الذي أشارنا إليه.

الجميل في الأمر هنا أن ذلك العمود يحظى بلمسة خاصة زادت من إطلالته جمالًا تتمثل في هاتين المرآتين الأنيقتين المثبتتين على طرفيه بشكل طولي لتعكسا روعة تصميم البانيو وبقية الحمام.