حمام مُعاصر لا يزال محتفظَا بسماته الأصلية

عند اتخاذ قرار بترميم أي مساحة محددة بمنزلك، يكون هناك خيارين أمام الخبراء أو المهنيين، إما إحداث حالة تجديد شاملة تنسى معها الهيئة الأساسية للمساحة من شدة التغيير الذي يقع عليها، أو إحداث تغيير ملحوظ يحافظ على اللمسات الأصلية للمكان بل ويجعلها محل اهتمام وذلك الخيار الثاني هو ما شهده مشروع اليوم من هوميفاي على يد نخبة من أفضل مصممي الحمامات في العالم لحمام معاصر لا يزال محتفظًا بسماته الأصلية.. دعونا نراه الآن!
مع أول صورة من هذا المشروع نجد أن ما قيل في المقدمة كان صحيحًا بنسبة مئة بالمئة، فهو فعليًا خضع لتجديد ملحوظ لكنه رغم ذلك لم يفقد طباعه الأصلية ولمساته قديمة الطراز المتجسدة في ذلك العمود الأحمر من الطوب.
شمل التجديد الذي حلّ بهذا الحمام استبدال البانيو بآخر معاصر بيضاوي الشكل يقع على بُعد خطوة واحدة من العمود الذي أشارنا إليه.
الجميل في الأمر هنا أن ذلك العمود يحظى بلمسة خاصة زادت من إطلالته جمالًا تتمثل في هاتين المرآتين الأنيقتين المثبتتين على طرفيه بشكل طولي لتعكسا روعة تصميم البانيو وبقية الحمام.
حرص الخبراء عند تجديد الحمام على اختيار ألوان طبيعية هادئة كالبيج والكريمي للجدران ودمجهما معًا بشكل سلمي مع لون الأرضية لإحداث تناغم بين جميع العناصر في الحمام.
المرآة الكبيرة التي تمتد فوق مغسلتي الحمام وما يعلوها من أخشاب رائعة.. لمسات أخرى زادت من جاذبية الحمام بصريًا لكل من ينظر إليه!
من هذه الزاوية نرى مساحة أخرى للاستحمام غير البانيو عبارة عن كابينة زجاجية شفافة تقع بجانب باب الحمام مباشرة وبالقرب منها تلمح سلم خشبي يستخدم هنا بطريقة تخزينية.
دعونا نرى معًا مزيد من الصور تتحدث عن خبايا أخرى لا تُصَدّق بتصميم الحمام ..
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