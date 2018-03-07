منزل بروح الصيفية على طراز البحر المتوسط

تصميمات البحر المتوسط دائماً ماتكون أفضل اختيار لكل المنازل التي تطل على البحر أو أي مسطحات مائية، ولكن المنازل التي لاتطل أيضاً على أي منفذ مائي يمكنها الاستمتاع بتصميم منطلق بروح الصيف بفضل الأفكار والإرشادات التي يتبعها رواد التصميم ليكون المنزل مصمماً بروح الصيف وعلى طراز قلما يتكرر في عالم الديكور لكل عشاق الانطلاق ..
اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة مميزة من الأفكار الجاهزة للاقتباس من خلال جولتنا الرائعة في منزل صمم على طراز البحر المتوسط بروح صيفية قبل اقتراب فصل الصيف لتستعد جيداً بإلهام من تلك الأفكار المميزة .
تعد الجدران البيضاء والنوافذ المستطيلة المتناثرة فوق الواجهة الرئيسية للمنزل من أبرز سمات التصميم الذي يحمل عبق الصيف وروح البحر المتوسط على الدوام فيكفي أننا نلاحظ أن المنتجعات السياحية كلها تطلي الشاليهات والغرف الخاصة بها من الخارج باللون الأبيض مع قليل من التأطير الجيد بألوان داكنة وهنا تم استخدام الطوب في السقف بطريقة مائلة وبشكل مخروطي مائل للأسفل حتى جمع المنزل بين شيء من الآسيوية والريفية والبحر متوسطية في شكل واحد فقط فيالها من روعة .
الجلسات الخارجية مطلوبة للغاية في مثل تللك المنازل المنفتحة والتي تتعلق بروح البحر المتوسط فالمساحات الخارجية من أهم الاشياء التي يمكنها أن تجعلنا نشعر أننا نكسر الملل باستمرار وتساعدنا على الهدوء والاسترخاء دوماً .
في داخل المنزل نلاحظ توفر المساحة بدون أي اختناق في التفاصيل، تم استخدام اللون الابيض في كل التفاصيل عدا الأثاث المائل للبني بخشب طبيعي، والبساطة كانت سمة أساسية واضحة في قلة الإكسسوارات وعدم وجود تداخل قوي في الألوان وربما تلك تكون مأخذاً على المصمم ولكن البساطة كانت سمة رئيسية في التصميم مع جعلها تبدو النمط الرئيسي في الداخل بعكس الخارج المليء بالتفاصيل الرائعة .
المطبخ صمم بطريقة مذهلة جامعة لكل الأشكال العملية التي يمكن التوصل لها في مثل تلك المساحات المنقسمة لجزأين ، حيث تم الاعتماد على الحوائط لتكون هي المكان الرئيسي للخزائن كما تم استغلال وجود مساحة أمامية حولها لتصميم كونترتوب متضمن للعديد من أوجه التخزين من رفوف ودواليب وخزائن منفصلة، الأمر الذي جعل المطبخ يبدو مليئاً بالتفاصيل بعض الشيء ولكن تم التغلب على كل ذلك بجعل الخلفية باللون الأبيض الفاتح الذي جذب كل ذلك وترك لنا الإبداع .
تصميم السلم من أبسط مايمكن حيث الطريقة المعتادة في التسوير بالخشب والحديد المنقرش، ولكن في الدرجات كان الاختلاف بتكسير بلاط السيراميك بأشكال هندسية وتجميعها في كل درجة، وهي فكرة جيدة للمنازل ذات السلالم القصيرة المستقيمة بدون انحناءات .
باختصار تصميم المنزل يساعد على قضاء الأوقات بطريقة متميزة فيه، حيث يوجد المساحات الخارجية والداخلية والمساحات المريحة في الداخل والخارج مع بساطة في التفاصيل لاترهق الميزانية ولا تزيد التكاليف، وبالتالي يكون لدينا تصميماً عملياً وجميلاً في الوقت ذاته .