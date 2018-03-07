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منزل بروح الصيفية على طراز البحر المتوسط

Mohammed Awad Mohammed Awad
푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 منازل حجر جيري White
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تصميمات البحر المتوسط دائماً ماتكون أفضل اختيار لكل المنازل التي تطل على البحر أو أي مسطحات مائية، ولكن المنازل التي لاتطل أيضاً على أي منفذ مائي يمكنها الاستمتاع بتصميم منطلق بروح الصيف بفضل الأفكار والإرشادات التي يتبعها رواد التصميم ليكون المنزل مصمماً بروح الصيف وعلى طراز قلما يتكرر في عالم الديكور لكل عشاق الانطلاق ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة مميزة من الأفكار الجاهزة للاقتباس من خلال جولتنا الرائعة في منزل صمم على طراز البحر المتوسط بروح صيفية قبل اقتراب فصل الصيف لتستعد جيداً بإلهام من تلك الأفكار المميزة .

واجهة مميزة

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 منازل حجر جيري White
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

تعد الجدران البيضاء والنوافذ المستطيلة المتناثرة فوق الواجهة الرئيسية للمنزل من أبرز سمات التصميم الذي يحمل عبق الصيف وروح البحر المتوسط على الدوام فيكفي أننا نلاحظ أن المنتجعات السياحية كلها تطلي الشاليهات والغرف الخاصة بها من الخارج باللون الأبيض مع قليل من التأطير الجيد بألوان داكنة وهنا تم استخدام الطوب في السقف بطريقة مائلة وبشكل مخروطي مائل للأسفل حتى جمع المنزل بين شيء من الآسيوية والريفية والبحر متوسطية في شكل واحد فقط فيالها من روعة .

جلسات خارجية

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 حديقة حجر White
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

الجلسات الخارجية مطلوبة للغاية في مثل تللك المنازل المنفتحة والتي تتعلق بروح البحر المتوسط فالمساحات الخارجية من أهم الاشياء التي يمكنها أن تجعلنا نشعر أننا نكسر الملل باستمرار وتساعدنا على الهدوء والاسترخاء دوماً .

مساحة جيدة

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 غرفة المعيشة خشب White
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

في داخل المنزل نلاحظ توفر المساحة بدون أي اختناق في التفاصيل، تم استخدام اللون الابيض في كل التفاصيل عدا الأثاث المائل للبني بخشب طبيعي، والبساطة كانت سمة أساسية واضحة في قلة الإكسسوارات وعدم وجود تداخل قوي في الألوان وربما تلك تكون مأخذاً على المصمم ولكن البساطة كانت سمة رئيسية في التصميم مع جعلها تبدو النمط الرئيسي في الداخل بعكس الخارج المليء بالتفاصيل الرائعة .

المطبخ

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 غرفة السفرة بلاط Multicolored
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

المطبخ صمم بطريقة مذهلة جامعة لكل الأشكال العملية التي يمكن التوصل لها في مثل تلك المساحات المنقسمة لجزأين ، حيث تم الاعتماد على الحوائط لتكون هي المكان الرئيسي للخزائن كما تم استغلال وجود مساحة أمامية حولها لتصميم كونترتوب متضمن للعديد من أوجه التخزين من رفوف ودواليب وخزائن منفصلة، الأمر الذي جعل المطبخ يبدو مليئاً بالتفاصيل بعض الشيء ولكن تم التغلب على كل ذلك بجعل الخلفية باللون الأبيض الفاتح الذي جذب كل ذلك وترك لنا الإبداع .

السلم الداخلي

푸른하늘 아래의 거실, 「파티오」가 있는 스패니쉬 스타일의 집. , 주식회사 인듀어홈 코리아 주식회사 인듀어홈 코리아 الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج بلاط Multicolored
주식회사 인듀어홈 코리아

주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아
주식회사 인듀어홈 코리아

تصميم السلم من أبسط مايمكن حيث الطريقة المعتادة في التسوير بالخشب والحديد المنقرش، ولكن في الدرجات كان الاختلاف بتكسير بلاط السيراميك بأشكال هندسية وتجميعها في كل درجة، وهي فكرة جيدة للمنازل ذات السلالم القصيرة المستقيمة بدون انحناءات .

باختصار تصميم المنزل يساعد على قضاء الأوقات بطريقة متميزة فيه، حيث يوجد المساحات الخارجية والداخلية والمساحات المريحة في الداخل والخارج مع بساطة في التفاصيل لاترهق الميزانية ولا تزيد التكاليف، وبالتالي يكون لدينا تصميماً عملياً وجميلاً في الوقت ذاته .

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أفكار مميزة لاستقبال فصل الصيف

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