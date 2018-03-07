منزل بروح الصيفية على طراز البحر المتوسط

تصميمات البحر المتوسط دائماً ماتكون أفضل اختيار لكل المنازل التي تطل على البحر أو أي مسطحات مائية، ولكن المنازل التي لاتطل أيضاً على أي منفذ مائي يمكنها الاستمتاع بتصميم منطلق بروح الصيف بفضل الأفكار والإرشادات التي يتبعها رواد التصميم ليكون المنزل مصمماً بروح الصيف وعلى طراز قلما يتكرر في عالم الديكور لكل عشاق الانطلاق ..

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة مميزة من الأفكار الجاهزة للاقتباس من خلال جولتنا الرائعة في منزل صمم على طراز البحر المتوسط بروح صيفية قبل اقتراب فصل الصيف لتستعد جيداً بإلهام من تلك الأفكار المميزة .