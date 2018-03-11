كيف تختار التصميم المناسب لغرفة معيشتك

تصميم غرفة المعيشة ليس مجرد تنسيق وترتيب لطقم الأثاث الموجود فيها بل هو أكثر من ذلك بمراحل، حيث تعتبر مرحلة اختيار الأثاث وحجمه وعدده ولونه وسماته من بعض تلك النقاط العديدة التي يجب أن ننتبه إليها أثناء تصميم غرفة معيشتنا التي تضاهي مستويات أحلامنا وطموحاتنا .
اليوم هوميفاي سوف يبعث لنا بالكثير من الأفكار لتصميم غرفة المعيشة وسنركز على مرحلة اختيار الأثاث بكل جوانبها لتليق مع طبيعة الغرفة ومدى استخدامنا لها من عدد لسكان المنزل ولطبيعة الديكور في المنزل بشكل عام .
في غرفة المعيشة التي تتمحور حول التلفزيون ويعشق سكان المنزل الذي يحتوي عليها المشاهدة والتجمع حول الأفلام والبرامج يمكن أن نجعل الغرفة بذلك الشكل الذي تكون فيه الجلسة مخصصة لمشاهدة التليفزيون فقط وليس لتبادل الحديث أو تناول الطعام.
سنلاحظ أنه لايوجد منضدة ولايوجد مقاعد في اتجاه مغاير لاتجاه رؤية التليفزيون وبالتالي استخدمنا أريكة أكثر راحة وأكثر اتساعاً لتستوعب أكبر كم ممكن من الحضور للاستمتاع بمشاهدة عائلية أكثر روعة .
بنفس الفكرة الماضية حول تصميم غرفة المعيشة بغرض رؤية ومشاهدة التليفزيون يمكننا نقل التصميم تماماً في المساحات الأصغر مع مراعاة أن يكون كل عنصر في طقم الأثاث في جهة واحدة فقط، مستنداً على الجدار المواجه للتلفاز، مع ترك المساحة الوسطى لحرية الحركة واختيار حجم مناسب لكل قطعة أثاث بما يتوافق مع المساحة .
لو كانت غرفة معيشتك تطل على إطلالة ساحرة يمكنك استغلال ذلك في تصميم طقم أنترية في نفس اتجاه رؤية ذلك المحيط الساحر، ويتم ذلك عن طريق تصميم الأثاث بحيث يتم تنسيقه بشكل مربع منقوص من ضلع، مما يجعل الغرفة تتسم أكثر بالهدوء والاسترخاء .
في المساحات الكبيرة والتصميمات التي تميل أكثر للكلاسيكية يمكننا استغلال المساحة قدر الإمكان بواسطة أرائك – كنب – متعددة وهذا سيضمن لك قدرة استيعابية كبيرة في غرفة معيشتك للعزومات والولائم التي تقيمها في منزلك مهما كان العدد كبيراً .
في التصميمات الكلاسيكية والمساحات التي تخصص لاستقبال أكبر عدد من الضيوف يمكننا أن نلبي ذلك الاحتياج بواسطة تصميم أكثر من غرفة معيشة في تلك المساحة الكبيرة عن طريقة تغيير نمط كل جلسة وفقاً لحاجتنا منها، فمثلاً يمكننا تصميم جلسة حول التلفاز وأخرى بالقرب من الشرفة وأخرى بجوار المكتبة وهكذا ، مما سيخلق لنا العديد من الاستخدامات في غرفة المعيشة بمكان واحد .