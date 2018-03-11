كيف تختار التصميم المناسب لغرفة معيشتك

تصميم غرفة المعيشة ليس مجرد تنسيق وترتيب لطقم الأثاث الموجود فيها بل هو أكثر من ذلك بمراحل، حيث تعتبر مرحلة اختيار الأثاث وحجمه وعدده ولونه وسماته من بعض تلك النقاط العديدة التي يجب أن ننتبه إليها أثناء تصميم غرفة معيشتنا التي تضاهي مستويات أحلامنا وطموحاتنا .

اليوم هوميفاي سوف يبعث لنا بالكثير من الأفكار لتصميم غرفة المعيشة وسنركز على مرحلة اختيار الأثاث بكل جوانبها لتليق مع طبيعة الغرفة ومدى استخدامنا لها من عدد لسكان المنزل ولطبيعة الديكور في المنزل بشكل عام .