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كيف تختار التصميم المناسب لغرفة معيشتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
無相, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 غرفة المعيشة
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تصميم غرفة المعيشة ليس مجرد تنسيق وترتيب لطقم الأثاث الموجود فيها بل هو أكثر من ذلك بمراحل، حيث تعتبر مرحلة اختيار الأثاث وحجمه وعدده ولونه وسماته من بعض تلك النقاط العديدة التي يجب أن ننتبه إليها أثناء تصميم غرفة معيشتنا التي تضاهي مستويات أحلامنا وطموحاتنا .

اليوم هوميفاي سوف يبعث لنا بالكثير من الأفكار لتصميم غرفة المعيشة وسنركز على مرحلة اختيار الأثاث بكل جوانبها لتليق مع طبيعة الغرفة ومدى استخدامنا لها من عدد لسكان المنزل ولطبيعة الديكور في المنزل بشكل عام .

أريكة واحدة

無相, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 غرفة المعيشة
白金里居 空間設計

白金里居 空間設計
白金里居 空間設計
白金里居 空間設計

في غرفة المعيشة التي تتمحور حول التلفزيون ويعشق سكان المنزل الذي يحتوي عليها المشاهدة والتجمع حول الأفلام والبرامج يمكن أن نجعل الغرفة بذلك الشكل الذي تكون فيه الجلسة مخصصة لمشاهدة التليفزيون فقط وليس لتبادل الحديث أو تناول الطعام.

سنلاحظ أنه لايوجد منضدة ولايوجد مقاعد في اتجاه مغاير لاتجاه رؤية التليفزيون وبالتالي استخدمنا أريكة أكثر راحة وأكثر اتساعاً لتستوعب أكبر كم ممكن من الحضور للاستمتاع بمشاهدة عائلية أكثر روعة .

في جهة واحدة

Marine Drive, Studio Nirvana Studio Nirvana غرفة المعيشة
Studio Nirvana

Studio Nirvana
Studio Nirvana
Studio Nirvana

بنفس الفكرة الماضية حول تصميم غرفة المعيشة بغرض رؤية ومشاهدة التليفزيون يمكننا نقل التصميم تماماً في المساحات الأصغر مع مراعاة أن يكون كل عنصر في طقم الأثاث في جهة واحدة فقط، مستنداً على الجدار المواجه للتلفاز، مع ترك المساحة الوسطى لحرية الحركة واختيار حجم مناسب لكل قطعة أثاث بما يتوافق مع المساحة .

جلسة أمام إطلالة ساحرة

CASA MP1 - Moradia na Herdade da Aroeira - Projeto de Arquitetura, Traçado Regulador. Lda Traçado Regulador. Lda غرفة المعيشة خشب Beige
Traçado Regulador. Lda

Traçado Regulador. Lda
Traçado Regulador. Lda
Traçado Regulador. Lda

لو كانت غرفة معيشتك تطل على إطلالة ساحرة يمكنك استغلال ذلك في تصميم طقم أنترية في نفس اتجاه رؤية ذلك المحيط الساحر، ويتم ذلك عن طريق تصميم الأثاث بحيث يتم تنسيقه بشكل مربع منقوص من ضلع، مما يجعل الغرفة تتسم أكثر بالهدوء والاسترخاء .

أكثر من أريكة

Living Room homify غرفة المعيشة Brown
homify

Living Room

homify
homify
homify

في المساحات الكبيرة والتصميمات التي تميل أكثر للكلاسيكية يمكننا استغلال المساحة قدر الإمكان بواسطة أرائك – كنب – متعددة وهذا سيضمن لك قدرة استيعابية كبيرة في غرفة معيشتك للعزومات والولائم التي تقيمها في منزلك مهما كان العدد كبيراً .

غرف معيشة وليست غرفة واحدة

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة المعيشة
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

في التصميمات الكلاسيكية والمساحات التي تخصص لاستقبال أكبر عدد من الضيوف يمكننا أن نلبي ذلك الاحتياج بواسطة تصميم أكثر من غرفة معيشة في تلك المساحة الكبيرة عن طريقة تغيير نمط كل جلسة وفقاً لحاجتنا منها، فمثلاً يمكننا تصميم جلسة حول التلفاز وأخرى بالقرب من الشرفة وأخرى بجوار المكتبة وهكذا ، مما سيخلق لنا العديد من الاستخدامات في غرفة المعيشة بمكان واحد .

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