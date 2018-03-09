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اكتشف 9 مصادر للروائح الكريهة بمنزلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Knots Rugs, Knots Rugs Knots Rugs جدران وأرضياتسجاد
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من السهل أن يواجه منزلك رائحة كريهة، فالمصادر تتعدد على أي حال، لكنك قد لا تكن على دراية ببعضها، وفي هذا المقال من هوميفاي سنركز على توضيحها حتى تعرف كيف يمكنك التعامل معها.. دعونا نبدأ الآن!  

1- المطبخ: هو أحد الأماكن التي من السهل تراكم الروائح الكريهة بها وذلك على وجه التحديد في حال إن لم يكن يتمتع بالتهوية السليمة الكافية لتجديد الهواء بأرجائه المختلفة

Showroom, Danby Interiors Danby Interiors مطبخالأجهزة الكهربائية
Danby Interiors

Showroom

Danby Interiors
Danby Interiors
Danby Interiors

2- غسالة الأطباق: قد لا تصدق ذلك! ولكن غسالات الأطباق تُمثل مصدرًا آخر لإنتاج الروائح الكريهة وذلك بتراكم رواسب الطعام بها أو أي عفن ناجم عنها، لذا ننصحك بالتأكد من خلو الصحون من أية رواسب ومراعاة تنظيف الغسالة نفسها بشكل دوري من الداخل

annex Landhaus Massivholzküche, annex Gmbh & Co. KG annex Gmbh & Co. KG مطبخ
annex Gmbh &amp; Co. KG

annex Gmbh & Co. KG
annex Gmbh &amp; Co. KG
annex Gmbh & Co. KG

3- سلة القمامة: تستطيع سلة القمامة أن تترك بصمة غير محببة في مطبخك أو أي مساحة بمنزلك من خلال ما يتبقى فيها من رائحة كريهة إن لم تحظى بالتنظيف المطلوب من وقت لآخر

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

4- الأحواض: تصدر الأحواض أيضًا سواء المُنتمية للمطابخ أو الحمامات روائح غير محببة وذلك في الأغلب يرجع إلى أمور متعلقة بالسباكة

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

5- الثلاجة: إهمال تنظيف الثلاجة بشكل مستمر يسمح بسهولة بتكوين العفن داخلها خصوصًا على الأرفف والزوايا الجانبية وهو ما يتسبب بكل تأكيد في إصدار روائح كريهة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

6- الطيور والحيوانات: جميعنا نعلم ما تفعله الحيوانات الأليفة عند اقتنائك إياها بمنزلك، وفي هذا الشأن ننصحك بتخصيص مكان محدد لها أو الحرص على تنظيف مواضع تواجدها بشكل منتظم

Katzentürme, stylecats® stylecats® المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

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7- السجاد والمفروشات: عند غسل السجاد والمفروشات الأرضية، عليك الانتباه لجفافها تمامًا قبل فرشها في منزلك، لأنها إن استخدمت من دون أن تجف بالشكل المطلوب سينتج عنها رائحة غير محببة

English Rose_Purple Haze Knots Rugs جدران وأرضياتسجاد
Knots Rugs

English Rose_Purple Haze

Knots Rugs
Knots Rugs
Knots Rugs

8- الجدران: عند الانتقال لمنزل جديد أو طلاء جدران منزلك لا تبحث عن مصدر الرائحة الكريهة لإنه حتمًا سيكون ناتجًا عن الجدران

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love المنزلأقمشة و منسوجات قماش
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

9- وأخيرًا الحمام: وهو وحده مكان من السهل أن ينتج عنه كافة الروائح الكريهة بمنزلك، لذا احرص على تنظيف مقعده باستمرار وكذلك الحوض وما عليه من شوائب، والتأكد من تهويته بشكل صحيح

Victoria suite homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Victoria suite

homify
homify
homify

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