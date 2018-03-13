أي الأرضيات ستختار لحمامك؟

إن كنت عالقًا في مرحلة التشطيب وتحتار في اختيار أي الأرضيات لحمامك، يمكنك تحديد الأمر بعد الإطلاع على موضوع اليوم من هوميفاي والذي سنتطرق خلاله للحديث عن أنواع الأرضيات المختلفة.. دعونا نلقي نظرة عليها الآن!
يُعد البلاط أحد الخيارات الأكثر رواجًا في الأسواق، ويتميز بالعديد من السمات، على رأسها، توفره في مجموعة واسعة من الأشكال والألوان والأنماط، فضلًا عن عمليته وملائمته لمختلف الغرف وليس فقط للحمامات.
إذا كنت تبحث عن نظرة ريفية لحمامك، فـالحجر الطبيعي يُمكنه أن يُحَقق ذلك بكل سهولة وبشكل جميل، كل ما عليك فعله هو توظيفه بالطريقة الصحيحة ووضعه في المكان المناسب بالحمام، سواء ليغلف أحد الجدران، أو المساحة السفلية للمغسلة، أو لتزيين أحد الأعمدة إن وُجِدَت.
عند اقتناء الحجر، تذكر أنه يمكنك الاختيار من بين الأشكال المصقولة وغير المصقولة، وأنه يتوفر منه العديد من التصميمات والألوان.
يُعد الرخام واحدًا من الخيارات الأكثر تجسيدًا للأناقة الخالدة، فهو يحظى بمظهر أنيق وملمس فريد، ناهيك عن سهولة التنظيف، لكنه في مقابل ذلك ترتفع تكلفته مقارنة بغيره من الخيارات الأخرى، فهذه ضريبة الفخامة والرقي!
لا يوجد هناك شئ أجمل من الأرضيات الخشبية، فهي عنوان الدفء والرقي، لكنك إن قمت باختيارها، ستحتاج بالتأكيد إلى صيانتها بصورة دورية وخصوصًا عند استخدامها في الحمام.
مع الأرضيات الخرسانية، يمكنك أن تحصل على إطلالة مميزة لحمامك بحس صناعي تليق بطبيعة هذا النمط من أنماط الديكور.
اقرأ أيضًا: حمام مُعاصر لا يزال محتفظَا بسماته الأصلية
خيار أخير يتمتع بشكل جمالي راقي ويتوفر منه العديد من الأشكال والألوان، يعيبه فقط سهولة تعرضه للتمزق عند احتكاكه بجسم ثقيل.