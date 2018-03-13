أي الأرضيات ستختار لحمامك؟

إذا كنت تبحث عن نظرة ريفية لحمامك، فـالحجر الطبيعي يُمكنه أن يُحَقق ذلك بكل سهولة وبشكل جميل، كل ما عليك فعله هو توظيفه بالطريقة الصحيحة ووضعه في المكان المناسب بالحمام، سواء ليغلف أحد الجدران، أو المساحة السفلية للمغسلة، أو لتزيين أحد الأعمدة إن وُجِدَت.

عند اقتناء الحجر، تذكر أنه يمكنك الاختيار من بين الأشكال المصقولة وغير المصقولة، وأنه يتوفر منه العديد من التصميمات والألوان.