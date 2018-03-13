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أي الأرضيات ستختار لحمامك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Badezimmer Z // Ingolstadt, Förstl Naturstein Förstl Naturstein حمام
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إن كنت عالقًا في مرحلة التشطيب وتحتار في اختيار أي الأرضيات لحمامك، يمكنك تحديد الأمر بعد الإطلاع على موضوع اليوم من هوميفاي والذي سنتطرق خلاله للحديث عن أنواع الأرضيات المختلفة.. دعونا نلقي نظرة عليها الآن!   

1- البلاط

Ferienhaus Friedrichskoog, Petra Böhm Inneneinrichtung Petra Böhm Inneneinrichtung حمام
Petra Böhm Inneneinrichtung

Petra Böhm Inneneinrichtung
Petra Böhm Inneneinrichtung
Petra Böhm Inneneinrichtung

يُعد البلاط أحد الخيارات الأكثر رواجًا في الأسواق، ويتميز بالعديد من السمات، على رأسها، توفره في مجموعة واسعة من الأشكال والألوان والأنماط، فضلًا عن عمليته وملائمته لمختلف الغرف وليس فقط للحمامات.

2- الأحجار الطبيعية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن نظرة ريفية لحمامك، فـالحجر الطبيعي يُمكنه أن يُحَقق ذلك بكل سهولة وبشكل جميل، كل ما عليك فعله هو توظيفه بالطريقة الصحيحة ووضعه في المكان المناسب بالحمام، سواء ليغلف أحد الجدران، أو المساحة السفلية للمغسلة، أو لتزيين أحد الأعمدة إن وُجِدَت.   

عند اقتناء الحجر، تذكر أنه يمكنك الاختيار من بين الأشكال المصقولة وغير المصقولة، وأنه يتوفر منه العديد من التصميمات والألوان.

3- الرخام

Badezimmer Z // Ingolstadt, Förstl Naturstein Förstl Naturstein حمام
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

يُعد الرخام واحدًا من الخيارات الأكثر تجسيدًا للأناقة الخالدة، فهو يحظى بمظهر أنيق وملمس فريد، ناهيك عن سهولة التنظيف، لكنه في مقابل ذلك ترتفع تكلفته مقارنة بغيره من الخيارات الأخرى، فهذه ضريبة الفخامة والرقي!

4- الخشب

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

لا يوجد هناك شئ أجمل من الأرضيات الخشبية، فهي عنوان الدفء والرقي، لكنك إن قمت باختيارها، ستحتاج بالتأكيد إلى صيانتها بصورة دورية وخصوصًا عند استخدامها في الحمام.

5- الخرسانة

Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH حمام
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

مع الأرضيات الخرسانية، يمكنك أن تحصل على إطلالة مميزة لحمامك بحس صناعي تليق بطبيعة هذا النمط من أنماط الديكور.

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6- الفينيل

FLEXI-TILE - PVC Fußbodenbelag vom Fachmann, B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

خيار أخير يتمتع بشكل جمالي راقي ويتوفر منه العديد من الأشكال والألوان، يعيبه فقط سهولة تعرضه للتمزق عند احتكاكه بجسم ثقيل.

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