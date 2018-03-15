كلما تفكر في تصميم مميز شاهد تلك الصور

منزل ريفي مصمم في وسط الطبيعة الساحرة، ما هو أول انطباع سيأتي لخيالك حينما تسمع تلك العبارة؟!، نعم إنه الجمال الطبيعي ولكن ليس متأكدين بنسبة كبيرة هل سيكون التصميم للمنزل جيد أم لا، ولكننا عبر هوميفاي سنبرهن لك أن تصميم منزل ريفي في وسط الطبيعة الساحرة بدون أي مبالغة من أفضل التصميمات التي يمكنك أن تراها لفترة طويلة لمنزل عائلي مجهز بكل الوسائل العصرية و العناصر المساعدة على الراحة والهدوء والاسترخاء .
إليكم تفاصيل رائعة وجولة لاتعوض في منزل مميز وتصميم مليء بالأفكار الرائعة التي ستساعدك في تصميم منزل أحلامك بكل سهولة .
من أول وهلة تظهر تفاصيل غير عادية على الواجهة الأمامية للمنزل، فنلاحظ أنه قد تم الاعتماد على لون الطوب المحايد والطلاء للجدران الخرساني بنفس اللون واستخدام أخشاب لها أيضاً نفس الدرجة من اللون مع كثير من الاستخدام للزجاج في الشرفات والنوافذ بالطابق العلوي وروف مفتوح من الأعلى، كل تلك التفاصيل تبدو لنا من خلال واجهة المنزل فقط، كل ذلك السحر نلاحظه من زاوية واحدة فقط، ولو دققنا أكثر سنلاحظ المزيد والمزيد من الإبداع .
استخدمت المساحات الخضراء في الأرضيات الخارجية على نطاق واسع وتعددت مابين المستوي والمنحدر مع القليل من الزخرفة والتزيين بواسطة النبات وتوزيع نظم إضاءة عبقرية في الجوانب الخفية من سور السلم الأمامي المؤدي للمنزل من الداخل والذي سنلاحظ كم الجمال المتوفر فيه بمجرد أن يحل الظلام ونبدأ في استخدام تلك الإضاءة المميزة .
المنزل من الداخل لايقل جمالاً عن الخارج، فقد تم استمرار الاعتماد على نفس اللون الصخري الهاديء المستخدم في الواجهة في الجدران الداخلية وهنا ظهرت تلك الاستمرارية في المطبخ الذي جاء بخزائن باللون العاجي مع بعض الأجهزة الكهربائية الفضية التي استخدمت للتزيين والزخرفة أيضاً بفضل لمعانها واتساع مساحتها لتكسر قليلاً من الهدوء المتسبب به انتشار اللون العاجي في باقي التفاصيل .
هناك مساحات جيدة للترفية داخل المنزل مثل مكان لمنضدة البلياردو والسفرة بجوارها، وإننا كنا نرى أن الفصل هنا يتوجب ان يحدث بين وجود سفرة رسمية وبين مكان لممارسة بعض الترفية ولكن قد يكون السبب في القرب بينهما هو أن هذا المنزل في الأساس مصمم كمنتجع للهدوء وليس لاستقبال الضيوف بشكل أساسي أو رسمي .
استخدمت الأضواء في المنزل بطريقة ساحرة من الخارج حينما حل الليل كما وعدناكم وخرجت كل المظاهر الخلابة في الإضاءة إلى عيوننا بامتياز، نلاحظ استخدام اللون الأبيض في الإضاءة كأفضل اختيار ممكن ليحاكي كل تلك التفاصيل الغزيرة المحيطة به من مسبح ومساحات خضراء ومنزل مضاءة بالكامل يبدو من خلال النوافذ الضخمة المطلة على الخارج.
باختصار إننا نلاحظ العديد من التفاصيل التي تستغل المساحات الخارجية بطريقة مميزة أو تبدو مميزة أكثر من الداخل وهذا شيء مطلوب لعشاق الانطلاق للخارج أو الذين يفكرون في تصميم شالية أو منتجع خاص بهم مع اقتراب فصل الصيف ولكن بطريقة مميزة كتلك التي نلاحظها أمامنا .