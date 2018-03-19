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مسابح مبهرة لتستعد لفصل الصيف

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مسبح حديقة
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الروعة في فصل الصيف تكمن في الانطلاق للشواطيء والاستمتاع بالهواء الطلق والسباحة بكل أنواعها، ولكننا قد نواجه بعض الصعوبات في الانتقال من مكان اقامتنا لمكان قضاء عطلتنا الطويلة في فصل الصيف بأكملها ونحن في حالة سفر، لذا يمكننا عدم الاكتفاء بأيام قليلة من المتعة  وتعويض ذلك في ديكور منزلنا؛ وهذا  سيتم عن طريق تحويل حديقة منزلنا بأكلمها لمنتجع سياحي يشتمل على وجود مسبح مصمم بطريقة رائعة يمكننا أن نقضي حوله عطلتنا ويتحول معه منزلنا خلال فصل الصيف لشيء أشبه بالهدية التي لاتقدر بمال ..

هوميفايسوف يطلعنا على العديد من الأفكار التي من الممكن أن تساعدنا على اختيار تصميم مميز لمسبح مميز بداخل حدود منزلنا  بمختلف بالعديد من التصميمات التي حتماً ستعثر خلالها على تصميم مسبح أحلامك ..

بساطة متدرجة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

البساطة في تصميم المسبح قد تكون وسيلتك الأسهل للحصول على شكل مميز للمسبح الخاص بمنزلك، لو كنت تمتلك المساحة فليس هناك داعي لتترك منها فراغات كبيرة على حساب مساحة المسبح، حاول استغلال المساحة بذكاء وتقسمها بين الممشى الضروري حول المسبح وبين المسبح ذاته، لو كنت في منزل عائلي حاول أن يكون المسبح كبيراً بأقصى درجة ممكنة، واتجه دائماً للتصميمات المتوسطة في مساحتها لو كان المنزل يقطنه فردين أو أقل .

لوكان هناك أطفال صغار فحاول أن يكون المسبح متدرجاً في مستوى العمق بداية من المدخل الخاص به وانتهاءاً بأعمق جزء في نهايته حتى تجعل هناك متعة حقيقية لجميع أفراد الأسرة وليس الكبار أو الصغار فقط .

في كل الحديقة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

لو كنت تمتلك حديقة متوسط المساحة فيمكنك أن تحولها بالكامل لتكون مسبح ومنتجع خاص يحتوي على جلسات متفرقة حول المسبح الذي سيكون في الغالب غير منتظم الشكل هندسياً حتى يغطي بطريقة أو بأخرى كل الحديقة مع ترك مساحة معقولة تعمل كممر بين المدخل الرئيسي للمنزل وبين الخارج .

تموجات المسبح وشلالات صناعية

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

التصميم المتموج للمسبح من أمتع مايمكن تصميمه على الطراز المودرن، حاول أن يكون التصميم مليئاً بالأفكار المساعدة على التألق، فمثلاً هنا تم الاعتماد على الشلال الصناعي وصوت المياة المتدفق ليكونا هما العلامات الفارقة في تصميم هذا المسبح الذي يتميز ببعض الإكسسوارات الواقعة على حدوده مثل النخلة الصغيرة واللاند سكيب المائل لأعلى .

استجمام وأرضيات محيطة باللون الأبيض

Soleo Skimmer, Soleo Soleo مسبح
Soleo

Soleo
Soleo
Soleo

الأرضيات المحيطة بالمسبح في هذا النمط الهندسي المحافظ من أروع مايمكن حيث أن المصمم قد حدد اللون الأبيض ليتألق المسبح من كل زوايا الحديقة ويبدو ظاهراً بقوة من كل نوافذ المنزل، هذا اللون الأبيض قد يكون سبباً في جعل الأجواء لطيفة أكثر لأنه يعكس آشعة الشمس الحارقة خصوصاً في فصل الصيف وهو على العكس تماماً لو كانت الأرضية داكنة اللون .

أرضيات موزاييك

homify مسبح حديقة
homify

homify
homify
homify

استخدم أرضيات الموزاييك المائلة لدرجات الأزرق المختلفة ستخلق لك مسبحاً لامثيل له في أوقات الليل خصوصاً مع توفير اضاءه خافتة في جوانب المسبح من الداخل، سيكون لديك تصميماً شاعرياً لأقصى درجة وفي الوقت ذاته عملياً بفضل مقاومة الموزاييك للماء والتزحلق مما يعد إحدى وسائل الأمان الإضافية التي سوف توفرها لعائلتك في هذا التصميم .

جلسات خارجية حول المسبح الكبير

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مسبح حديقة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

حاول أن تنوع في جلسات المسبح الخارجية التي تحيط به حتى يستمتع الجميع بأوقات صيفية لاتعوض، أماكن خاصة بتناول الطعام والشواء، وأماكن أخرى للاسترخاء ، وأخرى مزدوجة وكذلك أماكن متفرقة للجلوس وتناول المشروبات السريعة،  وهو ما يضمن لك أن يكون لديك تصميماً متكاملاً للترفية والاستمتاع بالصيف ليس على مسافات بعيدة ولكن  في  حدود منزلك .

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