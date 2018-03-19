مسابح مبهرة لتستعد لفصل الصيف

الروعة في فصل الصيف تكمن في الانطلاق للشواطيء والاستمتاع بالهواء الطلق والسباحة بكل أنواعها، ولكننا قد نواجه بعض الصعوبات في الانتقال من مكان اقامتنا لمكان قضاء عطلتنا الطويلة في فصل الصيف بأكملها ونحن في حالة سفر، لذا يمكننا عدم الاكتفاء بأيام قليلة من المتعة وتعويض ذلك في ديكور منزلنا؛ وهذا سيتم عن طريق تحويل حديقة منزلنا بأكلمها لمنتجع سياحي يشتمل على وجود مسبح مصمم بطريقة رائعة يمكننا أن نقضي حوله عطلتنا ويتحول معه منزلنا خلال فصل الصيف لشيء أشبه بالهدية التي لاتقدر بمال ..

هوميفايسوف يطلعنا على العديد من الأفكار التي من الممكن أن تساعدنا على اختيار تصميم مميز لمسبح مميز بداخل حدود منزلنا بمختلف بالعديد من التصميمات التي حتماً ستعثر خلالها على تصميم مسبح أحلامك ..