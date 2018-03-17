6 أفكار مدهشة لرواقك الصغير

عادةً ما يُنظَر إلى الممرات على أنها مساحات بلا أهمية، فقط تربط بقاع المنزل المختلفة ببعضها البعض وتنقلنا من غرفة إلى أخرى، وقد أدى ذلك إلى عدم اهتمام الكثيرون بها وإيلاء الاهتمام الأكبر لغرف المنزل الحيوية نفسها باعتبارها تفوقها أهمية!
واليوم ومن خلال هذا المقال نغير مفهوم هؤلاء الأشخاص عن الأروقة مع 6 أفكار مدهشة وذكية تؤكد أن الممرات أكبر من مجرد مساحة ممررة من مكان لآخر بلا قيمة ولا هدف!
إضافة لمسة ديكورية كهذه لرواق منزلك لن تكلفك الكثير من الوقت أو المال -وحتى إن كانت كذلك-، فإنها تمنحك في المقابل إطلالة مذهلة للرواق يحسدك الجميع عليها.
وفي هذا الشأن ننصحك بالابتعاد عن الألوان الداكنة كالبني الداكن والأسود والأزرق والأخضر في طلاء الجدران، والتوجه أكثر لبالتة الألوان الزاهية والفاتحة كالبيج والكريمي والأخضر المنت والنيلي، فألوان كهذه تؤثر إيجابًا في إطلالة وسعة الرواق كما تجعله مُشرقًا ومُرَحبًا بالضيوف.
إذا كان لديك مساحة كافية بالرواق، فإن قطعة أثاث أو اثنتين يمكن أن يُضيفا لمسة جمالية ووظيفة إليه بكل بساطة كما هو في النموذج المعروض، فقط كل ما عليك فعله هو مراعاة النمط الديكوري للمنزل عند اختيارك قطع الأثاث.
فكرتين في فكرة واحدة، وهي أن تضيف مجموعة من الأرفف الأفقية لرواقك الخاص تُشكّل مكتبة ذكية بسيطة وعملية كهذه، أو أن تجعل منه معرضًا فنيًا فتزينه بما لديك من صور للعائلة والأصدقاء والقطع الفنية التي تحبها من إطارات ولوحات وما غير ذلك.
يُمكِنَك أن تُنَفذ الفكرتين معًا في آنٍ واحد كما في الصورة المعروضة، أو الاكتفاء بإحداهما فقط.
تتمتع الممرات والسلالم بمزيد من الإقبال مقارنة بالمناطق الأخرى من أي منزل، لذلك من الأفضل اختيار الأرضيات التي يمكنها أن تصمد أمام الخدوش والأوساخ التي تتعرض لها هذه البقعة من المنزل بشكل شبه يومي.
لذا ننصحك في هوميفاي بالابتعاد على الألوان الفاتحة عند اختيار أرضية رواقك الخاص سواء فيما يخص السيراميك المستخدم بها أو الفرش نفسه، كما ينصح الخبراء أيضًا باستخدام المواد الصلبة في الأرضيات كالحجر والبلاط والسيراميك والبعد نسبيًا عن الألواح الفينيل سهلة الخدش على الأقل في هذه البقعة من المنزل.
فكرة أخرى ذكية يمكنك اتباعها بسلاسة وهي اقتناء خزانة أحذية تتناسب مع حجم رواق منزلك وتكون مقسمة بشكل عملي يسع كل ما لدى أسرتك من أحذية تمامًا كالنموذج المتاح هنا والذي تمتع أيضًا بوجود مجموعة أدراج تستخدم في تخزين أغراض أخرى لأصحاب المنزل.
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إذا كانت الردهة ضيقة للغاية بحيث لا يمكنك وضع الكراسي أو الطاولات في مكانها، تستطيع السيطرة على الوضع بإضافة مرآة أنيقة كهذه تدعم عنصر السعة إلى جانب مزهرية تضم نخبة من أجمل النباتات والزهور الطبيعية فتكسب رواقك الكثير من الحيوية.