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6 أفكار مدهشة لرواقك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sandbanks Show apartment, SMB Interior Design Ltd SMB Interior Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
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عادةً ما يُنظَر إلى الممرات على أنها مساحات بلا أهمية، فقط تربط بقاع المنزل المختلفة ببعضها البعض وتنقلنا من غرفة إلى أخرى، وقد أدى ذلك إلى عدم اهتمام الكثيرون بها وإيلاء الاهتمام الأكبر لغرف المنزل الحيوية نفسها باعتبارها تفوقها أهمية!

واليوم ومن خلال هذا المقال نغير مفهوم هؤلاء الأشخاص عن الأروقة مع 6 أفكار مدهشة وذكية تؤكد أن الممرات أكبر من مجرد مساحة ممررة من مكان لآخر بلا قيمة ولا هدف!   

1- طلاء زاهي بلون جديد

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إضافة لمسة ديكورية كهذه لرواق منزلك لن تكلفك الكثير من الوقت أو المال -وحتى إن كانت كذلك-، فإنها تمنحك في المقابل إطلالة مذهلة للرواق يحسدك الجميع عليها. 

وفي هذا الشأن ننصحك بالابتعاد عن الألوان الداكنة كالبني الداكن والأسود والأزرق والأخضر في طلاء الجدران، والتوجه أكثر لبالتة الألوان الزاهية والفاتحة كالبيج والكريمي والأخضر المنت والنيلي، فألوان كهذه تؤثر إيجابًا في إطلالة وسعة الرواق كما تجعله مُشرقًا ومُرَحبًا بالضيوف.  

2- أثاث بحجم مناسب للمساحة

Hall Studio Mark Ruthven البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Studio Mark Ruthven

Hall

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

إذا كان لديك مساحة كافية بالرواق، فإن قطعة أثاث أو اثنتين يمكن أن يُضيفا لمسة جمالية ووظيفة إليه بكل بساطة كما هو في النموذج المعروض، فقط كل ما عليك فعله هو مراعاة النمط الديكوري للمنزل عند اختيارك قطع الأثاث. 

3- مكتبة ذكية ومعرض فني

Fronhaul Baart Harries Newall الممر الحديث، المدخل و الدرج
Baart Harries Newall

Fronhaul

Baart Harries Newall
Baart Harries Newall
Baart Harries Newall

فكرتين في فكرة واحدة، وهي أن تضيف مجموعة من الأرفف الأفقية لرواقك الخاص تُشكّل مكتبة ذكية بسيطة وعملية كهذه، أو أن تجعل منه معرضًا فنيًا فتزينه بما لديك من صور للعائلة والأصدقاء والقطع الفنية التي تحبها من إطارات ولوحات وما غير ذلك.

يُمكِنَك أن تُنَفذ الفكرتين معًا في آنٍ واحد كما في الصورة المعروضة، أو الاكتفاء بإحداهما فقط.

4- أرضية ملفتة للأنظار

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

تتمتع الممرات والسلالم بمزيد من الإقبال مقارنة بالمناطق الأخرى من أي منزل، لذلك من الأفضل اختيار الأرضيات التي يمكنها أن تصمد أمام الخدوش والأوساخ التي تتعرض لها هذه البقعة من المنزل بشكل شبه يومي.

لذا ننصحك في هوميفاي بالابتعاد على الألوان الفاتحة عند اختيار أرضية رواقك الخاص سواء فيما يخص السيراميك المستخدم بها أو الفرش نفسه، كما ينصح الخبراء أيضًا باستخدام المواد الصلبة في الأرضيات كالحجر والبلاط والسيراميك والبعد نسبيًا عن الألواح الفينيل سهلة الخدش على الأقل في هذه البقعة من المنزل.

5- خزانة عملية للأحذية

Richmond - Boot Room Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roselind Wilson Design

Richmond – Boot Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

فكرة أخرى ذكية يمكنك اتباعها بسلاسة وهي اقتناء خزانة أحذية تتناسب مع حجم رواق منزلك وتكون مقسمة بشكل عملي يسع كل ما لدى أسرتك من أحذية تمامًا كالنموذج المتاح هنا والذي تمتع أيضًا بوجود مجموعة أدراج تستخدم في تخزين أغراض أخرى لأصحاب المنزل.

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6- لمسة من الطبيعة

Sandbanks Show apartment, SMB Interior Design Ltd SMB Interior Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
SMB Interior Design Ltd

Sandbanks Show apartment

SMB Interior Design Ltd
SMB Interior Design Ltd
SMB Interior Design Ltd

إذا كانت الردهة ضيقة للغاية بحيث لا يمكنك وضع الكراسي أو الطاولات في مكانها، تستطيع السيطرة على الوضع بإضافة مرآة أنيقة كهذه تدعم عنصر السعة إلى جانب مزهرية تضم نخبة من أجمل النباتات والزهور الطبيعية فتكسب رواقك الكثير من الحيوية.

كلما تفكر في تصميم مميز شاهد تلك الصور

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