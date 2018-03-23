الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميمات راقية لغرف معيشة ستدهشك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Luxury Majlis interior design in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Loading admin actions …

تعتبر غرفة المعيشة من الغرف التي تحتاج لتفكير عميق في طبيعة تصميمها والشكل الذي ستكون عليه فيالمستقبل حيث أنها تعتبر مسئولة بنسبة كبيرة عن إعطاء انطباع معين بالسلب أو بالايجاب عن حالة الديكور المتبع في منزلك في عيون كل ضيوفك، وهو ما يعطيك انطباع قوي كذلك عن مدى تقبلهم لأفكار التصميم الداخلي لديك أم لا.

تصميمات مميزة لغرفة المعيشة أنتم على موعد معها رفقة هوميفاي من خلال السطور القليلة المقبلة التي ستنقل لنا مجموعة من الأفكار المتنوعة لتصميم غرف معيشة مختلفة المذاق بفضل ادخال عناصر ربما تكون معروفة من قبل ولكن بتنسيق وترتيب وتدرج يجعلها أفضل اختيار لك في ديكور منزلك الراقي .

زخرفة السقف وفخامة الأرضيات

Luxury Majlis interior design in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

يمكنك أن تخصص غرفة معيشتك لتكون هي وغرفة الاستقبال سواء بمعنى أنك ستكون قادراً على استغلال مساحتها الكبيرة في أن تدمج في الريسبشن بسهولة وهذا عن طريقة تصميم الغرفة بشكل متناسق ومتدرج وتقسيم الجلسات المتوفرة فيها بين الرسمية والأريحية بقدر الإمكان.

في هذا النموذج المميز نلاحظ كيف أن السقف كان له عامل السحر في توفير الوحدة المرتبطة بتكامل التصميم وتناسقه بالرغم من طول المسطح ولكن الزخرفة الجميلة في السقف بواسطة الجبسوم بورد والنجف والنقوش الجميلة فيهما جعلت هناك مستوى آخر من الجمال يستحق الاهتمام ويجذب الانظار إليه في المستوى العلوي وهو ماجعل طول الغرفة شيئاً ايجابياً للغاية مع مراعاة استخدام اكسسوار شاغل لكل الجدران في كل الاتجاهات الممكنة في الغرفة.

روعة الأبيض والأسود واللمعان

Residência minimalista, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

اللون الأبيض والأسود في تصميم واحد يخلق كثيراً من الخداع البصري ويجعل الغرفة التي تبدو صغيرة أكبر حجماً والعكس، فلو كنت لاترغب في شراء اكسسوارات اضافية  لغرفة معيشتك فإنه بامكان هذا الخليط من اللونين المتضادين تماماً أن يغنيك عن ذلك، خصوصاً لو كان اللونين موجودين معاً بنقشات هندسية متداخلة تماماً .

مكتبة وبساطة وباركية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المكتبة الخشبية بالرفوف المتوازية داخل غرفة المعيشة يزيد من قيمة الغرفة يجعلها تبدو أكثر عملية، يمكنك تصميم رفوف خاصة بمكتبة صغيرة تحمل عليها الكتب وبعض الإكسسوارات الخفيفة كالزهريات والتحف، وذلك بشرط أن تكون كل تلك العناصر متدرجة بما يليق مع لون الجدران كما نلاحظ في تلك المكتبة الرشيقة باللون الأبيض. 

أحجار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأحجار من أروع اللمسات العصرية التي تجعل غرفة معيشتك تبدو أكثر جمالاً، فتداخل الألوان في الجدار الواحد يضمن لك ثراءاً رائعاً في غرفة معيشتك ويضمن لك العديد من المزايا أهمها حرية اختيار أكثر من لون مستوحى من ألوان الأحجار المتعددة في جدارك لتكون في طقم الأثاث أو فرش الأرضيات كذلك.

أي  درجة في درجات الحجر الذي فوق الجدار يمكنك التصميم من درجاتها بكل حرية .

مساحة صغيرة وحيل مبهرة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

روعة الهدوء والتفاصيل الرقيقة يهديها لنا اللون الأبيض الناصع الذي استخدم في تلك الغرفة الصغيرة في مساحتها والأنيقة في تصميمها، وكل ذلك كان بفضل اللون الأبيض المثالي لتلك المساحات الصغيرة مع بعض اللمسات الطبيعية من الخوص وهو ما ظهر في المنضدة الصغيرة التابعة لطقم الأنترية الأبيض بالكامل في غرفة المعيشة التي استمدت روعتها أيضاً من الطوب المطلي بنفس اللون الرائع في فكرة جديدة ومميزة .

الإطلالة تحكم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لو كان منزلك يطل على إحدى المشاهد التي لاتعوض فإنه ينبغي عليك أن تصمم الجدران المحيطة بغرفة معيشتك لكي تساعدك على الاستمتاع بتلك الإطلالة بكل السبل الممكنة، وليس هناك أجمل من غرفة معيشة تطل على مجال حيوي ينقل لها ذلك السحر الخارجي مباشرة للجمال الداخلي فيها فإنه سيعد جزءاً من زخرفتها وجمالياتها.

اقرأ : كلما تفكر في تصميم مميز شاهد تلك الصور

تشكيلة رائعة لحمامات من مختلف الأنماط
تصميمات ساحرة لغرفة معيشة مميزة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً