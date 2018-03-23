تصميمات راقية لغرف معيشة ستدهشك

تعتبر غرفة المعيشة من الغرف التي تحتاج لتفكير عميق في طبيعة تصميمها والشكل الذي ستكون عليه فيالمستقبل حيث أنها تعتبر مسئولة بنسبة كبيرة عن إعطاء انطباع معين بالسلب أو بالايجاب عن حالة الديكور المتبع في منزلك في عيون كل ضيوفك، وهو ما يعطيك انطباع قوي كذلك عن مدى تقبلهم لأفكار التصميم الداخلي لديك أم لا.
تصميمات مميزة لغرفة المعيشة أنتم على موعد معها رفقة هوميفاي من خلال السطور القليلة المقبلة التي ستنقل لنا مجموعة من الأفكار المتنوعة لتصميم غرف معيشة مختلفة المذاق بفضل ادخال عناصر ربما تكون معروفة من قبل ولكن بتنسيق وترتيب وتدرج يجعلها أفضل اختيار لك في ديكور منزلك الراقي .
يمكنك أن تخصص غرفة معيشتك لتكون هي وغرفة الاستقبال سواء بمعنى أنك ستكون قادراً على استغلال مساحتها الكبيرة في أن تدمج في الريسبشن بسهولة وهذا عن طريقة تصميم الغرفة بشكل متناسق ومتدرج وتقسيم الجلسات المتوفرة فيها بين الرسمية والأريحية بقدر الإمكان.
في هذا النموذج المميز نلاحظ كيف أن السقف كان له عامل السحر في توفير الوحدة المرتبطة بتكامل التصميم وتناسقه بالرغم من طول المسطح ولكن الزخرفة الجميلة في السقف بواسطة الجبسوم بورد والنجف والنقوش الجميلة فيهما جعلت هناك مستوى آخر من الجمال يستحق الاهتمام ويجذب الانظار إليه في المستوى العلوي وهو ماجعل طول الغرفة شيئاً ايجابياً للغاية مع مراعاة استخدام اكسسوار شاغل لكل الجدران في كل الاتجاهات الممكنة في الغرفة.
اللون الأبيض والأسود في تصميم واحد يخلق كثيراً من الخداع البصري ويجعل الغرفة التي تبدو صغيرة أكبر حجماً والعكس، فلو كنت لاترغب في شراء اكسسوارات اضافية لغرفة معيشتك فإنه بامكان هذا الخليط من اللونين المتضادين تماماً أن يغنيك عن ذلك، خصوصاً لو كان اللونين موجودين معاً بنقشات هندسية متداخلة تماماً .
المكتبة الخشبية بالرفوف المتوازية داخل غرفة المعيشة يزيد من قيمة الغرفة يجعلها تبدو أكثر عملية، يمكنك تصميم رفوف خاصة بمكتبة صغيرة تحمل عليها الكتب وبعض الإكسسوارات الخفيفة كالزهريات والتحف، وذلك بشرط أن تكون كل تلك العناصر متدرجة بما يليق مع لون الجدران كما نلاحظ في تلك المكتبة الرشيقة باللون الأبيض.
الأحجار من أروع اللمسات العصرية التي تجعل غرفة معيشتك تبدو أكثر جمالاً، فتداخل الألوان في الجدار الواحد يضمن لك ثراءاً رائعاً في غرفة معيشتك ويضمن لك العديد من المزايا أهمها حرية اختيار أكثر من لون مستوحى من ألوان الأحجار المتعددة في جدارك لتكون في طقم الأثاث أو فرش الأرضيات كذلك.
أي درجة في درجات الحجر الذي فوق الجدار يمكنك التصميم من درجاتها بكل حرية .
روعة الهدوء والتفاصيل الرقيقة يهديها لنا اللون الأبيض الناصع الذي استخدم في تلك الغرفة الصغيرة في مساحتها والأنيقة في تصميمها، وكل ذلك كان بفضل اللون الأبيض المثالي لتلك المساحات الصغيرة مع بعض اللمسات الطبيعية من الخوص وهو ما ظهر في المنضدة الصغيرة التابعة لطقم الأنترية الأبيض بالكامل في غرفة المعيشة التي استمدت روعتها أيضاً من الطوب المطلي بنفس اللون الرائع في فكرة جديدة ومميزة .
لو كان منزلك يطل على إحدى المشاهد التي لاتعوض فإنه ينبغي عليك أن تصمم الجدران المحيطة بغرفة معيشتك لكي تساعدك على الاستمتاع بتلك الإطلالة بكل السبل الممكنة، وليس هناك أجمل من غرفة معيشة تطل على مجال حيوي ينقل لها ذلك السحر الخارجي مباشرة للجمال الداخلي فيها فإنه سيعد جزءاً من زخرفتها وجمالياتها.