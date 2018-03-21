الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تشكيلة رائعة لحمامات من مختلف الأنماط

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Parfum, Love Tiles Love Tiles حمام
Loading admin actions …

رحلة لعالم الذوق والهدوء وتحديدًا لعالم الديكور العصري للحمامات، تلك الغرفة التي تعتبر من ضمن المناطق التي تتعلق بصيحات متعاقبة وموضة متجددة لايمكن التأخر عنها ويكمن الجمال في اللحاق بها، وتعتبر الحمامات الأكثر أفكاراً وإبداعاً هي المميزة في عالم التصميم وتستطيع أن تجذب انتباهك بأبسط الطرق الممكنة، 

ومن أفضل تلك الافكار التي تتماشى مع كل العصور وتناسب أحدث الصيحات أيضاً تصميم الحمام بألوان هادئة قدر الإمكان، فالأبيض ودرجاته والزهري والأزرق بدرجاتهم المائلة للفاتح تعتبر حلول مبهرة في هذا الشأن وسوف نحاول في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي توضيح أكثر من لون يمكنكم استخدامه منفرداً أو بمزيج مع درجة أخرى من لون آخر لينتج لنا تصميماً عصرياً ومبهراً لحمامك بأفضل الطرق ..

1

Łazienka dla firmy Laufen , Architekt wnętrz Klaudia Pniak Architekt wnętrz Klaudia Pniak حمام
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

2

Домик в Аржаниках, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA حمام
ARCHDUET&amp;DA

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

3

homify حمام
homify

homify
homify
homify

4

homify حمام
homify

homify
homify
homify

5

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Beige
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

6

Mieszkanie z marmurem, Katowice 80 m2, TIKA DESIGN TIKA DESIGN حمام
TIKA DESIGN

TIKA DESIGN
TIKA DESIGN
TIKA DESIGN

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7

homify حمام
homify

homify
homify
homify

8

Modern and Amazing House Interiors and Exteriors: Woodville Gardens, Concept Eight Architects Concept Eight Architects حمام
Concept Eight Architects

Modern and Amazing House Interiors and Exteriors: Woodville Gardens

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

9

Projekt mieszkania. Kraków Bronowice, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

10

Arredamento Moderno su Misura per Villetta in Brianza , JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design حمام بلاط Grey
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

11

homify حمام
homify

homify
homify
homify

12

Parfum, Love Tiles Love Tiles حمام
Love Tiles

Parfum

Love Tiles
Love Tiles
Love Tiles

13

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

14

Winchester, Studio Hooton Studio Hooton حمام ensuite,bathroom,tiles,shower
Studio Hooton

Winchester

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

15

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

16

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura حمام حجر جيري Beige
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

17

Small studio for young man in Krasnogorsk city, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design حمام خشب Brown
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

18

Brentford Showroom, TW8, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Brentford Showroom, TW8

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

اقرأ أيضًا: 6 أفكار مدهشة لرواقك الصغير

مسابح مبهرة لتستعد لفصل الصيف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً