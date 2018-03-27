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إبداع يتحقق في تصميم تلك النوافذ

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ultimate Aluminium Clad Wood Casement Windows, Marvin Windows and Doors UK Marvin Windows and Doors UK شبابيك خشبية
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تعتبر النوافذ من أجمل الأشياء التي قد تزين أي جدار تتواجد فيه، فهي تتخطى مهمة النظر للخارج أو إدخال الضوء والهواء المنعش لداخل المنزل، إنها تقوم بعمل كبير في تحديد شكل الغرفة من الأساس، مثلها كالأرضيات والسقف والأثاث الموجود بها، النوافذ لها العديد من التصميمات التي يمكنك أن تستخدمها في منزلك سواء كانت بالمعدن الألومنيوم أو الخشب ، وهوميفاي سوف يطلعنا في هذا الموضوع على بعض الأفكار التي قد تكون مناسبة لغرفتك لتبدو أفضل في المستقبل ..

كلاسيكي

Stair Windows Architects Scotland Ltd مساحات تجارية فنادق
Architects Scotland Ltd

Stair Windows

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

التصميم الكلاسيكي للنوافذ دائماً لايكتفي بمساحة النافذة بحد ذاتها بالقدر الذي يهتم فيه بمليء تلك المساحة بالمقام الأول، نلاحظ في هذا التصميم كيف أن تفاصيل النافذة كانت مميزة عن طريقة تقسيمها بواسطة الأخشاب لنافذتين واحدة ثابتة بالأعلى تعمل كدعامة للشق الأسفل المتحرك ومن الفكرة ذاتها يتم تصميم النوافذ بواسطة الألومنيوم في شكل أكثر حداثة لو لم يعجبك تصميمها بالخشب .

ضلف خشب وزجاج

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam مساحات تجارية فنادق
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

هناك العديد من افكار تصميم النوافذ قد تناقلناها من التصميمات الأكثر قدماً مثل فكرة الشيش والفكرة الزجاج الذي يكون فوقه، في هذا التصميم تم تنفيذ ضلف الزجاج فقط والتي كونت من الخشب أيضاً كهيكل حامل للزجاج ومحافظاً عليه، حيث يمكننا الخشب من سهولة الطلاء وتغيير لونه باستمرار مما يضمن لنا شكلاً مختلفاً كلما أردنا أن نغير لون الغرفة أيضاً .

في السقف المائل

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam مساحات تجارية فنادق
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

ربما تكون الناوفذ المفتوحة في السقف غير منتشرة لأكثر من سبب أهمها أن أغلب المنازل التي تصمم في الوقت الحالي لا تمتلك تلك الرفاهية لوجود جيران بالأعلى أو عدم تصميم السقف بطريقة مائلة تسمح لنا بتصميم تلك النوعية التي تفيد في إدخال أكبر كمية من الضوء للداخل كما أنها تمنحك فرصة مثالية للتأمل في السماء والنجوم والحصول على قدر مميز من الاسترخاء بدون الحاجة للصعود للعلية ومتابعة التفاصيل من خارج حدود المنزل .

إبداع فاخر

AluClad Wood Casement Windows With French Vanilla Finish Marvin Windows and Doors UK شبابيك خشبية Windows,Casement Windows,AluClad Wood,Aluminium Clad Wood
Marvin Windows and Doors UK

AluClad Wood Casement Windows With French Vanilla Finish

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

التصميمات التي تعتمد على الخشب والزجاج دائماً ماتكون مميزة ولكن في هذا النموذج حدث شيء أبعد من ذلك وكان متمثلاً في تصميم طقم كامل للنوافذ، بمعنى أنك تستطيع مشاهدة النافذة بتصميمها وحجمها يتكرر في الغرفة ولكن في اتجاه مختلفة وبنفس النقشة والشكل والتصميم تم تنفيذ الأبواب الخاصة بالشرفة وبالتالي كان كل ذلك وحدة واحدة متكاملة من الإبداع فيجب أن نراعي وحدة التصميم لو كنا نمتلك أكثر من نافذة في الغرفة الواحدة .

كبير

Ristrutturazione appartamento, MAURRI + PALAI architetti MAURRI + PALAI architetti شبابيك خشبية
MAURRI + PALAI architetti

MAURRI + PALAI architetti
MAURRI + PALAI architetti
MAURRI + PALAI architetti

تصميم النافذة بحجم كبير قد يكون ملائماً للمنازل التي تتميز بمساحة صغيرة نوعاً ما، فهي تحتاج لكل سنتيمتر إضافي يسمح بدخول الضوء والهواء المنعش لداخل حدوده حتى يبعد أي شعور بالعتمة والضيق ويستبدلهما بالجانب المشرق المنشود .

تصميم النافذة بهذا الحجم قد يكون غير مناسب للمنازل التي تطل على شوارع مزعجة أو في قلب المدينة، ولكنها تكون مفضلة للمنازل الموجودة في الأماكن المرتفعة بعيداً عن الضوضاء والأتربة بشكل عام أو في مكان منعزل عن كل ذلك .

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