إبداع يتحقق في تصميم تلك النوافذ

تصميم النافذة بحجم كبير قد يكون ملائماً للمنازل التي تتميز بمساحة صغيرة نوعاً ما، فهي تحتاج لكل سنتيمتر إضافي يسمح بدخول الضوء والهواء المنعش لداخل حدوده حتى يبعد أي شعور بالعتمة والضيق ويستبدلهما بالجانب المشرق المنشود .

تصميم النافذة بهذا الحجم قد يكون غير مناسب للمنازل التي تطل على شوارع مزعجة أو في قلب المدينة، ولكنها تكون مفضلة للمنازل الموجودة في الأماكن المرتفعة بعيداً عن الضوضاء والأتربة بشكل عام أو في مكان منعزل عن كل ذلك .

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