إبداع يتحقق في تصميم تلك النوافذ

تعتبر النوافذ من أجمل الأشياء التي قد تزين أي جدار تتواجد فيه، فهي تتخطى مهمة النظر للخارج أو إدخال الضوء والهواء المنعش لداخل المنزل، إنها تقوم بعمل كبير في تحديد شكل الغرفة من الأساس، مثلها كالأرضيات والسقف والأثاث الموجود بها، النوافذ لها العديد من التصميمات التي يمكنك أن تستخدمها في منزلك سواء كانت بالمعدن الألومنيوم أو الخشب ، وهوميفاي سوف يطلعنا في هذا الموضوع على بعض الأفكار التي قد تكون مناسبة لغرفتك لتبدو أفضل في المستقبل ..
التصميم الكلاسيكي للنوافذ دائماً لايكتفي بمساحة النافذة بحد ذاتها بالقدر الذي يهتم فيه بمليء تلك المساحة بالمقام الأول، نلاحظ في هذا التصميم كيف أن تفاصيل النافذة كانت مميزة عن طريقة تقسيمها بواسطة الأخشاب لنافذتين واحدة ثابتة بالأعلى تعمل كدعامة للشق الأسفل المتحرك ومن الفكرة ذاتها يتم تصميم النوافذ بواسطة الألومنيوم في شكل أكثر حداثة لو لم يعجبك تصميمها بالخشب .
هناك العديد من افكار تصميم النوافذ قد تناقلناها من التصميمات الأكثر قدماً مثل فكرة الشيش والفكرة الزجاج الذي يكون فوقه، في هذا التصميم تم تنفيذ ضلف الزجاج فقط والتي كونت من الخشب أيضاً كهيكل حامل للزجاج ومحافظاً عليه، حيث يمكننا الخشب من سهولة الطلاء وتغيير لونه باستمرار مما يضمن لنا شكلاً مختلفاً كلما أردنا أن نغير لون الغرفة أيضاً .
ربما تكون الناوفذ المفتوحة في السقف غير منتشرة لأكثر من سبب أهمها أن أغلب المنازل التي تصمم في الوقت الحالي لا تمتلك تلك الرفاهية لوجود جيران بالأعلى أو عدم تصميم السقف بطريقة مائلة تسمح لنا بتصميم تلك النوعية التي تفيد في إدخال أكبر كمية من الضوء للداخل كما أنها تمنحك فرصة مثالية للتأمل في السماء والنجوم والحصول على قدر مميز من الاسترخاء بدون الحاجة للصعود للعلية ومتابعة التفاصيل من خارج حدود المنزل .
التصميمات التي تعتمد على الخشب والزجاج دائماً ماتكون مميزة ولكن في هذا النموذج حدث شيء أبعد من ذلك وكان متمثلاً في تصميم طقم كامل للنوافذ، بمعنى أنك تستطيع مشاهدة النافذة بتصميمها وحجمها يتكرر في الغرفة ولكن في اتجاه مختلفة وبنفس النقشة والشكل والتصميم تم تنفيذ الأبواب الخاصة بالشرفة وبالتالي كان كل ذلك وحدة واحدة متكاملة من الإبداع فيجب أن نراعي وحدة التصميم لو كنا نمتلك أكثر من نافذة في الغرفة الواحدة .
تصميم النافذة بحجم كبير قد يكون ملائماً للمنازل التي تتميز بمساحة صغيرة نوعاً ما، فهي تحتاج لكل سنتيمتر إضافي يسمح بدخول الضوء والهواء المنعش لداخل حدوده حتى يبعد أي شعور بالعتمة والضيق ويستبدلهما بالجانب المشرق المنشود .
تصميم النافذة بهذا الحجم قد يكون غير مناسب للمنازل التي تطل على شوارع مزعجة أو في قلب المدينة، ولكنها تكون مفضلة للمنازل الموجودة في الأماكن المرتفعة بعيداً عن الضوضاء والأتربة بشكل عام أو في مكان منعزل عن كل ذلك .
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