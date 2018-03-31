مطابخ منيمال ملهمة للغاية

تعد تصميمات المطابخ بنمطالحد الأدنى من أروع التصميمات التي يمكن أن يرشحها هوميفاي لكل من يعشق هدوء التفاصيل والبعد عن الزخرفة وتعددية الالوان القوية في الديكور، حيث أننا سنهديكم اليوم عبر كتاب الأفكار هذا مجموعة رائعة من المطابخ يحمل كل منها فكرة متميزة ومختلفة في ديكور مطبخ مثالي على نمط المينيمال يناسب معظم المساحات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
المطابخ أغلبها يعتمد على اللون الأبيض والبعد عن التنويع الشديد في التفاصيل وجميعها يهتم بالتنسيق والترتيب في المقام الأول يسعى لأن تكون الخزائن المتوفرة في المطبخ عامل جمالي وليس فقط عملي .
تصميم مميز لمطبخ على الطراز التبسيطي ارضياته كلها من السيراميك الذي يبدو كالرخام في نقشته وتعرجاته، تصميم مبدع من حيث توزيع الألوان والتدرج من الارضيات الداكنة نحو الجدران البيضاء تماماً ومن ثم توزيع الأضواء باحترافية كبيرة فوق أماكن الثقل في المطبخ، باختصار نموذج لمن أراد تصميماً لايوجد به أخطاء
مطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض ولم يخلف هذا اللون سوى فقط المقاعد التي جاءت بلون عاجي رائع كسر قليلاً من سيطرة الأبيض وزاد من جمال التصميم، استخدم في هذا المطبخ بعض الطرق للتخلص من النظرة المعتادة للمطبخ بتكدس الأغراض وعدم النظام، وهذا تم عن طريق اضفاء اللون الأبيض واستخدام الستائر الخفيفة من نفس اللون كما كانت سمة الترتيب هي الأكثر حرصاً من قبل المصمم عن طريق اضافة الخزائن كلها في منطقة واحدة مع تصميم بيوت خاصة للإضاءة أسفل منها حتى يبعد فكرة التخزين تماماً عنها ويستخدمها كزخارف مميزة في المطبخ
ما أروع أن يكون مطبخك مطلاً على منظر طبيعي تساهم براعة التصميم في إظهاره من كل الجوانب، قام المصمم في هذا المطبخ المميز بفتح كل الجدران المطلة على الخارج الطبيعي بواسطة النوافذ المستطيلة بطول الجدران تماماً واستخدم اللون الأبيض والأخضر والخشبي في الداخل ليحدث ترابط مع كل العناصر والألوان الخارجية ويقتبس منها أفكاراً مميزة للغاية في داخل المطبخ ، وقد تم الاعتماد على كونترتوب في الوسط لعدم احداث أي تكدس في المطبخ وتوزيع المهام بحيث يجعل البوتوجاز في الوسط والخزائن والحوض في الجوانب ، فكرة ذكية للغاية
الطراز المينيمال في تصميم المطابخ بالذات يعتمد على الخزانات المتكررة والكبيرة في الحجم بدرجة أكبر، بدون رتوش أو زخرفة قوية في أي منها، فكل الخزائن مغلقة أمامنا بأبواب بيضاء ويصعب حتى تفريقها عن الجدران، مما يؤكد حرص المصمم تماماً على أن يبدو المطبخ منظماً ومرتباً فقط بدون اي عنصر تجميلي آخر
التحكم في خصوصية المطبخ كانت قوية في هذا التصميم، حيث كانت النوافذ مغطاة بالستائر القابلة للسحب وكانت من نفس لون الجدران البني حتى تتماشى معها، وبالتالي يكون في حالة الغلق وكأن المطبخ لايوجد به أي منفذ من الأساس، ومن جهة أخرى تم الاعتماد على الإضاءة الداخلية بشكل جيد وقوي يغني تماماً عن وجود نافذة في المطبخ ولكن المشهد الخارجي الطبيعي كان لايعوض في الحقيقة وكان من الرائع احداث نافذة في الجدران للتغيير والتجديد .