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مطابخ منيمال ملهمة للغاية

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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تعد تصميمات المطابخ بنمطالحد الأدنى من أروع التصميمات التي يمكن أن يرشحها هوميفاي لكل من يعشق هدوء التفاصيل والبعد عن الزخرفة وتعددية الالوان القوية في الديكور، حيث أننا سنهديكم اليوم عبر كتاب الأفكار هذا مجموعة رائعة من المطابخ يحمل كل منها فكرة متميزة ومختلفة في ديكور مطبخ مثالي على نمط المينيمال يناسب معظم المساحات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

المطابخ أغلبها يعتمد على اللون الأبيض والبعد عن التنويع الشديد في التفاصيل وجميعها يهتم بالتنسيق والترتيب في المقام الأول يسعى لأن تكون الخزائن المتوفرة في المطبخ عامل جمالي وليس فقط عملي . 

أرضيات داكنة والباقي أبيض

Özer Residence, Onn Design Onn Design مطبخ جرانيت Black
Onn Design

Onn Design
Onn Design
Onn Design

تصميم مميز لمطبخ على الطراز التبسيطي ارضياته كلها من السيراميك الذي يبدو كالرخام في نقشته وتعرجاته، تصميم مبدع من حيث توزيع الألوان والتدرج من الارضيات الداكنة نحو الجدران البيضاء تماماً ومن ثم توزيع الأضواء باحترافية كبيرة فوق أماكن الثقل في المطبخ، باختصار نموذج لمن أراد تصميماً لايوجد به أخطاء

كل شيء أبيض عدا المقاعد

Ristrutturazione appartamento Calcara di Valsamoggia, Bologna, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض ولم يخلف هذا اللون سوى فقط المقاعد التي جاءت بلون عاجي رائع كسر قليلاً من سيطرة الأبيض وزاد من جمال التصميم، استخدم في هذا المطبخ بعض الطرق للتخلص من النظرة المعتادة للمطبخ بتكدس الأغراض وعدم النظام، وهذا تم عن طريق اضفاء اللون الأبيض واستخدام الستائر الخفيفة من نفس اللون كما كانت سمة الترتيب هي الأكثر حرصاً من قبل المصمم عن طريق اضافة الخزائن كلها في منطقة واحدة مع تصميم بيوت خاصة للإضاءة أسفل منها حتى يبعد فكرة التخزين تماماً عنها ويستخدمها كزخارف مميزة في المطبخ

اقتباس من الطبيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما أروع أن يكون مطبخك مطلاً على منظر طبيعي تساهم براعة التصميم في إظهاره من كل الجوانب، قام المصمم في هذا المطبخ المميز بفتح كل الجدران المطلة على الخارج الطبيعي بواسطة النوافذ المستطيلة بطول الجدران تماماً واستخدم اللون الأبيض والأخضر والخشبي في الداخل ليحدث ترابط مع كل العناصر والألوان الخارجية ويقتبس منها أفكاراً مميزة للغاية في داخل المطبخ ، وقد تم الاعتماد على كونترتوب في الوسط لعدم احداث أي تكدس في المطبخ وتوزيع المهام بحيث يجعل البوتوجاز في الوسط والخزائن والحوض في الجوانب ، فكرة ذكية للغاية

تمويه الخزائن

Villa Waalwijk, Ecker Keukens en Interieur Ecker Keukens en Interieur مطبخ
Ecker Keukens en Interieur

Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur

الطراز المينيمال في تصميم المطابخ بالذات يعتمد على الخزانات المتكررة والكبيرة في الحجم بدرجة أكبر، بدون رتوش أو زخرفة قوية في أي منها، فكل الخزائن مغلقة أمامنا بأبواب بيضاء ويصعب حتى تفريقها عن الجدران، مما يؤكد حرص المصمم تماماً على أن يبدو المطبخ منظماً ومرتباً فقط بدون اي عنصر تجميلي آخر

ستائر قابلة للغلق بنفس لون الجدران

House in Lavra, Matosinhos, Vítor Leal Barros Architecture Vítor Leal Barros Architecture مطبخ
Vítor Leal Barros Architecture

House in Lavra, Matosinhos

Vítor Leal Barros Architecture
Vítor Leal Barros Architecture
Vítor Leal Barros Architecture

التحكم في خصوصية المطبخ كانت قوية في هذا التصميم، حيث كانت النوافذ مغطاة بالستائر القابلة للسحب وكانت من نفس لون الجدران البني حتى تتماشى معها، وبالتالي يكون في حالة الغلق وكأن المطبخ لايوجد به أي منفذ من الأساس، ومن جهة أخرى تم الاعتماد على الإضاءة الداخلية بشكل جيد وقوي يغني تماماً عن وجود نافذة في المطبخ ولكن المشهد الخارجي الطبيعي كان لايعوض في الحقيقة وكان من الرائع احداث نافذة في الجدران للتغيير والتجديد .

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