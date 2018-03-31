مطابخ منيمال ملهمة للغاية

تعد تصميمات المطابخ بنمطالحد الأدنى من أروع التصميمات التي يمكن أن يرشحها هوميفاي لكل من يعشق هدوء التفاصيل والبعد عن الزخرفة وتعددية الالوان القوية في الديكور، حيث أننا سنهديكم اليوم عبر كتاب الأفكار هذا مجموعة رائعة من المطابخ يحمل كل منها فكرة متميزة ومختلفة في ديكور مطبخ مثالي على نمط المينيمال يناسب معظم المساحات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

المطابخ أغلبها يعتمد على اللون الأبيض والبعد عن التنويع الشديد في التفاصيل وجميعها يهتم بالتنسيق والترتيب في المقام الأول يسعى لأن تكون الخزائن المتوفرة في المطبخ عامل جمالي وليس فقط عملي .