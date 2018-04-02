مازال لديك وقت لاتباع أجدد صيحات التصميم الداخلي لـ 2018، نعم الفرصة مازالت أمامك وذلك باتباع النصائح والتوصيات التي نرشحها لك في هذه الجولة الخفيفة مع 5 صور لغرف ومساحات داخلية حظيت بإطلالة تتماشى مع لمسات العام الجديد.
يعد اللون الأرجواني أحد الألوان المُرشحة بقوة للاستخدام في التصميم الداخلي للعام الجاري 2018، وذلك سواء إن كان في هيئة طلاء عادي للجدران أو ورق حائط أو حتى مفروشات من سجاد وستائر أو إكسسوارات كلوحات جدارية أو وسائد فقط كما هو في الصورة المعروضة.
تعتمد تصميمات المنازل من بداية عام 2018 على تضمين النباتات الطبيعية والزهور بشكل أكبر من المعتاد في المساحات الداخلية، وهو الاتجاه الجديد لهذا العام، لذا ننصحك بتجربة الأمر في منزلك ليتحلى بإطلالة تتماشى مع أحدث صيحات الديكور.
قم باختيار حاجزًا زجاجيًا جزئيًا أو كاملًا لمساحة الاستحمام وذلك حتى تمنح التصميم الداخلي لحمامك مظهرًا أجمل وكذلك تمنع تسرب المياه لبقية أرجائه من الناحية العملية.
2018 هو العام الذي يمكنك أن تخرج فيه عن كل مألوف فيما يخص مرحلة تأثيث منزلك وخصوصًا غرفة المعيشة الخاصة بك على وجه التحديد، وفي هذا الشأن ننصحك أن تتجه إلى الألوان الجريئة والزاهية في الأثاث والديكورات تمامًا كاقتناء أريكة مذهلة ومبهجة كالنموذج المعروض أمامنا.
يعد النمطين الاسكندنافي والصناعي أكثر الانماط الديكورية ترشيحًا لاتباعها في التصميمات الداخلية للعام الجاري، يمكنك اختيار أكثرهما تفضيلًا لك والبحث عن العناصر الديكورية التي تعبر عنه لاقتنائها في منزلك حتى يسير على نهجها ويتمتع بإطلالتها.
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