مازال لديك وقت لاتباع أجدد صيحات التصميم الداخلي لـ 2018

يعد اللون الأرجواني أحد الألوان المُرشحة بقوة للاستخدام في التصميم الداخلي للعام الجاري 2018، وذلك سواء إن كان في هيئة طلاء عادي للجدران أو ورق حائط أو حتى مفروشات من سجاد وستائر أو إكسسوارات كلوحات جدارية أو وسائد فقط كما هو في الصورة المعروضة.