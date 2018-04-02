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مازال لديك وقت لاتباع أجدد صيحات التصميم الداخلي لـ 2018

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة
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مازال لديك وقت لاتباع أجدد صيحات التصميم الداخلي لـ 2018، نعم الفرصة مازالت أمامك وذلك باتباع النصائح والتوصيات التي نرشحها لك في هذه الجولة الخفيفة مع 5 صور لغرف ومساحات داخلية حظيت بإطلالة تتماشى مع لمسات العام الجديد.

1. ألوان 2018

Kensington Town House, London Home Staging Ltd London Home Staging Ltd غرفة المعيشة
London Home Staging Ltd

Kensington Town House

London Home Staging Ltd
London Home Staging Ltd
London Home Staging Ltd

يعد اللون الأرجواني أحد الألوان المُرشحة بقوة للاستخدام في التصميم الداخلي للعام الجاري 2018، وذلك سواء إن كان في هيئة طلاء عادي للجدران أو ورق حائط أو حتى مفروشات من سجاد وستائر أو إكسسوارات كلوحات جدارية أو وسائد فقط كما هو في الصورة المعروضة.  

2. تضمين الكثير من العناصر الخضراء

Modern Garden Room homify بيت زجاجي
homify

Modern Garden Room

homify
homify
homify

تعتمد تصميمات المنازل من بداية عام 2018 على تضمين النباتات الطبيعية والزهور بشكل أكبر من المعتاد في المساحات الداخلية، وهو الاتجاه الجديد لهذا العام، لذا ننصحك بتجربة الأمر في منزلك ليتحلى بإطلالة تتماشى مع أحدث صيحات الديكور. 

3. زجاج لمساحة الاستحمام

Case Study: Richmond, Surrey, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Case Study: Richmond, Surrey

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

قم باختيار حاجزًا زجاجيًا جزئيًا أو كاملًا لمساحة الاستحمام وذلك حتى تمنح التصميم الداخلي لحمامك مظهرًا أجمل وكذلك تمنع تسرب المياه لبقية أرجائه من الناحية العملية.

4. أرائك بألوان جريئة

Truffle sofa Loaf غرفة المعيشة new sofa,new,sofa,green,blue,teal,velvet,living room,coffee table
Loaf

Truffle sofa

Loaf
Loaf
Loaf

2018 هو العام الذي يمكنك أن تخرج فيه عن كل مألوف فيما يخص مرحلة تأثيث منزلك وخصوصًا غرفة المعيشة الخاصة بك على وجه التحديد، وفي هذا الشأن ننصحك أن تتجه إلى الألوان الجريئة والزاهية في الأثاث والديكورات تمامًا كاقتناء أريكة مذهلة ومبهجة كالنموذج المعروض أمامنا.

5. النمط الاسكندنافي

The entire space John Gauld Photography غرفة السفرة Dining table
John Gauld Photography

The entire space

John Gauld Photography
John Gauld Photography
John Gauld Photography

يعد النمطين الاسكندنافي والصناعي أكثر الانماط الديكورية ترشيحًا لاتباعها في التصميمات الداخلية للعام الجاري، يمكنك اختيار أكثرهما تفضيلًا لك والبحث عن العناصر الديكورية التي تعبر عنه لاقتنائها في منزلك حتى يسير على نهجها ويتمتع بإطلالتها. 

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