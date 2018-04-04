5 مطابخ بكونترتوب عملي للغاية

تعتبر المطابخ من أكثر الغرف الحيوية في أي منزل نظراً لطبيعة استخدامها التي تتعلق بالطعام والشراب وما هو خلف تلك المسألة من كواليس تحضيرية قد تصل لساعات كل يوم، مما يضع علينا الكثير من الجهد لتصميم مكان عملي ومريح وأنيق في الوقت ذاته نستطيع أن نستمتع بطريقة استخدامنا له توفيراً للوقت والمجهود .

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا أفكاراً عملية لتصميم الكونترتوب – الجزيرة أو الرف – الخاص بانجاز الأعمال التحضيرية داخل المطبخ بأكثر من طريقة وأسلوب حتى تصل للتصميم الأكثر قرباً لذوقك ولطريقة الديكور المتبعة في مطبخك .