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5 مطابخ بكونترتوب عملي للغاية

Mohammed Awad Mohammed Awad
20160301 – CUCINA CON PENISOLA CON DOTAZIONI A SCOMPARSA, TM Italia TM Italia مطابخ صغيرة
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تعتبر المطابخ من أكثر الغرف الحيوية في أي منزل نظراً لطبيعة استخدامها التي تتعلق بالطعام والشراب وما هو خلف تلك المسألة من كواليس تحضيرية قد تصل لساعات كل يوم، مما يضع علينا الكثير من الجهد لتصميم مكان عملي ومريح وأنيق في الوقت ذاته نستطيع أن نستمتع بطريقة استخدامنا له توفيراً للوقت والمجهود .

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا أفكاراً عملية لتصميم الكونترتوب – الجزيرة أو الرف – الخاص بانجاز الأعمال التحضيرية داخل المطبخ بأكثر من طريقة وأسلوب حتى تصل للتصميم الأكثر قرباً لذوقك ولطريقة الديكور المتبعة في مطبخك .

كونترتوب فاصل بين المطبخ والخارج

homify مطبخ خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

يمكننا إضافة شكل مميز للمطبخ عن طريق تصميم حدود فاصلة له عما يحيطه من غرف ومساحات أخرى بواسطة تصميم كونترتوب فاصل بين حدود المطبخ ومايليه من الجهة المطلة والمؤدية إليه بحيث يمكن استخدام ذلك السطح بطريقتين مختلفتين؛

أولهما الإعداد المتعارف عليه للطعام والشراب بحيث يكون سطح للتحضير و ثانيهما استخدام الكونترتوب كوسيلة للتقديم بحيث يكون هناك مقاعد متاخمة له تشبه السفرة الثابتة وهو مايفتح مجالات متعددة أكثر عملية لاستخدام المطبخ بشكل عام والكونترتوب بشكل خاص بطريقة أكثر نفعاً وجمالاً .

كونترتوب مثبت في الجدار

homify مطبخ MDF Beige
homify

homify
homify
homify

لو كان المطبخ صغير الحجم من حيث المساحة فإن استغلال الجدران والاتجاه أكثر إليها والبعد عن الوسط يكون حلاً مميزاً وعملياً للحفاظ على المساحة قدر الإمكان، ويمكننا في تلك الحالة استغلال الجدار لتثبيت وتصميم الكونترتوب الخاص بنا بطريقة كلاسيكية أكثر بحيث يكون مثل الرف المتعارف عليه – رف رخامي – منفصل في جهة أخرى بعيدة عن الحوض، وهو مايوفر مساحة إضافية للتحضير ومساحة مناسبة يمكن استخدامها في التخزين كذلك .

كونترتوب مفتوح في جانب المطبخ

KITCHEN Designs, DecMore Interiors DecMore Interiors مطبخ
DecMore Interiors

DecMore Interiors
DecMore Interiors
DecMore Interiors

بطريقة رشيقة للغاية يمكننا تخصيص جانب المطبخ لتصميم كونترتوب مفرغ عبارة عن رف فقط بدون تغطية لأسفله بأي شيء من أنواع التخزين أو تغطية حتى يمكنه استيعاب المقاعد المحيطة به ليستخدم كسفرة ثابتة لأفراد المنزل .

كونترتوب في وسط المطبخ

20160301 – CUCINA CON PENISOLA CON DOTAZIONI A SCOMPARSA, TM Italia TM Italia مطابخ صغيرة
TM Italia

TM Italia
TM Italia
TM Italia

في المساحات المتوسطة للمطابخ يمكننا تصميم كونترتوب – جزيرة وسطى – تتضمن العديد من الاستخدامات، ويمكن استغلالها في التخزين كذلك، ويجب أن تكون ملائمة لانجاز الغرض الرئيسي من تصميمها وهي أن يكون الرف مناسب للتحضير بمعنى ألا يكون صغيراً للغاية أو ذو ارتفاع كبير .

كونترتوب جانبي مفتوح على الخارج

Studio Apartment, Sandalwood Springhill , Lines & Lumber Lines & Lumber مطبخ
Lines &amp; Lumber

Lines & Lumber
Lines &amp; Lumber
Lines & Lumber

يمكنك استغلال الحدود الأمامية والجانبية المطلة على مطبخك في تصميم كونترتوب مثالي به العديد من الاستخدامات من نفس نوع المادة المصمم بها الرف الأصلي حول الحوض والخزانات، فمثلاً في هذا النموذج تم تصميم الكونترتوب والرف الأصلي بواسطة الرخام وقد كان هناك فارق في المساحة بين الكونترتوب وامكانية اضافة عرض أكبر لسطحه بواسطة تكمله من الخشب أو الرخام وبالفعل تم تنفيذ ذلك وتستخدم تلك التكلمة لزيادة حدود الكونترتوب ليستخدم كسفرة بسهولة بالإضافة للتحضير .

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