5 مطابخ بكونترتوب عملي للغاية

تعتبر المطابخ من أكثر الغرف الحيوية في أي منزل نظراً لطبيعة استخدامها التي تتعلق بالطعام والشراب وما هو خلف تلك المسألة من كواليس تحضيرية قد تصل لساعات كل يوم، مما يضع علينا الكثير من الجهد لتصميم مكان عملي ومريح وأنيق في الوقت ذاته نستطيع أن نستمتع بطريقة استخدامنا له توفيراً للوقت والمجهود .
اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا أفكاراً عملية لتصميم الكونترتوب – الجزيرة أو الرف – الخاص بانجاز الأعمال التحضيرية داخل المطبخ بأكثر من طريقة وأسلوب حتى تصل للتصميم الأكثر قرباً لذوقك ولطريقة الديكور المتبعة في مطبخك .
يمكننا إضافة شكل مميز للمطبخ عن طريق تصميم حدود فاصلة له عما يحيطه من غرف ومساحات أخرى بواسطة تصميم كونترتوب فاصل بين حدود المطبخ ومايليه من الجهة المطلة والمؤدية إليه بحيث يمكن استخدام ذلك السطح بطريقتين مختلفتين؛
أولهما الإعداد المتعارف عليه للطعام والشراب بحيث يكون سطح للتحضير و ثانيهما استخدام الكونترتوب كوسيلة للتقديم بحيث يكون هناك مقاعد متاخمة له تشبه السفرة الثابتة وهو مايفتح مجالات متعددة أكثر عملية لاستخدام المطبخ بشكل عام والكونترتوب بشكل خاص بطريقة أكثر نفعاً وجمالاً .
لو كان المطبخ صغير الحجم من حيث المساحة فإن استغلال الجدران والاتجاه أكثر إليها والبعد عن الوسط يكون حلاً مميزاً وعملياً للحفاظ على المساحة قدر الإمكان، ويمكننا في تلك الحالة استغلال الجدار لتثبيت وتصميم الكونترتوب الخاص بنا بطريقة كلاسيكية أكثر بحيث يكون مثل الرف المتعارف عليه – رف رخامي – منفصل في جهة أخرى بعيدة عن الحوض، وهو مايوفر مساحة إضافية للتحضير ومساحة مناسبة يمكن استخدامها في التخزين كذلك .
بطريقة رشيقة للغاية يمكننا تخصيص جانب المطبخ لتصميم كونترتوب مفرغ عبارة عن رف فقط بدون تغطية لأسفله بأي شيء من أنواع التخزين أو تغطية حتى يمكنه استيعاب المقاعد المحيطة به ليستخدم كسفرة ثابتة لأفراد المنزل .
في المساحات المتوسطة للمطابخ يمكننا تصميم كونترتوب – جزيرة وسطى – تتضمن العديد من الاستخدامات، ويمكن استغلالها في التخزين كذلك، ويجب أن تكون ملائمة لانجاز الغرض الرئيسي من تصميمها وهي أن يكون الرف مناسب للتحضير بمعنى ألا يكون صغيراً للغاية أو ذو ارتفاع كبير .
يمكنك استغلال الحدود الأمامية والجانبية المطلة على مطبخك في تصميم كونترتوب مثالي به العديد من الاستخدامات من نفس نوع المادة المصمم بها الرف الأصلي حول الحوض والخزانات، فمثلاً في هذا النموذج تم تصميم الكونترتوب والرف الأصلي بواسطة الرخام وقد كان هناك فارق في المساحة بين الكونترتوب وامكانية اضافة عرض أكبر لسطحه بواسطة تكمله من الخشب أو الرخام وبالفعل تم تنفيذ ذلك وتستخدم تلك التكلمة لزيادة حدود الكونترتوب ليستخدم كسفرة بسهولة بالإضافة للتحضير .