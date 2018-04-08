منزل يخطف الأنفاس بمجرد رؤيته

داخل المنزل كانت الحالة هادئة تماماً والبطل الأول فيها الإطلالة التي لاتعوض والتي عمل المصمم على حضورها في كل غرفة تقريباً، لايوجد جدار مطل على الخارج سوى وكان مصمماً بالكامل من الزجاج الشفاف حتى يمكن كل من في المنزل من الشعور بالجمال حتى وهم بالداخل .

وقد تم اشراك غرفتين في مسطح رئيسي بطريقة هادئة تماماً دون فواصل أو تغيرات جذرية في الديكور ذاته، حيث تم الاعتماد على المسافة لتكون هي التقسيم الطبيعي بين الغرفتين، فالسفرة جاءت على مسافة بعيدة عن غرفة المعيشة بالرغم من اشتراكهما في لون واحد .