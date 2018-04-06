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5 نصائح ذهبية لحمام لا تشوبه شائبة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Majestic, Factus Arquitetura Planejamento Interiores Factus Arquitetura Planejamento Interiores حمام
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إن مهمة الحفاظ على الحمام نظيف دائمًا ليس سهلًا ولكنه غير مستحيل أيضًا، ولأن النظافة شيئًا مهمًا للغاية داخل كل منزل ومع كثرة استخدام الحمام بشكل يومي لأكثر من مرة من جميع أفراد الأسرة فيجب الاهتمام بذلك المكان ليكون نظيفًا على الدوام، وهناك بعض النصائح التي توفر الكثير من الوقت والمجهود وكذلك الأموال للاهتمام بنظافة الحمام أولًا بأول.

1- التهوية

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يُعتبر الحمام من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى التهوية المستمرة من خلال فتح النوافذ والأبواب للسماح بمرور الهواء باستمرار داخل الحمام نظرًا لطبيعة بيئة الحمام التي يوجد بها الرطوبة الشديدة وبعض الروائح الغير مستحبة، لذلك يجب الاهتمام بالتهوية الجيدة أولًا بأول.

2- التنظيم

Banheiro clean, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores حمام White
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

إن التنظيم والترتيب المستمر للحمام يجعل مظهره نظيفًا دائمًا، لذلك يجب الاهتمام بتلك النصيحة جيدًا، فعند استخدام الحمام يجب التأكد من ترتيب كل الأشياء مرة أخرى في أماكنها المخصصة وكذلك التنبية على أفراد الأسرة للقيام بذلك بعد استخدام الحمام ليبقى نظيفًا ومنظمًا دون إهدار الكثير من الوقت والمجهود لتنظيفه وترتيبه.

3- مساحة تخزينية

BATHROOMS: TRADITIONAL-STYLE BATHROOM Cue & Co of London حمام
Cue &amp; Co of London

BATHROOMS: TRADITIONAL-STYLE BATHROOM

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

تُعتبر فكرة تخصيص وتصميم مساحة للتخزين فكرة جيدة للغاية وذلك للاحتفاظ بالأدوات التي يتم استخدامها داخل الحمام مثل زجاجات الشامبو وأدوات التنظيف وغيرها، ولكن هناك من يقوم باستخدام تلك النصيحة بشكل عكسي، فهناك بعض الأشخاص الذين يلجأون إلى التخزين بشكل خاطئ مما يتسبب في الاحتفاظ ببعض الأشياء الغير ضرورية والتي تتسبب في إحداث الكثير من الفوضى داخل الحمام.

4- تنظيف الأسطح

都会の天空のヴィラ（世田谷マンション内装計画）, ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所 ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所 حمام White
ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所

ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所
ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所
ティー・ケー・ワークショップ一級建築士事務所

الحفاظ على الأسطح الموجودة بالحمام مثل المرايا وغيرها لامعة وبدون بقع تعطي انطباع مبدئي بنظافة الحمام، لذلك يجب الاهتمام بتلك الأسطح لتكون نظيفة ولامعة باستمرار من خلال استخدام بعض المنظفات أو المواد الطبيعية مثل الخل وغيرها.

5- عناصر ديكورية لحمام فندقي

Majestic, Factus Arquitetura Planejamento Interiores Factus Arquitetura Planejamento Interiores حمام
Factus Arquitetura Planejamento Interiores

Factus Arquitetura Planejamento Interiores
Factus Arquitetura Planejamento Interiores
Factus Arquitetura Planejamento Interiores

الحرص على بعض اللمسات الديكورية داخل الحمام أمرًا مهم أيضًا، ويكون ذلك من خلال بعض اللمسات البسيطة نظرًا لطبيعة الحمام التي لا تحتاج إلى الاصراف في استخدام الديكورات، ويكون ذلك من خلال استبدال زجاجات الشامبو التقليدية ببعض الزجاجات الديكورية الجميلة كما هو في الصورة، وكذلك استبدال صابون غسل اليدين بصابون سائل ذو رائحة جميلة للحفاظ على مظهر الحمام وكذلك نظافته.

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