منازل كلاسيكية لعشاق الفخامة والرقي

تعتبر المنازل الكلاسيكية من أفخم أنواع المنازل التي يمكن تصميمها وفقاً لديكور معتبر وأصيل في الوقت ذاته مثل النمط الكلاسيكي الذي يستمد رونقه وجماله من الإتيكيت وبروتوكل الألوان الرسمية بشكل أساسي، فالإبهار عنصر أساسي به والزخرفة لاغنى عنها في تفاصيله، واجمالاً فإن التصميم الكلاسيكي للمنازل يضمن لها تألقاً منقطع النظير وشخصية مستقلة تظهر بفوارق واضحة عن أي تصميم على نمط آخر ينافسه .
المنازل الكلاسيكية الفاخرة بأفكار متنوعة من خلال واجهاتها الأمامية يقدمها لنا هوميفاي من خلال السطور القليلة المقبلة الشاهدة على روعة الكلاسيكية لكل عشاق الفخامة والرقي والأصالة في الاختيار .
اللون الداكن غالباً مايكون متوفراً بقوة في التصاميم الكلاسكية الفاخرة، ويكون هناك تطعيمات بألوان فاتحة حول السقف والنوافذ والأبواب في أغلب الاحيان، وهذا لتمييز المنزل عما يقع بجواره من مباني أخرى وظواهر طبيعية، ونلاحظ أيضاً تزايد وتماثل أعداد النوافذ والفتحات الخارجية التي تمنح لكل غرف المنزل تقريباً إطلالة ساحرة وفي الوقت ذاته خصوصية فريدة .
استخدام الخشب في التدعم الخارجي للواجهات الكلاسيكي يعتبر من الأمور الجميلة في هذا التصميم تحديداً تم اللجوء إليها لأسباب هندسية بحته تتمثل في حمل السقف وتزويده بالدعم اللازم للثبات أعلى الشرفة الأمامية بدون أي دعامات خرسانية وأعمدة قد تتسبب في افساد الشكل العام المال للبساطة لهذا المنزل المميز .
الغموض في هذا المنزل ينحصر في فكرة اخفاء المدخل الرئيسي عن الواجهة الأمامية وتغطية المجال المحيط به بالأعمدة الخرسانية السميكة من كافة الاتجاهات، ويمكننا ملاحظة استغلال الدورانات والانحناءات الواضحة في مقدمة المنزل للحصول على مساحات اضافية من الحديقة لحساب الغرف الداخلية.
الإضاءة القوية قد تكون غريبة نوعاً ما على تصاميم كلاسيكية تقليدية، ولكن بقليل من التحرر والالهام والاقتباس من الجوانب العصرية في الديكور يمكننا احداث دمج مثالي بين الخطوط الكلاسيكية الانشائية وعوامل التجميل الضوئية القوية التي يمكننا استخدامها في المناطق الغائرة من الواجهة وأعلى الأبواب والشرفات والنوافذ من الخارج، وهو مايضمن لنا مشهد متألق للغاية للمنزل ويجعله مشرقاً في الليل كما هو الحال في النهار بفضل الجدران البيضاء تماماً في كل جوانبه .
اللون الطوبي من الألوان التي تخطف الانتباه بمجرد مشاهدتها، وتم استخدامه في هذا التصميم بهذا الغرض حتى يبرز المنزل ويمنحه قوة في وسط هذا الجمال واللون الأخضر الساحر المنتشر والسائد في كل الخلفية ومايحيط بالمنزل من نباتات وظواهر طبيعية في كل الاتجاهات، وقد تم استخدام الأحجار لإضافة عناصر طبيعية في داخل التصميم بشكل أكبر وتقلل من سيطرة اللون الطوبي على كافة الواجهة وهو ماتم بكل نجاح .