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منازل كلاسيكية لعشاق الفخامة والرقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Herenhuis | Doetinchem, Groothuisbouw Emmeloord Groothuisbouw Emmeloord منازل
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تعتبر المنازل الكلاسيكية من أفخم أنواع المنازل التي يمكن تصميمها وفقاً لديكور معتبر وأصيل في الوقت ذاته مثل النمط الكلاسيكي الذي يستمد رونقه وجماله من الإتيكيت وبروتوكل الألوان الرسمية بشكل أساسي، فالإبهار عنصر أساسي به والزخرفة لاغنى عنها في تفاصيله، واجمالاً فإن التصميم الكلاسيكي للمنازل يضمن لها تألقاً منقطع النظير وشخصية مستقلة تظهر بفوارق واضحة عن أي تصميم على نمط آخر ينافسه .

المنازل الكلاسيكية الفاخرة بأفكار متنوعة من خلال واجهاتها الأمامية يقدمها لنا هوميفاي من خلال السطور القليلة المقبلة الشاهدة على روعة الكلاسيكية لكل عشاق الفخامة والرقي والأصالة في الاختيار .

لون فخم

Herenhuis | Doetinchem, Groothuisbouw Emmeloord Groothuisbouw Emmeloord منازل
Groothuisbouw Emmeloord

Groothuisbouw Emmeloord
Groothuisbouw Emmeloord
Groothuisbouw Emmeloord

اللون الداكن غالباً مايكون متوفراً بقوة في التصاميم الكلاسكية الفاخرة، ويكون هناك تطعيمات بألوان فاتحة حول السقف والنوافذ والأبواب في أغلب الاحيان، وهذا لتمييز المنزل عما يقع بجواره من مباني أخرى وظواهر طبيعية، ونلاحظ أيضاً تزايد وتماثل أعداد النوافذ والفتحات الخارجية التي تمنح لكل غرف المنزل تقريباً إطلالة ساحرة وفي الوقت ذاته خصوصية فريدة .

لمسات من الخشب

SCHOß INGENIEUR GmbH منازل
SCHOß INGENIEUR GmbH

SCHOß INGENIEUR GmbH
SCHOß INGENIEUR GmbH
SCHOß INGENIEUR GmbH

استخدام الخشب في التدعم الخارجي للواجهات الكلاسيكي يعتبر من الأمور الجميلة في هذا التصميم تحديداً تم اللجوء إليها لأسباب هندسية بحته تتمثل في حمل السقف وتزويده بالدعم اللازم للثبات أعلى الشرفة الأمامية بدون أي دعامات خرسانية وأعمدة قد تتسبب في افساد الشكل العام المال للبساطة لهذا المنزل المميز .

غموض وابداع هندسي

Modern classical villa with curved bay and elliptical staircase, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects منازل
Des Ewing Residential Architects

Modern classical villa with curved bay and elliptical staircase

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

الغموض في هذا المنزل ينحصر في فكرة اخفاء المدخل الرئيسي عن الواجهة الأمامية وتغطية المجال المحيط به بالأعمدة الخرسانية السميكة من كافة الاتجاهات، ويمكننا ملاحظة استغلال الدورانات والانحناءات الواضحة في مقدمة المنزل للحصول على مساحات اضافية من الحديقة لحساب الغرف الداخلية.

إضاءة قوية وتقسيمات عصرية

Clássica com toque colonial, Celis Bender Arquitetura e Interiores Celis Bender Arquitetura e Interiores منازل White
Celis Bender Arquitetura e Interiores

Celis Bender Arquitetura e Interiores
Celis Bender Arquitetura e Interiores
Celis Bender Arquitetura e Interiores

الإضاءة القوية قد تكون غريبة نوعاً ما على تصاميم كلاسيكية تقليدية، ولكن بقليل من التحرر والالهام والاقتباس من الجوانب العصرية في الديكور يمكننا احداث دمج مثالي بين الخطوط الكلاسيكية الانشائية وعوامل التجميل الضوئية القوية التي يمكننا استخدامها في المناطق الغائرة من الواجهة وأعلى الأبواب والشرفات والنوافذ من الخارج، وهو مايضمن لنا مشهد متألق للغاية للمنزل ويجعله مشرقاً في الليل كما هو الحال في النهار بفضل الجدران البيضاء تماماً في كل جوانبه .

لون مثير وسط محيط ساحر

Villa Reana, DomusGaia DomusGaia منازل
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

اللون الطوبي من الألوان التي تخطف الانتباه بمجرد مشاهدتها، وتم استخدامه في هذا التصميم بهذا الغرض حتى يبرز المنزل ويمنحه قوة في وسط هذا الجمال واللون الأخضر الساحر المنتشر والسائد في كل الخلفية ومايحيط بالمنزل من نباتات وظواهر طبيعية في كل الاتجاهات، وقد تم استخدام الأحجار لإضافة عناصر طبيعية في داخل التصميم بشكل أكبر وتقلل من سيطرة اللون الطوبي على كافة الواجهة وهو ماتم بكل نجاح .

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