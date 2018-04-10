12 فكرة عبقرية للطاولات الجانبية بغرف النوم

سوف تجد الفوضى طريقة للتسلل إلى حياتنا ما لم نلجأ إلى تدابير ذكية للحفاظ عليها، وهذا لا ينطبق فقط على مناطق العمل و الجلسات الاجتماعية في منازلنا مثل المطبخ وغرفة المعيشة، وإنما بـ غرفة النوم أيضًا.

لحسن الحظ، هناك العديد من قطع الأثاث والمُلحقات المصممة للمساعدة في الحفاظ على منازلنا نظيفة وخصوصًا بغرف النوم، بما في ذلك قطعة الأثاث الجانبية للسرير والمعروفة باسم الكومود والتي يراها البعض مجرد قطعة أثاث بلا أهمية تستخدم فقط في وضع الكتب أو الهاتف الخلوي وما غير ذلك قبل النوم فقط، وهذا اعتقاد خاطئ لأنهم لا يُدركون أهميتها التخزينية، إلى جانب قدرتها على إضفاء لمسة أنيقة جمالية للغرفة واستبدال هيئتها المملة.

وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم 12 فكرة عبقرية للطاولات الجانبية للسرير والتي يمكنكم الاستعاضة بها عن الكومود للحصول على نظرة أجمل لمساحاتكم الخاصة.