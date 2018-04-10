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12 فكرة عبقرية للطاولات الجانبية بغرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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سوف تجد الفوضى طريقة للتسلل إلى حياتنا ما لم نلجأ إلى تدابير ذكية للحفاظ عليها، وهذا لا ينطبق فقط على مناطق العمل و الجلسات الاجتماعية في منازلنا مثل المطبخ وغرفة المعيشة، وإنما بـ غرفة النوم أيضًا.

لحسن الحظ، هناك العديد من قطع الأثاث والمُلحقات المصممة للمساعدة في الحفاظ على منازلنا نظيفة وخصوصًا بغرف النوم، بما في ذلك قطعة الأثاث الجانبية للسرير والمعروفة باسم الكومود والتي يراها البعض مجرد قطعة أثاث بلا أهمية تستخدم فقط في وضع الكتب أو الهاتف الخلوي وما غير ذلك قبل النوم فقط، وهذا اعتقاد خاطئ لأنهم لا يُدركون أهميتها التخزينية، إلى جانب قدرتها على إضفاء لمسة أنيقة جمالية للغرفة واستبدال هيئتها المملة.

وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم 12 فكرة عبقرية للطاولات الجانبية للسرير والتي يمكنكم الاستعاضة بها عن الكومود للحصول على نظرة أجمل لمساحاتكم الخاصة.

1- سلم خشبي جانبي يحل محل الكومود بتصميم معاصر

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

2- مقعد غاية في الاناقة يتماشى مع تصميم السرير

Purple Galaxy Pixers غرفة نوم Purple/Violet colors,Pixers,wallmural
Pixers

Purple Galaxy

Pixers
Pixers
Pixers

3- كومود طائر بدرج واحد

Contemporary Living, Aubury Design Aubury Design غرفة نوم
Aubury Design

Contemporary Living

Aubury Design
Aubury Design
Aubury Design

4- أرفف خشبية طائرة مع وحدة أدراج أنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5- طاولات عصرية بأرجل منفرجة ومساحة تخزينية بعضها مغلق والآخر مفتوح

Scandinavian Mint Pixers غرفة نوم
Pixers

Scandinavian Mint

Pixers
Pixers
Pixers

6- مكعبات خشبية

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

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7- استغلال للعناصر بشكل مختلف

The Cotton Exchange - Bedroom Jigsaw Interior Architecture غرفة نومديكورات واكسسوارات
Jigsaw Interior Architecture

The Cotton Exchange – Bedroom

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

8- تحول رهيب لمقعد قديم

Vintage school chair with painted drips An Artful Life المنزلأغراض منزلية
An Artful Life

Vintage school chair with painted drips

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

9- تصميم آخر فريد من نوعه بلمسات زجاجية عاكسة وإطلالة فضية براقة

Show flat in Ascot, UK Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Show flat in Ascot, UK

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

10- اللعب بالأشكال

Bedroom GK Architects Ltd غرفة نوم
GK Architects Ltd

Bedroom

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

11- دمج الطبيعة مع المساحات الداخلية

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

12- استخدام أجدد الألوان

Space bedside table Obi Furniture غرفة نوممنضدة جانبية
Obi Furniture

Space bedside table

Obi Furniture
Obi Furniture
Obi Furniture

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