لاتفكر في هذه الغرف لمنزلك الراقي

لتصميم منزل راقي لابد أن من توفير الذوق الفني الكافي لتنفيذ العديد من الأفكار، وأن يكون تصميماً غير عادياً يحتوي على دمج وتعزيز تواجد أكثر من عنصر جمالي وعملي بداخله، وهذا مايتطلب خبرة تارة وإلى الموهبة تارة أخرى.

هوميفايسوف يقوم بتوضيح بعض الأفكار التي لابد أن تتجنبها تماماً، لو كنت تريد تصميم منزل راقي وفخم وتفاصيله ملهمة للجميع.