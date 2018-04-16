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لاتفكر في هذه الغرف لمنزلك الراقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO مطبخ
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لتصميم منزل راقي لابد أن من توفير الذوق الفني الكافي لتنفيذ العديد من الأفكار، وأن يكون تصميماً غير عادياً يحتوي على دمج وتعزيز تواجد أكثر من عنصر جمالي وعملي  بداخله، وهذا مايتطلب خبرة تارة وإلى الموهبة تارة أخرى.

هوميفايسوف يقوم بتوضيح بعض  الأفكار التي لابد أن تتجنبها تماماً، لو كنت تريد تصميم منزل راقي وفخم وتفاصيله ملهمة للجميع.

ظلام

Hurghada Axis Architects for architecture and interior design غرفة نوم
Axis Architects for architecture and interior design

Hurghada

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

أي غرفة لم يدخل لها الضوء أو لايوجد منفذ لها على الخارج يسمح بدخول الضوء والهواء المنعش إليها تكون منقوصة التفاصيل التي تجعلها تصنف ضمن الغرف الراقية، الاستخدام العملي للضوء يكون في إظهار الغرفة بطريقة متألقة وجذابة، كما أنه يبعد عنها شعور العتمة والضيق  الذي يقلل كثيراً من مستوى جمال الغرفة .

فراغ غير مبرر

AY 庭とパティオのある家, 山縣洋建築設計事務所 山縣洋建築設計事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
山縣洋建築設計事務所

山縣洋建築設計事務所
山縣洋建築設計事務所
山縣洋建築設計事務所

الفراغات غير المستغلة تعطي شعور بضعف التصميم وفراغ الأفكار من عقل المصمم الذي قام به، كما أنه يعطي مؤشرات بأن المنزل مهمل وغير جذاب،  ويزيد من فرص انتقاصك لشكل الغرفة بالكامل لو شعرت أن ما يشغل الغرفة أقل كثيراً مما يمكن استيعابه فيها، تخيل أنك تشغل مساحة ضئيلة للغاية في الغرفة والباقي كله فراغ يمتليء بالغبار والأتربة ، شيء مروع

ملابس ليست في الخزائن

人文自然派的no.229舍-場景-更衣/衛浴, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 غرفة الملابس
喬克諾空間設計

喬克諾空間設計
喬克諾空間設計
喬克諾空間設計

الملابس مكانها في الخزائن فلا تحاول أن تجعلها بخارجها لاي سبب، شعور الفوضى وعدم الترتيب يعتبر اسوأ ما يمكن أن توصف به غرفتك ولو رأي أحد من الضيوف حالة الفوضى تلك سيشعرون أنك لا ترحب بهم أو غير مستعد لهم مما يستبب في احراجهم للغاية .

أسطح غير نظيفة

Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO مطبخ
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

الأسطح هي مرآة النظافة في المنزل سواء كانت في المطبخ أو في ماسواه، أي سطح لامع أو غير لامع يمكن أن ينقل صورة صادقة عن مستوى النظافة في منزلك، فاحرص تماماً على أن تكون كل الأسطح نظيفة ولامعة على الدوام .

طلاء متقشر

Project in Tulum, Riviera Maya, JCandel JCandel منازل خشب
JCandel

JCandel
JCandel
JCandel

الخشب يحتاج للصيانة كما أي عنصر آخر، حاول أن تراجع على الأسطح الخشبية داخل منزلك حتى تتجنب حدوث أي تقشرات فوق سطحه توحي للجميع بأن منزلك قديم وغير أنيق .

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أشكال مختلفة ورائعة للأرفف الطائرة
منزلك سيكون افضل بدون تلك الغرف

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