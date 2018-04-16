لاتفكر في هذه الغرف لمنزلك الراقي

لتصميم منزل راقي لابد أن من توفير الذوق الفني الكافي لتنفيذ العديد من الأفكار، وأن يكون تصميماً غير عادياً يحتوي على دمج وتعزيز تواجد أكثر من عنصر جمالي وعملي بداخله، وهذا مايتطلب خبرة تارة وإلى الموهبة تارة أخرى.
هوميفايسوف يقوم بتوضيح بعض الأفكار التي لابد أن تتجنبها تماماً، لو كنت تريد تصميم منزل راقي وفخم وتفاصيله ملهمة للجميع.
أي غرفة لم يدخل لها الضوء أو لايوجد منفذ لها على الخارج يسمح بدخول الضوء والهواء المنعش إليها تكون منقوصة التفاصيل التي تجعلها تصنف ضمن الغرف الراقية، الاستخدام العملي للضوء يكون في إظهار الغرفة بطريقة متألقة وجذابة، كما أنه يبعد عنها شعور العتمة والضيق الذي يقلل كثيراً من مستوى جمال الغرفة .
الفراغات غير المستغلة تعطي شعور بضعف التصميم وفراغ الأفكار من عقل المصمم الذي قام به، كما أنه يعطي مؤشرات بأن المنزل مهمل وغير جذاب، ويزيد من فرص انتقاصك لشكل الغرفة بالكامل لو شعرت أن ما يشغل الغرفة أقل كثيراً مما يمكن استيعابه فيها، تخيل أنك تشغل مساحة ضئيلة للغاية في الغرفة والباقي كله فراغ يمتليء بالغبار والأتربة ، شيء مروع
الملابس مكانها في الخزائن فلا تحاول أن تجعلها بخارجها لاي سبب، شعور الفوضى وعدم الترتيب يعتبر اسوأ ما يمكن أن توصف به غرفتك ولو رأي أحد من الضيوف حالة الفوضى تلك سيشعرون أنك لا ترحب بهم أو غير مستعد لهم مما يستبب في احراجهم للغاية .
الأسطح هي مرآة النظافة في المنزل سواء كانت في المطبخ أو في ماسواه، أي سطح لامع أو غير لامع يمكن أن ينقل صورة صادقة عن مستوى النظافة في منزلك، فاحرص تماماً على أن تكون كل الأسطح نظيفة ولامعة على الدوام .
الخشب يحتاج للصيانة كما أي عنصر آخر، حاول أن تراجع على الأسطح الخشبية داخل منزلك حتى تتجنب حدوث أي تقشرات فوق سطحه توحي للجميع بأن منزلك قديم وغير أنيق .
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