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أشكال مختلفة ورائعة للأرفف الطائرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
shelfbar floating shelves , shelfbar shelfbar المنزلمخزن
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مساحة التخزين الإضافية هي شيء يرغب فيه معظمنا خاصة عند الإقامة بمنازل صغيرة ومحدودة المساحة وهو ما يتطلب البحث عن حيل ديكورية ذكية لاكتساب سعة تخزينية تكفي لاستيعاب أغراض جميع أفراد الأسرة لتجنب إشاعة الفوضى بالغرف المختلفة.

لحسن الحظ، هناك عنصر ديكوري بسيط وعملي يساعدك في الحصول على مناطق تخزين إضافية بالمنزل دون اقتناء خزانات جديدة تكلفك الكثير من الأموال، وتستطيع في الوقت نفسه أن تضفي عليه لمسة جمالية جذابة بصريًا وهي الأرفف الطائرة أو المعلقة كما يُطلق عليها.

هذه الأرفف يمكنها أن تثبت بأي غرفة من الغرف بكل سلاسة، كما يتوفر منها العديد من التصميمات ومختلف الألوان والخامات حسب رغبتك.. لهذا نجمع لك اليوم نخبة رائعة من الأرفف الطائرة يمكنها أن تكون مصدرًا لإلهامك! 

1-

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

2-

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

3-

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership حمام
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

4-

ON-WALL - Office Shelving Systems Regalraum UK غرفة المعيشة Shelving System,Home Office,Shelving
Regalraum UK

ON-WALL – Office Shelving Systems

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

5-

COTTAGE Wall Shelf Set Regalraum UK cottage,wall shelf
Regalraum UK

COTTAGE Wall Shelf Set

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

6-

BOY Floating Shelves Regalraum UK غرفة المعيشةرفوف floating shelf,wall shelf
Regalraum UK

BOY Floating Shelves

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

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7-

shelfbar floating shelves - alcove shelfbar المنزلمخزن
shelfbar

shelfbar floating shelves – alcove

shelfbar
shelfbar
shelfbar

8-

shelfbar floating shelves - narrow single shelfbar المنزلمخزن
shelfbar

shelfbar floating shelves – narrow single

shelfbar
shelfbar
shelfbar

9-

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture غرفة المعيشةرفوف
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

10-

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مكتب عمل أو دراسة
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

11-

Shelving, desk & ceiling slats Martin Greshoff Furniture غرفة المعيشةرفوف
Martin Greshoff Furniture

Shelving, desk & ceiling slats

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

12-

Station Rd, New Barnet Jigsaw Interior Architecture الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج Brown hallway,london,small space,mirror,jigsaw interiors,show home,wallpaper,styling,rustic
Jigsaw Interior Architecture

Station Rd, New Barnet

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

13-

Shelving set for Living room Happenstance Workshop غرفة المعيشةمخزن shelving,modern,minimal,modular,furniture,storage,books,floating,shelf,design
Happenstance Workshop

Shelving set for Living room

Happenstance Workshop
Happenstance Workshop
Happenstance Workshop

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