أشكال مختلفة ورائعة للأرفف الطائرة

مساحة التخزين الإضافية هي شيء يرغب فيه معظمنا خاصة عند الإقامة بمنازل صغيرة ومحدودة المساحة وهو ما يتطلب البحث عن حيل ديكورية ذكية لاكتساب سعة تخزينية تكفي لاستيعاب أغراض جميع أفراد الأسرة لتجنب إشاعة الفوضى بالغرف المختلفة.

لحسن الحظ، هناك عنصر ديكوري بسيط وعملي يساعدك في الحصول على مناطق تخزين إضافية بالمنزل دون اقتناء خزانات جديدة تكلفك الكثير من الأموال، وتستطيع في الوقت نفسه أن تضفي عليه لمسة جمالية جذابة بصريًا وهي الأرفف الطائرة أو المعلقة كما يُطلق عليها.

هذه الأرفف يمكنها أن تثبت بأي غرفة من الغرف بكل سلاسة، كما يتوفر منها العديد من التصميمات ومختلف الألوان والخامات حسب رغبتك.. لهذا نجمع لك اليوم نخبة رائعة من الأرفف الطائرة يمكنها أن تكون مصدرًا لإلهامك!