5 أفكار رائعة لتجديد غرفة الطعام

أكثر الغرف التي تستضيف زوار منزلك بعد غرفة المعيشة والاستقبال هي غرفة الطعام، لذا كان معتاداً أن نوليها اهتماماً كبيراً في ظهورها بشكل يشرفنا أمامهم ويجذب انتباههم ويظهر منزلنا بالشكل اللائق على الدوام، ولكنها مثل أي غرفة تخضع للعديد من التغيرات والتجديدات وفقاً لحاجتنا منها وتماشياً مع روح الديكور والمساحة المتواجدة فيها مما يحتم علينا في الكثير من الأحيان الخروج من حيز الاعتياد لبراح الإبداع والتغيير ..
اليوم هوميفاي سوف يمنحنا باقة مميزة من الأفكار الرائعة حول تصميم غرفة الطعام وطاولة السفرة والمقاعد الملحقة بها بطريقة ملائمة لروح عصرنا بطريقة مودرن وفقاً لأحدث الصيحات الحالية ..
طاولات الطعام الزجاجية أصبحت من أقوى صيحات السفرة لهذا العام نظراً لفخامتها العالية وتماشيها مع كل المساحات والألوان المتوفرة في الغرفة، فالزجاج شفاف وعاكس للضوء بما يتيح للمساحات الضيقة ألا تتأثر بحجم الطاولة تماماً، وعلى هذا الجانب فإن اللجوء للزجاج يأتي لزيادة تألق الغرفة ورفع مستوى بريقها وفي حين استخدام مقاعد بيضاء اللون أو فاتحة بشكل عام فإن الطاولة الزجاجية سوف تمنحها رونقاً فريداً لايقارن ..
السفرة الشفافة بالكامل لن تستطيع تمييزها بسهولة وتعد من أكثر الأفكار ملائمة للمساحات الصغيرة بشكل كبير، حيث أن الكراسي والطاولة الشفافة تساعد المكان الذي يحتوي على السفرة ألا يتأثر بمساحتها حتى لو كانت كبيرة الحجم، وكل ماعليك استخدامه لتعزيز ذلك الشعور الفريد هو استخدام اضاءة قوية في الغرفة ليكتمل التألق والتميز .
الخشب واللون الأبيض من أروع أنواع دمج الألوان المتعارف عليها في التصاميم الحداثية بشكل عام، ولو استخدمته في طاولة الطعام ستجعلها عصرية بامتياز، لاحظ في هذا التصميم كيف أن استخدام اللون الأبيض للمقاعد جاء متماشياً مع سائر الجدران والأرضيات المحيطة بالسفرة كما أن استخدام الخشب في الطاولة نفسها ميزها وجعلها متألقة وسط كل تلك التفاصيل المتنوعة والغرف المتداخلة بدون فواصل في هذه الصالة الكبيرة .
من أروع الأشياء العملية التي يمكننا ان ننصحك بها هي أن تجعل طاولة الطعام تقع بالقرب من المطبخ في استخدام منطقي لها، حيث أنها ستفصل منطقة اعداد الطعام الشراب وتناوله في ركن واحد مما يمنح باقي أجزاء المنزل قدرة أكبر على الاحتفاظ بالترتيب والتناسق بعيداً عن فوضى تحضير الطعام وتناوله .
المائدة المستديرة من الكلاسيكيات ولكنها تعود بقوة الآن لتكون صيحة مهمة لطاولات الطعام في هذه الفترة، فالسفرة الدائري تناسب العديد من المساحات سواء كانت كبيرة أم صغيرة، كما أنه يمكن تصميمها بمواد مختلفة مثل الزجاج والخشب والرخام كما يبدو لنا في هذا النموذج الرائع .