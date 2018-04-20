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5 أفكار رائعة لتجديد غرفة الطعام

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة السفرة
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أكثر الغرف التي تستضيف زوار منزلك بعد غرفة المعيشة والاستقبال هي غرفة الطعام، لذا كان معتاداً أن نوليها اهتماماً كبيراً في ظهورها بشكل يشرفنا أمامهم ويجذب انتباههم ويظهر منزلنا بالشكل اللائق على الدوام، ولكنها مثل أي غرفة تخضع للعديد من التغيرات والتجديدات وفقاً لحاجتنا منها وتماشياً مع روح الديكور والمساحة المتواجدة فيها مما يحتم علينا في الكثير من الأحيان الخروج من حيز الاعتياد لبراح الإبداع والتغيير ..

اليوم هوميفاي سوف يمنحنا باقة مميزة من الأفكار الرائعة حول تصميم غرفة الطعام وطاولة السفرة والمقاعد الملحقة بها بطريقة ملائمة لروح عصرنا بطريقة مودرن وفقاً لأحدث الصيحات الحالية ..

زجاجية مربعة الشكل

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

طاولات الطعام الزجاجية أصبحت من أقوى صيحات السفرة لهذا العام نظراً لفخامتها العالية وتماشيها مع كل المساحات والألوان المتوفرة في الغرفة، فالزجاج شفاف وعاكس للضوء بما يتيح للمساحات الضيقة ألا تتأثر بحجم الطاولة تماماً، وعلى هذا الجانب فإن اللجوء للزجاج يأتي لزيادة تألق الغرفة ورفع مستوى بريقها وفي حين استخدام مقاعد بيضاء اللون أو فاتحة بشكل عام فإن الطاولة الزجاجية سوف تمنحها رونقاً فريداً لايقارن ..

شفافة بالكامل

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

السفرة الشفافة بالكامل لن تستطيع تمييزها بسهولة وتعد من أكثر الأفكار ملائمة للمساحات الصغيرة بشكل كبير، حيث أن الكراسي والطاولة الشفافة تساعد المكان الذي يحتوي على السفرة ألا يتأثر بمساحتها حتى لو كانت كبيرة الحجم، وكل ماعليك استخدامه لتعزيز ذلك الشعور الفريد هو استخدام اضاءة قوية في الغرفة ليكتمل التألق والتميز .

خشب ولون أبيض

Villa em Vale do Lobo, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal غرفة السفرة
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

الخشب واللون الأبيض من أروع أنواع دمج الألوان المتعارف عليها في التصاميم الحداثية بشكل عام، ولو استخدمته في طاولة الطعام ستجعلها عصرية بامتياز، لاحظ في هذا التصميم كيف أن استخدام اللون الأبيض للمقاعد جاء متماشياً مع سائر الجدران والأرضيات المحيطة بالسفرة كما أن استخدام الخشب في الطاولة نفسها ميزها وجعلها متألقة وسط كل تلك التفاصيل المتنوعة والغرف المتداخلة بدون فواصل في هذه الصالة الكبيرة .

في جوار المطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من أروع الأشياء العملية التي يمكننا ان ننصحك بها هي أن تجعل طاولة الطعام تقع بالقرب من المطبخ في استخدام منطقي لها، حيث أنها ستفصل منطقة اعداد الطعام الشراب وتناوله في ركن واحد مما يمنح باقي أجزاء المنزل قدرة أكبر على الاحتفاظ بالترتيب والتناسق بعيداً عن فوضى تحضير الطعام وتناوله .

مائدة مستديرة

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المائدة المستديرة من الكلاسيكيات ولكنها تعود بقوة الآن لتكون صيحة مهمة لطاولات الطعام في هذه الفترة، فالسفرة الدائري تناسب العديد من المساحات سواء كانت كبيرة أم صغيرة، كما أنه يمكن تصميمها بمواد مختلفة مثل الزجاج والخشب والرخام كما يبدو لنا في هذا النموذج الرائع .

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