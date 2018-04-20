5 أفكار رائعة لتجديد غرفة الطعام

أكثر الغرف التي تستضيف زوار منزلك بعد غرفة المعيشة والاستقبال هي غرفة الطعام، لذا كان معتاداً أن نوليها اهتماماً كبيراً في ظهورها بشكل يشرفنا أمامهم ويجذب انتباههم ويظهر منزلنا بالشكل اللائق على الدوام، ولكنها مثل أي غرفة تخضع للعديد من التغيرات والتجديدات وفقاً لحاجتنا منها وتماشياً مع روح الديكور والمساحة المتواجدة فيها مما يحتم علينا في الكثير من الأحيان الخروج من حيز الاعتياد لبراح الإبداع والتغيير ..

اليوم هوميفاي سوف يمنحنا باقة مميزة من الأفكار الرائعة حول تصميم غرفة الطعام وطاولة السفرة والمقاعد الملحقة بها بطريقة ملائمة لروح عصرنا بطريقة مودرن وفقاً لأحدث الصيحات الحالية ..