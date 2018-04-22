كل ما تحتاج لمعرفته عن تأسيس مكتبة منزلية

تصميم وتأثيث مكتبة بمنزلك ليس بالأمر الصعب كما قد تظن، بل بالعكس يمكنك القيام بذلك بكل سهولة إن عرفت بعص المعلومات البسيطة التي تساعدك على ذلك، وهو دورنا في هوميفاي لنمدك بكل ما تحتاج إلى معرفته لتأسيس مكتبة منزلية مثالية.
اختيار غرفة مستقلة للمكتبة المنزلية لها أبواب تفصلها عن بقية بقاع المنزل شئ بالطبع مثالي، ولكن ليس من الضروري اللجوء لذلك إن لم يتمتع منزلك بالمساحة المطلوبة، لذلك تستطيع حتى تخصيص زاوية صغيرة وبسيطة بشرط أن يتحقق بها المعايير التالية:
أولًا: أن تكون هادئة نسبيًا وبعيدة عن المجال الحيوي للمنزل لتتمتع بممارسة القراءة في هدوء.
ثانيًا: أن تتمتع بسحر الإضاءة الطبيعية أو على الأقل تحظى بقدر مناسب من مصادر الإضاءة الاصطناعية.
بعد ذلك سيكون عليك اختيار مساحة حائط من الغرفة أو الزاوية التي أشارنا إليها لتصبح النقطة المركزية لمكتبتك المنزلية الجديدة والتي من المقرر أن يثبت بها أرفف الكتب.
بالطبع ستعتمد مساحة التخزين الخاصة بمكتبتك المنزلية على عدد الكتب التي لديك بالفعل أو التي تخطط لامتلاكها، وبالتالي إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الكتب، فإن الرفوف الممتدة من الأرض إلى السقف ستكون أفضل خيار لك.
أما بالنسبة للأماكن والمساحات الأصغر حجمًا، ستكون الأرفف الطائرة أو المعلقة بالجزء العلوي من الجدران اختيار مناسب.
لأن الكتب معروفة بتفاوت أحجامها ومقاساتها، سيكون عليك قبل البدء في ترتيب كتبك ومراجعك الخاصة بالمكتبة الجديدة التأكد من متانة أرضية الغرفة بشكل كافي وقدرتها على تحمل الكتب الثقيلة.
وفيما يتعلق بالتأثيث.. إليك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها بمكتبتك المنزلية الجديدة، كالمقاعد الكبتونية المخملية الأنيقة الواضحة في الصورة، أو أريكة بمسند مريح، أو مكتب صغير، وربما شيزلونج.
راعي ترتيب وتنسيق الكتب والإكسسوارات بشكل جمالي جذاب من ناحية وبشكل ملائم لتفضيلاتك الشخصية من ناحية أخرى، كما احرص أيضًا على تنظيف الكتب والأرفف على حد سواء في صورة دورية حتى تكون نظيفة دائمًا ولا تشوبها شائبة.
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