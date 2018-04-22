كل ما تحتاج لمعرفته عن تأسيس مكتبة منزلية

اختيار غرفة مستقلة للمكتبة المنزلية لها أبواب تفصلها عن بقية بقاع المنزل شئ بالطبع مثالي، ولكن ليس من الضروري اللجوء لذلك إن لم يتمتع منزلك بالمساحة المطلوبة، لذلك تستطيع حتى تخصيص زاوية صغيرة وبسيطة بشرط أن يتحقق بها المعايير التالية:

أولًا: أن تكون هادئة نسبيًا وبعيدة عن المجال الحيوي للمنزل لتتمتع بممارسة القراءة في هدوء.

ثانيًا: أن تتمتع بسحر الإضاءة الطبيعية أو على الأقل تحظى بقدر مناسب من مصادر الإضاءة الاصطناعية.

بعد ذلك سيكون عليك اختيار مساحة حائط من الغرفة أو الزاوية التي أشارنا إليها لتصبح النقطة المركزية لمكتبتك المنزلية الجديدة والتي من المقرر أن يثبت بها أرفف الكتب.