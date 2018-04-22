الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كل ما تحتاج لمعرفته عن تأسيس مكتبة منزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تصميم وتأثيث مكتبة بمنزلك ليس بالأمر الصعب كما قد تظن، بل بالعكس يمكنك القيام بذلك بكل سهولة إن عرفت بعص المعلومات البسيطة التي تساعدك على ذلك، وهو دورنا في هوميفاي لنمدك بكل ما تحتاج إلى معرفته لتأسيس مكتبة منزلية مثالية.

1- اختار بقعة محددة ومناسبة.. إليك المعايير

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

اختيار غرفة مستقلة للمكتبة المنزلية لها أبواب تفصلها عن بقية بقاع المنزل شئ بالطبع مثالي، ولكن ليس من الضروري اللجوء لذلك إن لم يتمتع منزلك بالمساحة المطلوبة، لذلك تستطيع حتى تخصيص زاوية صغيرة وبسيطة بشرط أن يتحقق بها المعايير التالية:

أولًا: أن تكون هادئة نسبيًا وبعيدة عن المجال الحيوي للمنزل لتتمتع بممارسة القراءة في هدوء.

ثانيًا: أن تتمتع بسحر الإضاءة الطبيعية أو  على الأقل  تحظى بقدر مناسب من مصادر الإضاءة الاصطناعية.

بعد ذلك سيكون عليك اختيار مساحة حائط من الغرفة أو الزاوية التي أشارنا إليها لتصبح النقطة المركزية لمكتبتك المنزلية الجديدة والتي من المقرر أن يثبت بها أرفف الكتب.

2- قم بتخزين الكتب

MAXX—Open Shelving Units Regalraum UK غرفة المعيشة bookshelf,bookcase
Regalraum UK

MAXX—Open Shelving Units

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

بالطبع ستعتمد مساحة التخزين الخاصة بمكتبتك المنزلية على عدد الكتب التي لديك بالفعل أو التي تخطط لامتلاكها، وبالتالي إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الكتب، فإن الرفوف الممتدة من الأرض إلى السقف ستكون أفضل خيار لك.

أما بالنسبة للأماكن والمساحات الأصغر حجمًا، ستكون الأرفف الطائرة أو المعلقة بالجزء العلوي من الجدران اختيار مناسب.

3- تأكد من متانة الأرضية

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd غرفة المعيشة Purple/Violet playroom,living room,bookcase,armchair,family room
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

لأن الكتب معروفة بتفاوت أحجامها ومقاساتها، سيكون عليك قبل البدء في ترتيب كتبك ومراجعك الخاصة بالمكتبة الجديدة التأكد من متانة أرضية الغرفة بشكل كافي وقدرتها على تحمل الكتب الثقيلة.

4- اقتني أثاث مريح للغرفة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

وفيما يتعلق بالتأثيث.. إليك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها بمكتبتك المنزلية الجديدة، كالمقاعد الكبتونية المخملية الأنيقة الواضحة في الصورة، أو أريكة بمسند مريح، أو مكتب صغير، وربما شيزلونج.

5- احرص على تنظيف وتنسيق الكتب والإكسسوارات بطريقة دورية

Lundy Stone Grey Large Bookcase The Cotswold Company غرفة المعيشةرفوف
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey Large Bookcase

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

راعي ترتيب وتنسيق الكتب والإكسسوارات بشكل جمالي جذاب من ناحية وبشكل ملائم لتفضيلاتك الشخصية من ناحية أخرى، كما احرص أيضًا على تنظيف الكتب والأرفف على حد سواء في صورة دورية حتى تكون نظيفة دائمًا ولا تشوبها شائبة.

اقرأ أيضًا: 5 أفكار رائعة لتجديد غرفة الطعام

5 أفكار رائعة لتجديد غرفة الطعام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً