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أي هذه المطابخ أجمل من وجهة نظرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
GUNDOGAN SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik مطبخ Black
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تصميم المطابخ بطريقة عملية وجميلة في نفس الوقت تعد من أجمل معادلات الديكور الحديث التي يمكنك أن تستمتع برؤيتها يوماً ما، ولو كنت تفكر في استخدام إحدى التصاميم في مطبخك فإنه سيتوجب عليك أكثر من مجرد التذوق، من الاختيار والتنسيق وملائمة كل ذلك مع شخصية منزلك والمساحات المتوفرة فيه لتستطيع استيعاب ما اخترته من أفكار ..

اليوم هوميفاي سوف يكون في الموعد حينما يقدم لنا بعض النماذج الرائع لتصاميم ملهمة للمطابخ في كل منها فكرة مختلفة يمكنها أن تكون الاختيار الأمثل لنا في مطبخ أحلامنا المقبل ..

طبيعي

GUNDOGAN SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik مطبخ Black
Esra Kazmirci Mimarlik

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

التصميم الطبيعي للمطبخ دائماً مايجد جمهوره، خصوصاً لو كان مصمماً بطريقة عملية من الأخشاب المتناسقة والتي تساعد على توفير مساحات للتخزين وأسطح للأعمال وأماكن غير تقليدية لبعض الأجهزة كالفرن والشوايات والغسالات .

في هذا التصميم الرائع نلاحظ سيطرة الخشب على الأجواء مع استخدام إضاءة مثالية باللون الأصفر القريب من لونه، كما أنه يتوفر استخدامات اضافية للمساحة بوضع طاولة طعام في داخل محيط المطبخ مما يجعله جامعاً لكل عملية الطعام والشراب من التحضير وحتى التناول وهو مايساعد على سهولة التنظيف والتنسيق والظهور بمظهر مرتب ومنمق لأطول فترة ممكنة .

ذكي وجذاب

Araya, Malang, PEKA INTERIOR PEKA INTERIOR وحدات مطبخ زجاج Grey
PEKA INTERIOR

PEKA INTERIOR
PEKA INTERIOR
PEKA INTERIOR

التصاميم العصرية للمطابخ دائماص ماتعطي مزيجاً بين الهدوء والانطلاق، وفي هذا النموذج مثالاً على هذا الأمر، جيث استخدم اللون الرمادي مع الأسود والأبيض في تصميم واحد، وتم توفير مساحات متنوعة للتخزين وحمل الأواني والمعدات في مختلف أجزاء المطبخ بطريقة غير تقليدية، وتم توفير جزيرة في نهاية المطبخ من الخارج لتكون وسيلة للتقديم واستخدم فيها الكراسي الكلاسيكية في مزيج ساحر بين العصرية والأصالة بمنتهى الاحترافية .

ألوان جريئة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأحمر والازرق وغيرهما من الألوان المستخدمة في التصاميم الجريئة دائماً ماتكون جذابة ولكنها غريبة في الوقت ذاته، فلو قررت أن تكون مختلفاً فعليك بتصميم المطبخ بواسطة الألوان الساخنة بشرط أن توفر لها الإضاءة القوية والأسطح اللامعة القادرة على معادلة درجة الدكانة التي ستخلفها تلك الألوان .

فيو مفتوح

HAUS IN MAIERSDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien مطبخ خشب White
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

الإطلالة الساحرة على الخارج من داخل المطبخ ستكون أحد أفضل الأفكار وأروعها التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في تصميم المطبخ، فسيكون المطبخ وسيلة للترويح عن النفس وليس للضغط وانجاز اعمال وتحضيرات الطعام والشراب، سيكون المطبخ وسيلتك للتخلص من الهموم والقاء نظرة متأملة على الفيو الساحر .

صغير وأنيق

Bristol House, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD وحدات مطبخ MDF Grey
Maxmar Construction LTD

Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD

المطابخ الصغيرة تحتاج ألوان هادئة للغاية، وبعض اللمسات التي تجعلك تنجذب إليها بعيداً عن المساحة، مثل توفير إضاءة في الأماكن التي لايصل إليها الضوء عادة مثل أسفل الخزائن وحول الأسطح، وهي فكرة رائعة لتصميم مطبخ في ركن يشترك مع غرف أخرى أو مستقل بذاته على حد سواء .

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