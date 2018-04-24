أي هذه المطابخ أجمل من وجهة نظرك

تصميم المطابخ بطريقة عملية وجميلة في نفس الوقت تعد من أجمل معادلات الديكور الحديث التي يمكنك أن تستمتع برؤيتها يوماً ما، ولو كنت تفكر في استخدام إحدى التصاميم في مطبخك فإنه سيتوجب عليك أكثر من مجرد التذوق، من الاختيار والتنسيق وملائمة كل ذلك مع شخصية منزلك والمساحات المتوفرة فيه لتستطيع استيعاب ما اخترته من أفكار ..
اليوم هوميفاي سوف يكون في الموعد حينما يقدم لنا بعض النماذج الرائع لتصاميم ملهمة للمطابخ في كل منها فكرة مختلفة يمكنها أن تكون الاختيار الأمثل لنا في مطبخ أحلامنا المقبل ..
التصميم الطبيعي للمطبخ دائماً مايجد جمهوره، خصوصاً لو كان مصمماً بطريقة عملية من الأخشاب المتناسقة والتي تساعد على توفير مساحات للتخزين وأسطح للأعمال وأماكن غير تقليدية لبعض الأجهزة كالفرن والشوايات والغسالات .
في هذا التصميم الرائع نلاحظ سيطرة الخشب على الأجواء مع استخدام إضاءة مثالية باللون الأصفر القريب من لونه، كما أنه يتوفر استخدامات اضافية للمساحة بوضع طاولة طعام في داخل محيط المطبخ مما يجعله جامعاً لكل عملية الطعام والشراب من التحضير وحتى التناول وهو مايساعد على سهولة التنظيف والتنسيق والظهور بمظهر مرتب ومنمق لأطول فترة ممكنة .
التصاميم العصرية للمطابخ دائماص ماتعطي مزيجاً بين الهدوء والانطلاق، وفي هذا النموذج مثالاً على هذا الأمر، جيث استخدم اللون الرمادي مع الأسود والأبيض في تصميم واحد، وتم توفير مساحات متنوعة للتخزين وحمل الأواني والمعدات في مختلف أجزاء المطبخ بطريقة غير تقليدية، وتم توفير جزيرة في نهاية المطبخ من الخارج لتكون وسيلة للتقديم واستخدم فيها الكراسي الكلاسيكية في مزيج ساحر بين العصرية والأصالة بمنتهى الاحترافية .
اللون الأحمر والازرق وغيرهما من الألوان المستخدمة في التصاميم الجريئة دائماً ماتكون جذابة ولكنها غريبة في الوقت ذاته، فلو قررت أن تكون مختلفاً فعليك بتصميم المطبخ بواسطة الألوان الساخنة بشرط أن توفر لها الإضاءة القوية والأسطح اللامعة القادرة على معادلة درجة الدكانة التي ستخلفها تلك الألوان .
الإطلالة الساحرة على الخارج من داخل المطبخ ستكون أحد أفضل الأفكار وأروعها التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في تصميم المطبخ، فسيكون المطبخ وسيلة للترويح عن النفس وليس للضغط وانجاز اعمال وتحضيرات الطعام والشراب، سيكون المطبخ وسيلتك للتخلص من الهموم والقاء نظرة متأملة على الفيو الساحر .
المطابخ الصغيرة تحتاج ألوان هادئة للغاية، وبعض اللمسات التي تجعلك تنجذب إليها بعيداً عن المساحة، مثل توفير إضاءة في الأماكن التي لايصل إليها الضوء عادة مثل أسفل الخزائن وحول الأسطح، وهي فكرة رائعة لتصميم مطبخ في ركن يشترك مع غرف أخرى أو مستقل بذاته على حد سواء .