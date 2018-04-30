5 أفكار لتصميم حديقة مثالية

حديقة المنزل الخارجية وسيلة رائعة – لمن يمتلكها- للخروج من الضيق والاعتياد المتكرر للغرف الداخلية للمنزل والاستمتاع بالهواء الطلق والتفاصيل الطبيعية بدون قيود في الخارج، وعليه فإننا سنكون أمام التزام قوي بضرورة اختيار التصميم المثالي للحديقة الذي يضمن لنا الحصول على كل مانحتاجه من رفاهية وتغيير وعملية في الوقت ذاته ..
هوميفايسوف يلهمنا بالعديد من الأفكار الناجحة لتصميم حديقة المنزل بما يتناسب مع تطلعاتك واحتياجاتك المختلفة لتبهر كل ضيوفك وتحصل على الجمال والذوق الراقي من خلالها ..
إليكم التفاصيل ..
المساحات الخضراء الشاسعة تعتبر في حد ذاتها زخرفة جمالية لحديقة منزلك حيث تمكنك من سهولة تغيير وجه الاستفادة منها بسهولة، فيمكنك استخدامها لأداء التمارين الرياضة ، وكذلك لعب الأطفال، كما أنه يمكنك من استقدام جلسات عائلية من كنب ومقاعد، وأيضاً طاولات طعام وأماكن للشواء، وكل ذلك بفضل المساحة الكبيرة في المقام الأول المكسوة باللون الأخضر الذي يمكن أن يستخدم لأكثر من غرض .
الجانب الشاعري في الإضاءة يمكن ان يكون مسيطراً على تصميم حديقة منزلك بواسطة تنفيذ العديد من الممرات والمماشي الداخلية بغرض التمشي والتأمل وتصميم جلسات على جنبات تلك الممرات، يمكنك تثبيت مصابيح الإضاءة في الارضيات مع تمييز الممرات عن طريق تغيير أرضياتها بمادة لونها يختلف عن اللون الأخضر بالتأكيد كالخشب أو الحصى أو حتى البلاط والأحجار .
المسبح سيكون فكرة رائعة لو كنت تعشق السباحة وتواجد شكل المياة وصوتها في حديقة منزلك، بحيث تضمن اطلالة استثنائية من داخل المنزل على المسبح مما يزيد من قيمة الحديقة ويعلي من شأنها ويجعلها مناسبة لتصميم أكثر من جلسة حوله والاستفادة منه ترفيهياً ورياضياً أيضاً .
تصميم البرجولات المنعزلة بداخل الحديقة يزيد من قيمة التنسيق والترتيب بداخلها بحيث يكون الاستخدام للطعام والشواء منحصر أسفل تلك البرجولة أو التعريشة الثابتة، مما يوفر عليك الكثير من المساحات الأخرى التي يمكن استغلالها بأكثر من طريقة مغايرة لتناول الطعام بالتأكيد .
لو كانت الحديقة صغيرة المساحة يمكنك استغلالها في توفير باقات متميزة من الزهور والنباتات التي تأسر وتجذب الانتباه، فألوان الزهور وشكلها كفيلة بأن تضفي الجمال على منزلك بالكامل وليس الحديقة فقط، كما يمكنك تصميم جلسة منعزلة تتميز بالاسترخاء والهدوء في وسط كل هذا السحر الطبيعي ..