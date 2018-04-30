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5 أفكار لتصميم حديقة مثالية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Res. Umarizal, L+A Arquitetura de iluminação L+A Arquitetura de iluminação حديقة
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حديقة المنزل الخارجية وسيلة رائعة – لمن يمتلكها- للخروج من الضيق والاعتياد المتكرر للغرف الداخلية للمنزل والاستمتاع بالهواء الطلق والتفاصيل الطبيعية بدون قيود في الخارج، وعليه فإننا سنكون أمام التزام قوي بضرورة اختيار التصميم المثالي للحديقة الذي يضمن لنا الحصول على كل مانحتاجه من رفاهية وتغيير وعملية في الوقت ذاته ..

هوميفايسوف يلهمنا بالعديد من الأفكار الناجحة لتصميم حديقة المنزل بما يتناسب مع تطلعاتك واحتياجاتك المختلفة لتبهر كل ضيوفك وتحصل على الجمال والذوق الراقي من خلالها ..

إليكم التفاصيل ..

مساحات خضراء

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المساحات الخضراء الشاسعة تعتبر في حد ذاتها زخرفة جمالية لحديقة منزلك حيث تمكنك من سهولة تغيير وجه الاستفادة منها بسهولة، فيمكنك استخدامها لأداء التمارين الرياضة ، وكذلك لعب الأطفال، كما أنه يمكنك من استقدام جلسات عائلية من كنب ومقاعد، وأيضاً طاولات طعام وأماكن للشواء، وكل ذلك بفضل المساحة الكبيرة في المقام الأول المكسوة باللون الأخضر الذي يمكن أن يستخدم لأكثر من غرض .

شاعرية

Res. Umarizal, L+A Arquitetura de iluminação L+A Arquitetura de iluminação حديقة
L+A Arquitetura de iluminação

L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação

الجانب الشاعري في الإضاءة يمكن ان يكون مسيطراً على تصميم حديقة منزلك بواسطة تنفيذ العديد من الممرات والمماشي الداخلية بغرض التمشي والتأمل وتصميم جلسات على جنبات تلك الممرات، يمكنك تثبيت مصابيح الإضاءة في الارضيات مع تمييز الممرات عن طريق تغيير أرضياتها بمادة لونها يختلف عن اللون الأخضر بالتأكيد كالخشب أو الحصى أو حتى البلاط والأحجار .

مسبح

Casa Suzette - French, Soluciones Técnicas y de Arquitectura Soluciones Técnicas y de Arquitectura حديقة
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

المسبح سيكون فكرة رائعة لو كنت تعشق السباحة وتواجد شكل المياة وصوتها في حديقة منزلك، بحيث تضمن اطلالة استثنائية من داخل المنزل على المسبح مما يزيد من قيمة الحديقة ويعلي من شأنها ويجعلها مناسبة لتصميم أكثر من جلسة حوله والاستفادة منه ترفيهياً ورياضياً أيضاً .

برجولة

Outdoor Kitchen & Oak Building, Urban Landscape Design Ltd Urban Landscape Design Ltd حديقة
Urban Landscape Design Ltd

Outdoor Kitchen & Oak Building

Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd

تصميم البرجولات المنعزلة بداخل الحديقة يزيد من قيمة التنسيق والترتيب بداخلها بحيث يكون الاستخدام للطعام والشواء منحصر أسفل تلك البرجولة أو التعريشة الثابتة، مما يوفر عليك الكثير من المساحات الأخرى التي يمكن استغلالها بأكثر من طريقة مغايرة لتناول الطعام بالتأكيد .

استجمام

Office Box, Robert Hughes Garden Design Robert Hughes Garden Design حديقة
Robert Hughes Garden Design

Office Box

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

لو كانت الحديقة صغيرة المساحة يمكنك استغلالها في توفير باقات متميزة من الزهور والنباتات التي تأسر وتجذب الانتباه، فألوان الزهور وشكلها كفيلة بأن تضفي الجمال على منزلك بالكامل وليس الحديقة فقط، كما يمكنك تصميم جلسة منعزلة تتميز بالاسترخاء والهدوء في وسط كل هذا السحر الطبيعي ..

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