5 أشكال لغرفة معيشة تمنحك الراحة والهدوء

غرفة المعيشة هي المكان الأكثر استخداماً من قبل سكان المنزل، وملاذهم الآمن للحصول على الراحة والهدوء في جو عائلي مميز، ولكن كيف يمكنك تصميم غرفة المعيشة بالمستوى المطلوب حتى تمدك بهذا الشعور الرائع كلما استخدمتها، أو قمت بدعوة أصدقائك لمنزلك، حيث تعتبر هي الغرفة الأولى التي يمكنك أن تستقبل فيها الضيوف بجانب غرفة الاستقبال خصوصاً لو كانت هناك فرصة لمشاهدة التلفاز أو تبادل الحديث سوياً ..
اليوم هوميفاي سيكون في موعد مع الأناقة والعملية في آن واحد حيث سيطلعنا على العديد من الأفكار الناجحة لتصميم غرف معيشة تتميز بالراحة والهدوء والجمال أيضاً ..
تعتبر الجلود من أفخم الإكسسوارات التي يمكنك استخدامها في ديكور منزلك وتحديداً في غرفة المعيشة لتجعلها تبدو أكثر أناقة ورسمية، استخدم الجلود في غرفة معيشتك فوق الأثاث وفي بعض الأرفف والطاولات لو أمكن، كما يمكنك الاعتماد على تدرجات الألوان لتشكل موجة متجانسة من التفاصيل في كل أركان الغرفة .
الجلسات تحدد كثيراً مظهر غرفة المعيشة، فجلسة مزدوجة قد تضفي على الغرفة جانباً شخصياً بدرجة كبيرة، لو كان منزلك غير معتاد على استقبال الضيوف ورغبت في تصميم مليء بالشعور الدافيء والتجانس فعليك بجلسة مزدوجة وطاولة قهوة جميلة الشكل، وفي هذا الموضع يمكنك استغلال الفراغات الناجمة عن هذا الأمر في تصميم مكتبة تليفزيون أو رفوف للقراءة والإطلاع أو خزائن متفرقة لزيادة الجانب العملي في الغرفة واستغلال المساحات بطريقة أكثر عملية .
البساطة في اللون الأبيض لاتقارن، ولاحساس مليء بالهدوء والاسترخاء كذلك، حاول أن تضفي اللون الأبيض والاكسسوارات الرقيقة في كل تفاصيل غرفتك لتنعم بشعور مميز كلما استخدمتها أو دعوت الضيوف إليها .
اللون العاجي عصري بكل درجاته، فلا تفوته على تصميم غرفة معيشتك الأنيقة، خصوصاً لو كانت متداخلة في المساحة مع غرف أخرى فهو يساعد على ابراز قوة شخصية الغرفة في هدوء تام وتناغم مميز .
الغرف المتداخلة في المساحة مع غرف أخرى تضع عليك مهمة التجانس في المقام الأول، فحاول أن تجعل غرفة معيشتك مستقلة بذاتها حتى في حالة التداخل، وهذا عن طريق اختيار قطع أثاث مختلفة عن الغرف الأخرى، واستخدام السجاد المختلف عن الأرضيات الأخرى، وتحديد اتجاه الجلسات في اتجاه معاكس للغرف الأخرى .
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