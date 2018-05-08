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منزل عائلي صغير بلمسات النمط التبسيطي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Our House, Solares Architecture Solares Architecture منازل
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منزل عائلي متواضع يتكون من طابقين ويسير على نهج الأسلوب التبسيطي في الديكور، أي أنه يعتمد على ديكورات وقطع أثاث أقل ما يكون تطبيقًا لهذا النمط البسيط، دعونا نلقي نظرة معًا على أغلب غرفه للحصول على الإلهام وجني بعض الأفكار المختلفة.

المشهد من الخارج

Our House, Solares Architecture Solares Architecture منازل
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

يبدو البيت أنيقًا من أول وهلة رغم بساطته حيث يتكون من طابقين ومرآب خارجي بالقرب من الحديقة المنزلية. يحيط بتلك الأخيرة المكسية بالعشب الأخضر الطبيعي سور حديدي يضفي شعورًا بالأمان على المنزل وبالتأكيد لدى مالكيه.

الواجهة وجلسة جانبية

Our House, Solares Architecture Solares Architecture منازل
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

واجهة المنزل بسيطة كما نرى في الصورة يغمرها اللون الأبيض والخشب بهيئته الطبيعية الذي يتمثل في سلم أنيق وتعريشة تخلق تراسًا منعشًا ومريحًا. بجانب الهيكل المعماري للمنزل ككل، نجد جلسة جانبية تستحوذ على رقعة معقولة من الحديقة وتطل في الوقت نفسه على ساحته الخضراء الحيوية.

نظرة عامة للمنزل من الداخل

Our House, Solares Architecture Solares Architecture مطبخ
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

من هذه الزاوية نرى لمحة بسيطة عن أغلب محتويات المنزل، أبرزها مائدة جزيرة ذات سطح خشبي، وغرفة طعام قريبة منها كثيرًا جهة اليسار، إضافة إلى غرفة معيشة على الجانب الأيمن من الساحة.

المطبخ بخزائن مدمجة

Our House, Solares Architecture Solares Architecture مطبخ
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

كل شيء في المطبخ مُصمم في خط مستقيم على جدار واحد تزينه خزائن بيضاء اللون ومدمجة تصل إلى السقف بتصميماتها الهادئة حتى تستوعب كافة أدوات الطهي بداخلها وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية.

سلم للطابق العلوي

Our House, Solares Architecture Solares Architecture الممر والمدخل
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

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غرفة النوم ومساحة من الهدوء

Our House, Solares Architecture Solares Architecture غرفة نوم
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

استطاع اللون الأبيض -وهو بطل الرواية بالمنزل ككل- أن يجعل هذه الغرفة أكثر راحة وهدوءًا حيث غلّف الجدران بالكامل وكذلك السقف والأرضية حتى فرش السرير والثريا. 

5 أشكال لغرفة معيشة تمنحك الراحة والهدوء

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