منزل عائلي صغير بلمسات النمط التبسيطي

منزل عائلي متواضع يتكون من طابقين ويسير على نهج الأسلوب التبسيطي في الديكور، أي أنه يعتمد على ديكورات وقطع أثاث أقل ما يكون تطبيقًا لهذا النمط البسيط، دعونا نلقي نظرة معًا على أغلب غرفه للحصول على الإلهام وجني بعض الأفكار المختلفة.