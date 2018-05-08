منزل عائلي صغير بلمسات النمط التبسيطي

منزل عائلي متواضع يتكون من طابقين ويسير على نهج الأسلوب التبسيطي في الديكور، أي أنه يعتمد على ديكورات وقطع أثاث أقل ما يكون تطبيقًا لهذا النمط البسيط، دعونا نلقي نظرة معًا على أغلب غرفه للحصول على الإلهام وجني بعض الأفكار المختلفة.
يبدو البيت أنيقًا من أول وهلة رغم بساطته حيث يتكون من طابقين ومرآب خارجي بالقرب من الحديقة المنزلية. يحيط بتلك الأخيرة المكسية بالعشب الأخضر الطبيعي سور حديدي يضفي شعورًا بالأمان على المنزل وبالتأكيد لدى مالكيه.
واجهة المنزل بسيطة كما نرى في الصورة يغمرها اللون الأبيض والخشب بهيئته الطبيعية الذي يتمثل في سلم أنيق وتعريشة تخلق تراسًا منعشًا ومريحًا. بجانب الهيكل المعماري للمنزل ككل، نجد جلسة جانبية تستحوذ على رقعة معقولة من الحديقة وتطل في الوقت نفسه على ساحته الخضراء الحيوية.
من هذه الزاوية نرى لمحة بسيطة عن أغلب محتويات المنزل، أبرزها مائدة جزيرة ذات سطح خشبي، وغرفة طعام قريبة منها كثيرًا جهة اليسار، إضافة إلى غرفة معيشة على الجانب الأيمن من الساحة.
كل شيء في المطبخ مُصمم في خط مستقيم على جدار واحد تزينه خزائن بيضاء اللون ومدمجة تصل إلى السقف بتصميماتها الهادئة حتى تستوعب كافة أدوات الطهي بداخلها وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية.
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استطاع اللون الأبيض -وهو بطل الرواية بالمنزل ككل- أن يجعل هذه الغرفة أكثر راحة وهدوءًا حيث غلّف الجدران بالكامل وكذلك السقف والأرضية حتى فرش السرير والثريا.