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5 أفكار مميزة لتصميم غرفة النوم

Mohammed Awad Mohammed Awad
Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
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تعتبر غرفة النوم من أهم الغرف في المنزل والتي نلجأ إليها يومياً للراحة والخلود لنوم هاديء نطمح إليه جميعاً، ولعل تصميم غرفة النوم له أثر بالغ على حصولنا على هذه الجرعة من الراحة والهدوء، فإن هوميفاي سوف يخصص كتاب الأفكار هذا لتبيان أكثر من طريقة لتصميم غرفة النوم بألوان هادئة ومكونات مميزة تساعدك بسهولة لكي تصل لتصميم أحلامك وإلى الغرفة التي طالما رغبت في تواجدها في منزلك.

أناقة الأزرق

Bedroom interior designs for couple in luxury modern style, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Blue
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

يعد اللون الأزرق من الألوان الساخنة التي تستخدم لرفع درجة الأناقة في الديكور، ولعل استخدامه في هذه الغرفة المائلة للطراز الكلاسيكي نوعاً ما كان ضرورياً للحفاظ على شغل مساحتها بطريقة ايجابية بدون إحداث فراغات قد تجعل التصميم يبدو محتاجاً لتفاصيل أكثر.

طريقة تصميم النجف كانت ملهمة أيضًا من خلال الكريستال المتدلي من السقف بطريقة مبهرة، مع توزيع الاسبوتات في دائر السقف لضمان الحصول على إضاءة قوية في مختلف أرجاء الغرفة وبالفعل كان تصرفاً رائعاً خصوصاً وأن التصميم في الجدران كان مستلهماً من روح الطبيعة التي ماكانت لتتألق سوى بتوفر تلك الكمية المناسبة من الإضاءة.

فخامة

Bedroom interior designs for couple in luxury modern style, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

المكونات ذات اللونين الذهبي والفضي دائماً ماتكون عنواناً للفخامة في أي غرفة، وقد جمع بين اللونين في إكسسوارات هذه الغرفة ألوان جدرانها وإضاءتها بطريقة مبهرة، حتى كانت كل التفاصيل ملهمة بدرجة كبيرة.

الجدران الخلفية للسرير كانت من اللون العاجي المتألق مع استخدام إضاءة ذهبية فوقها مباشرة، والسرير صمم بلمعة حريرية جذابة للغاية جعلت هناك محاكاة للمعان القادم من النجفة فوقه تماماً لتكون كل الغرفة مثالاً ليحتذى لمن يريد تصميم غرفة نوم أنيقة وفي قمة الشياكة ببساطة الذهبي والفضي.

روعة النجف

Bedroom interior designs for couple in luxury modern style, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم White
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

النجف الكلاسيكي هو احلى ما في الأمر، حينما تقرر أن تستخدم تصميماً كلاسيكياً فإن النجف سيكون له الكلمة العليا في الزخرفة وتحديد شكل الغرفة نظراً لأنه يكون كبير الحجم ومتعدد الإكسسوارات مثل الشمعدانات وأغطية المصابيح والنحاسيات وغيرها من الأفكار المعتادة في نجف هذا النمط الساحر.

وقد صممت الغرفة بكل تفاصيلها بمزيج بين الكلاسيكية والعصرية خصوصاً في اختيار الألوان، حيث مالت الألوان بين الأبيض والزخري ودرجات بينهما لمزيد من الهدوء والشعور بالاسترخاء.

ألوان متناسقة دافئة

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة نوم
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

الألوان الداكنة في الأخشاب سواء في الأرضيات أو في زخرفة الأعمدة كانت ملهمة ومحددة بشكل كبير لشخصية الغرفة، حيث استمد من الخشب لون الغرفة بالكامل فيما عدا الألوان المستخدمة لموازنته مثل البنفسجي في الستائر والمفروشات.

أناقة الأبيض مع الزجاج

Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الأبيض بالكامل مع الزجاج الشفاف اللامع كانا هما بطلا هذه الرواية الهادئة والرومانسية في تفاصيلها، السرير بالأبيض والسقف والإضاءة والنجف، والأرضيات أيضاً، وقد استخدم الزجاج في الجدران وفي دواخل السقف وفي الأركان بطريقة أكثر من رائعة، يعطينا مثالاً حياً لكيفية تصميم غرفة تتمتع بالتألق وبالهدوء في الوقت ذاته.

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