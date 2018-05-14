5 أفكار مميزة لتصميم غرفة النوم

يعد اللون الأزرق من الألوان الساخنة التي تستخدم لرفع درجة الأناقة في الديكور، ولعل استخدامه في هذه الغرفة المائلة للطراز الكلاسيكي نوعاً ما كان ضرورياً للحفاظ على شغل مساحتها بطريقة ايجابية بدون إحداث فراغات قد تجعل التصميم يبدو محتاجاً لتفاصيل أكثر.

طريقة تصميم النجف كانت ملهمة أيضًا من خلال الكريستال المتدلي من السقف بطريقة مبهرة، مع توزيع الاسبوتات في دائر السقف لضمان الحصول على إضاءة قوية في مختلف أرجاء الغرفة وبالفعل كان تصرفاً رائعاً خصوصاً وأن التصميم في الجدران كان مستلهماً من روح الطبيعة التي ماكانت لتتألق سوى بتوفر تلك الكمية المناسبة من الإضاءة.