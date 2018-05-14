5 أفكار مميزة لتصميم غرفة النوم

تعتبر غرفة النوم من أهم الغرف في المنزل والتي نلجأ إليها يومياً للراحة والخلود لنوم هاديء نطمح إليه جميعاً، ولعل تصميم غرفة النوم له أثر بالغ على حصولنا على هذه الجرعة من الراحة والهدوء، فإن هوميفاي سوف يخصص كتاب الأفكار هذا لتبيان أكثر من طريقة لتصميم غرفة النوم بألوان هادئة ومكونات مميزة تساعدك بسهولة لكي تصل لتصميم أحلامك وإلى الغرفة التي طالما رغبت في تواجدها في منزلك.
يعد اللون الأزرق من الألوان الساخنة التي تستخدم لرفع درجة الأناقة في الديكور، ولعل استخدامه في هذه الغرفة المائلة للطراز الكلاسيكي نوعاً ما كان ضرورياً للحفاظ على شغل مساحتها بطريقة ايجابية بدون إحداث فراغات قد تجعل التصميم يبدو محتاجاً لتفاصيل أكثر.
طريقة تصميم النجف كانت ملهمة أيضًا من خلال الكريستال المتدلي من السقف بطريقة مبهرة، مع توزيع الاسبوتات في دائر السقف لضمان الحصول على إضاءة قوية في مختلف أرجاء الغرفة وبالفعل كان تصرفاً رائعاً خصوصاً وأن التصميم في الجدران كان مستلهماً من روح الطبيعة التي ماكانت لتتألق سوى بتوفر تلك الكمية المناسبة من الإضاءة.
المكونات ذات اللونين الذهبي والفضي دائماً ماتكون عنواناً للفخامة في أي غرفة، وقد جمع بين اللونين في إكسسوارات هذه الغرفة ألوان جدرانها وإضاءتها بطريقة مبهرة، حتى كانت كل التفاصيل ملهمة بدرجة كبيرة.
الجدران الخلفية للسرير كانت من اللون العاجي المتألق مع استخدام إضاءة ذهبية فوقها مباشرة، والسرير صمم بلمعة حريرية جذابة للغاية جعلت هناك محاكاة للمعان القادم من النجفة فوقه تماماً لتكون كل الغرفة مثالاً ليحتذى لمن يريد تصميم غرفة نوم أنيقة وفي قمة الشياكة ببساطة الذهبي والفضي.
النجف الكلاسيكي هو احلى ما في الأمر، حينما تقرر أن تستخدم تصميماً كلاسيكياً فإن النجف سيكون له الكلمة العليا في الزخرفة وتحديد شكل الغرفة نظراً لأنه يكون كبير الحجم ومتعدد الإكسسوارات مثل الشمعدانات وأغطية المصابيح والنحاسيات وغيرها من الأفكار المعتادة في نجف هذا النمط الساحر.
وقد صممت الغرفة بكل تفاصيلها بمزيج بين الكلاسيكية والعصرية خصوصاً في اختيار الألوان، حيث مالت الألوان بين الأبيض والزخري ودرجات بينهما لمزيد من الهدوء والشعور بالاسترخاء.
الألوان الداكنة في الأخشاب سواء في الأرضيات أو في زخرفة الأعمدة كانت ملهمة ومحددة بشكل كبير لشخصية الغرفة، حيث استمد من الخشب لون الغرفة بالكامل فيما عدا الألوان المستخدمة لموازنته مثل البنفسجي في الستائر والمفروشات.
الأبيض بالكامل مع الزجاج الشفاف اللامع كانا هما بطلا هذه الرواية الهادئة والرومانسية في تفاصيلها، السرير بالأبيض والسقف والإضاءة والنجف، والأرضيات أيضاً، وقد استخدم الزجاج في الجدران وفي دواخل السقف وفي الأركان بطريقة أكثر من رائعة، يعطينا مثالاً حياً لكيفية تصميم غرفة تتمتع بالتألق وبالهدوء في الوقت ذاته.