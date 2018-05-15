الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل مريح من طابق واحد يصلح للمقبلين على الزواج

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Loading admin actions …

يعد المنزل المكون من طابق واحد هو الاختيار الأكثر شيوعًا هذه الأيام  للعديد من مشتري المنازل وخصوصًا الأسر الصغيرة أو المقبلين على الزواج، لأنه ببساطة خيار بسيط ومريح وأقل تكلفة من المنازل ذات الطابقين.

لذا يسعد Homify اليوم ومن خلال هذه الجولة الخفيفة أن تدعوك لزيارة هذا المنزل المكون من طابق واحد والذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية حيوية تأسرك بكل تفاصيلها، وتستطيع بعد الاطلاع عليها اقتباس العديد والعديد من الأفكار.

طابق واحد وثلاثة أجزاء داخلية حيوية

Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Anchor Homes

Anchor Homes
Anchor Homes
Anchor Homes

صممت ANCHOR HOMES هذا المنزل بأسلوب عصري مختلف عن الشكل المربع المعتاد علينا حيث ينقسم من الداخل إلى ثلاثة أجزاء حيوية يمكن رؤيتها بشكل واضح بفضل الزجاج الشفاف، أحدهم للمطبخ جهة اليمين، والثاني لمائدة الطعام المستديرة في الصدارة، والثالث مخصص على اليسار لغرفة المعيشة.

المشهد من الخارج وتنسيق الحديقة

Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Anchor Homes

Anchor Homes
Anchor Homes
Anchor Homes

إلى جانب التصميم الخارجي الأخاذ للمنزل نفسه، تطل علينا الحديقة بتنسيق بالغ الأناقة والجمال حيث تجمع بين مساحة خضراء يكسيها العشب الأخضر الطبيعي -تسمح للأطفال باللعب والمرح كما تسمح أيضًا ببناء جلسة خارجية في الهواء الطلق- وأخرى تفوقها في السعة يغلفها الحصى الصغير الملون.  

غرفة النوم بديكورات بسيطة

Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Anchor Homes

Anchor Homes
Anchor Homes
Anchor Homes

مع هذه الصورة نبدأ باكتشاف المنزل من الداخل وغرفة نوم صغيرة تبدو أنها مريحة للغاية، مؤثثة بسرير مزدوج بسيط، وكومود خشبي على جانبها الأيسر،  إلى جانب بعض الأعمال الفنية المزينة للجدران وأبرزها تلك اللوحة الكبيرة التي تعتلي رأس السرير مباشرة.

لم يعتمد التصميم الداخلي للغرفة على نوافذ بمصراع كبيرة لمساحتها الصغيرة، وإنما اكتفى المصممون فقط بنافذة زجاجية عريضة ومنزلقة بالجزء العلوي من الجدار الرئيسي للغرفة والذي يسمح بتمرير ضوء الشمس والهواء النقي لجميع أرجاءها.

المطبخ ما بين الأحمر والرمادي

Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Anchor Homes

Anchor Homes
Anchor Homes
Anchor Homes

ننتقل من غرفة النوم للمجال الحيوي للمنزل والذي كما أشارنا من قبل يجمع غرفة الطعام والمعيشة والمطبخ في وقت واحد. فنجد المطبخ هنا بتصميم بسيط وتخطيط U تكمله معه مائدة الجزيرة بلون رمادي فاتح، فيما يغلف المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية لون أحمر زاهي يكسر هدوء الرمادي.

السفرة والمعيشة من زاوية أخرى

Tambo 3 Bedroom Modular Home, Anchor Homes Anchor Homes
Anchor Homes

Anchor Homes
Anchor Homes
Anchor Homes

من هذه الزاوية، نرى الجزء الآخر من المجال الحيوي والذي يتكون من المعيشة وغرفة الطعام، فنجد الأولى بأثاث خشبي بسيط زاهي اللون، والثانية عبارة عن مائدة مستديرة مرنة وصغيرة تتوسط المساحة ما بين المطبخ والمعيشة وتندمج معهما بسلاسة.  

اقرأ أيضًا: 5 أشكال لغرفة معيشة تمنحك الراحة والهدوء

5 أفكار مميزة لتصميم غرفة النوم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً