منزل مريح من طابق واحد يصلح للمقبلين على الزواج

يعد المنزل المكون من طابق واحد هو الاختيار الأكثر شيوعًا هذه الأيام للعديد من مشتري المنازل وخصوصًا الأسر الصغيرة أو المقبلين على الزواج، لأنه ببساطة خيار بسيط ومريح وأقل تكلفة من المنازل ذات الطابقين.
لذا يسعد Homify اليوم ومن خلال هذه الجولة الخفيفة أن تدعوك لزيارة هذا المنزل المكون من طابق واحد والذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية حيوية تأسرك بكل تفاصيلها، وتستطيع بعد الاطلاع عليها اقتباس العديد والعديد من الأفكار.
صممت ANCHOR HOMES هذا المنزل بأسلوب عصري مختلف عن الشكل المربع المعتاد علينا حيث ينقسم من الداخل إلى ثلاثة أجزاء حيوية يمكن رؤيتها بشكل واضح بفضل الزجاج الشفاف، أحدهم للمطبخ جهة اليمين، والثاني لمائدة الطعام المستديرة في الصدارة، والثالث مخصص على اليسار لغرفة المعيشة.
إلى جانب التصميم الخارجي الأخاذ للمنزل نفسه، تطل علينا الحديقة بتنسيق بالغ الأناقة والجمال حيث تجمع بين مساحة خضراء يكسيها العشب الأخضر الطبيعي -تسمح للأطفال باللعب والمرح كما تسمح أيضًا ببناء جلسة خارجية في الهواء الطلق- وأخرى تفوقها في السعة يغلفها الحصى الصغير الملون.
مع هذه الصورة نبدأ باكتشاف المنزل من الداخل وغرفة نوم صغيرة تبدو أنها مريحة للغاية، مؤثثة بسرير مزدوج بسيط، وكومود خشبي على جانبها الأيسر، إلى جانب بعض الأعمال الفنية المزينة للجدران وأبرزها تلك اللوحة الكبيرة التي تعتلي رأس السرير مباشرة.
لم يعتمد التصميم الداخلي للغرفة على نوافذ بمصراع كبيرة لمساحتها الصغيرة، وإنما اكتفى المصممون فقط بنافذة زجاجية عريضة ومنزلقة بالجزء العلوي من الجدار الرئيسي للغرفة والذي يسمح بتمرير ضوء الشمس والهواء النقي لجميع أرجاءها.
ننتقل من غرفة النوم للمجال الحيوي للمنزل والذي كما أشارنا من قبل يجمع غرفة الطعام والمعيشة والمطبخ في وقت واحد. فنجد المطبخ هنا بتصميم بسيط وتخطيط U تكمله معه مائدة الجزيرة بلون رمادي فاتح، فيما يغلف المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية لون أحمر زاهي يكسر هدوء الرمادي.
من هذه الزاوية، نرى الجزء الآخر من المجال الحيوي والذي يتكون من المعيشة وغرفة الطعام، فنجد الأولى بأثاث خشبي بسيط زاهي اللون، والثانية عبارة عن مائدة مستديرة مرنة وصغيرة تتوسط المساحة ما بين المطبخ والمعيشة وتندمج معهما بسلاسة.
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