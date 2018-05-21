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غرف معيشة أنيقة بهذه الأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Pasquale Design | Mediterranean Modern Luxe | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة المعيشة أسمنت White
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تصميم غرفة المعيشة في حد ذاته يعتبر من أكثر أنواع التصاميم تنوعاً خصوصاً تلك المتعلقة بالغرف الرسمية والحيوية في المنزل كالاستقبال والحدائق وغيرها، غرفة المعيشة يمكن أن تستقبل الضيوف، ويمكن أن تستقبل العائلة وسكان المنزل في لحظات دافئة تميل للبساطة والبعد عن التكليف والرسميات، لذا ينبغي علينا أثناء اختيار غرفة المعيشة والتصميم الملائم لها أن نوفر فيها العديد من التفاصيل التي تؤدي بنا للحصول على هذه المعاني الرائعة في جو عائلي مميز أو مع ضيوفنا الأقرب لقلوبنا.

حول التليفزيون

LIVING ROOM by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

LIVING ROOM by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

تصميم جلسة غرفة المعيشة بطريقة محيطة بالتليفزيون تجعل هناك حالة من الدفء والتواصل مع الجميع في اتجاه واحد يشاهدون نفس البرامج المسلية ويتبادلون في لحظات رائعة الاهتمامات والموضوعات المشتركة بينهم، فكرة أن يكون التليفزيون هو مركز غرفة المعيشة تكون ملائمة للغرف التي تأخذ طابع عائلي أكثر وقد لاتكون مناسبة في الغرفةا لتي تستهدف استقبال الضيوف بشكل متكرر ودائم.

اتجاه للدائرية

Living room interior design projects, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة خشب نقي Brown
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

التصميم الدائري لجلسة غرفة المعيشة يتسم بالتكامل والاهتمام، حيث أن كل من في الجلسة يكون في اتجاه الآخر دون تفرقه، وهي فكرة مميزة للمنازل ذات المساحة المتوسطة والصغيرة للحفاظ على أكثر المساحات من الإهدار، وبالتالي سيكون لدينا أكثر من وسيلة لتوسيع الجلسة وقطرها وفقاً لمساحة الغرفة لتكون أكثر قدرة على استيعاب الجميع.

جلسة مريحة

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة White
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الجلسات المريحة دائماً ما تجعل الغرفة تبدو أجمل حتى لو كانت تفاصيلها بسيطة، الكنب العصري والمريح والمقاعد المتشابهة في اللون قد تجعل من غرفة معيشتك وسيلة رائعة لهدوء الاعصاب والتواصل مع العائلة خصوصاً لو اخترت فيها ألواناً تميل للفواتح لتعطي احساساً مميزاً بالسلام والترحاب والطاقة الايجابية.

قرب المسافات

reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

في المساحات الصغيرة لغرف المعيشة حاول أن تقرب المسافات أكثر بين أطراف الجلسة الموجودة فيها، حيث أنك تستغل المساحة الصغيرة بطريقة مثلى أن تكون هي وسيلتك لتجعل الجلسة أكثر دفئاً وتواصلاً بين الجلوس، اختر أثاثاً بسيطاً في هذه الحالة حتى لاتجعل الغرفة تبدو مكدسة.

وسائد عديدة وإطلالات

Pasquale Design | Mediterranean Modern Luxe | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة المعيشة أسمنت White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

في غرف المعيشة كبيرة الحجم، يمكنك استغلال المساحة في توفير جلسات متعددة سواء كانت متصلة أو منفصلة متفرقة في أكثر من جلسة، استخدم الوسائل لزيادة الراحة في الجلسة، كما أنه يمكنك استخدام الإطلالة الخارجية لترسم البهجة والسحر على كامل تفاصيل غرفتك بمجرد استبدال الجدران الخرسانية بأخرى شفافة من الزجاج.

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