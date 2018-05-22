شقة لندنية تتمتع بمظهر جديد غير عادي

شقة لندنية فخمة وغير عادية تتمتع بتصميم داخلي مثالي وأثاث مختار بعناية على أعلى مستوى، لنلقي نظرة معًا على كل غرفة من غرفها التي نجحت الألوان المحايدة في السيطرة عليها وتهدئتها.
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع جناح النوم الرئيسي الذي يجسد الفخامة في أروع صورها وذلك بديكوراته الساحرة ومساحته الشاسعة التي خُصِصَ جزء كبير منها فقط لخزانة الملابس.
من هذه الزاوية نستطيع رؤية المساحة المخصصة لترتيب وتبديل الملابس بجناح غرفة النوم الذي أشارنا إليه منذ قليل.
بالوصول لمساحة النوم ذاتها، نجد أنها تتمتع بسرير كبير مزدوج ومريح، رأسه عريض تزينه غُرز الكبتونيه، ويتألق هو نفسه بأقمشة من أجود أنواع المنسوجات، إلى جانب مجموعة من أرقى الوسائد.
أما عن التصميم الداخلي للحمام، فهو مزين بالفسيفسار من مختلف درجات اللون البني الفاتحة والداكنة التي غلفت مساحة الاستحمام ووصلت لقاعدة الحوض والمساحة الخلفية للصنبور.
يتميز المجال الحيوي والاجتماعي لهذا المنزل -والمقصود به غرفة المعيشة على وجه التحديد- بأنه يحظى بمساحة فضاء واسعة وتأثيث مريح وإضاءة مناسبة تعتمد بشكل رئيسي على الشمس التي تمرر أشعتها من خلال تلك النوافذ الزجاجية الضخمة الممتدة من السقف للأرضية.
تتمتع غرفة الطعام بنفس السمة المميزة لغرفة المعيشة وهي الإضاءة الطبيعية، لكن ما يزيدها سحرًا وجاذبية، اختيار الخشب في كل تفصيلة بها وهنا نقصد قطع الأثاث من مائدة مستطيلية ومقاعد بسيطة وعصرية.
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