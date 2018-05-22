شقة لندنية تتمتع بمظهر جديد غير عادي

شقة لندنية فخمة وغير عادية تتمتع بتصميم داخلي مثالي وأثاث مختار بعناية على أعلى مستوى، لنلقي نظرة معًا على كل غرفة من غرفها التي نجحت الألوان المحايدة في السيطرة عليها وتهدئتها.