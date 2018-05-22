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شقة لندنية تتمتع بمظهر جديد غير عادي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة
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شقة لندنية فخمة وغير عادية تتمتع بتصميم داخلي مثالي وأثاث مختار بعناية على أعلى مستوى، لنلقي نظرة معًا على كل غرفة من غرفها التي نجحت الألوان المحايدة في السيطرة عليها وتهدئتها.

جناح النوم الرئيسي

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة نوم master,bedroom,design,luxury,bespoke,mosaic,lighting,Bedroom
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

 نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع جناح النوم الرئيسي الذي يجسد الفخامة في أروع صورها وذلك بديكوراته الساحرة ومساحته الشاسعة التي خُصِصَ جزء كبير منها فقط لخزانة الملابس.

مساحة ترتيب وتبديل الملابس

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة الملابس dressing room,waredrobe
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

من هذه الزاوية نستطيع رؤية المساحة المخصصة لترتيب وتبديل الملابس بجناح غرفة النوم الذي أشارنا إليه منذ قليل.

مساحة النوم المريحة

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة نوم Bedroom,bedroom,lighting,bed
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

بالوصول لمساحة النوم ذاتها، نجد أنها تتمتع بسرير كبير مزدوج ومريح، رأسه عريض تزينه غُرز الكبتونيه، ويتألق هو نفسه بأقمشة من أجود أنواع المنسوجات، إلى جانب مجموعة من أرقى الوسائد.

الحمام الرئيسي والفسيفساء

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli حمام bathroom,Bathroom
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

أما عن التصميم الداخلي للحمام، فهو مزين بالفسيفسار من مختلف درجات اللون البني الفاتحة والداكنة التي غلفت مساحة الاستحمام ووصلت لقاعدة الحوض والمساحة الخلفية للصنبور.

المجال الاجتماعي للمنزل

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة bespoke,living,room,luxury,design,sofa
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

يتميز المجال الحيوي والاجتماعي لهذا المنزل -والمقصود به غرفة المعيشة على وجه التحديد- بأنه يحظى بمساحة فضاء واسعة وتأثيث مريح وإضاءة مناسبة تعتمد بشكل رئيسي على الشمس التي تمرر أشعتها من خلال تلك النوافذ الزجاجية الضخمة الممتدة من السقف للأرضية.

ركن تناول الطعام

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة living room,Living room,dining table,dining chair,dining room
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

تتمتع غرفة الطعام بنفس السمة المميزة لغرفة المعيشة وهي الإضاءة الطبيعية، لكن ما يزيدها سحرًا وجاذبية، اختيار الخشب في كل تفصيلة بها وهنا نقصد قطع الأثاث من مائدة مستطيلية ومقاعد بسيطة وعصرية.

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غرف معيشة أنيقة بهذه الأفكار

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