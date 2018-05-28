لاترتكب هذه الأخطاء في غرفة نومك

غرفة النوم من الغرف التي تحتاج لعناية خاصة أثناء تصميمها، بعض العناية لن تكون كافية إلا إذا ما اقترنت بالكثير من الدقة والإبداع في آن واحد، اليوم سنكون على موعد هام مع هوميفاي لتوضيح بعض الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تصميم غرفة النوم دون دراية أنها ضمن الأخطاء والتي قد يعتقد أصحابها أنهم يقومون ببعض التصرفات من شأنها زيادة ايجابية الديكور في الغرفة ولكن للاسف النتيجة تكون أقل من التوقعات بل وتنقلب لتصبح عكسية في جودة التصميم.