لاترتكب هذه الأخطاء في غرفة نومك

غرفة النوم من الغرف التي تحتاج لعناية خاصة أثناء تصميمها، بعض العناية لن تكون كافية إلا إذا ما اقترنت بالكثير من الدقة والإبداع في آن واحد، اليوم سنكون على موعد هام مع هوميفاي لتوضيح بعض الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تصميم غرفة النوم دون دراية أنها ضمن الأخطاء والتي قد يعتقد أصحابها أنهم يقومون ببعض التصرفات من شأنها زيادة ايجابية الديكور في الغرفة ولكن للاسف النتيجة تكون أقل من التوقعات بل وتنقلب لتصبح عكسية في جودة التصميم.
استخدام النمط الواضح في غرفة نومك يسهل عليك الكثير من الأمور، أبرزها تحقيق التكامل ببساطة بين مكونات غرفتك، وبالتالي قلة الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها نظراً لمحاولتك بشتى الطرق الوصول لحالة التكامل المرجوة في داخل التصميم، لاحظ في هذه الصورة الخطأ الظاهر فيها حول تحقيق التكامل اللازم بين مكوناتها حيث كان تبادل الالوان غير منطقي وغير جذاب بالمرة نظراً لاستخدام ألوان غير متفاعلة جيداً وبحاجة لبعض الإثارة والتوازن من لون آخر غيرهما.
لو كنت تصمم غرفة نوم فإنه ينبغي عليك استخدام الهدف المحدد لها، وهو أن تكون غرفة نوم ويمكن أن تستخدم في استخدامات أخرى، ولكن أن يكون النوم وظيفة هامشية فيها فهذا من أكبر الأخطاء التي قد تقع بها يوماً.حاول أن تجعل للسرير والخزانة الخاصة بالملابس اليد العليا في الغرفة ولو كنت تريد استخدام مكاناً ملاصقاً كجلسة أو شرفة فعليك وضعها في موقفها الصحيح بدون أن تستحوذ على المساحة الرئيسية المخصصة من الأساس للسرير ولاستخدامات النوم.
الفوضى في أي غرفة سببها عدم وجود أماكن كافية للتخزين، فيجب عليك أثناء تصميمك لغرفة نومك أن تراعي فيها أماكن خاصة للتخزين سواء للملابس أو للاغراض المختلفة بطريقة متناسقة بدون تفريط أو افراط، حتى لاتظهر لديك فوضى متعددة في غرفة نومك ستقضي على أي جمال متوقع منها.
الظلام أكثر الأخطاء التي يقع فيها المحترفون والهواة أثناء تصميم غرف النوم لاسيما في الغرف الصغيرة في مساحتها، التي تحتاج للضوء القوي سواء كان من النوافذ بشكل نهاري وطبيعي أو من خلال الثريات والمصابيح الداخلية في الأوقات المختلفة من اليوم، يبنغي أن تكون الإضاءة واصلة لكل أجزاء الغرفة حتى لايكون الشكل النهائي قاتماً بهذه الدرجة.
لابد أن تكون غرفة النوم تحتوي على قدر من الخصوصية، لما لا وهي ملاذ الخصوصية الأول في المنزل، فلن تشعر بالراحة بدون أن تشعر أنك منعزل عما حولك وبعيداً عن انظارهم، حاول أن تجعل غرفة النوم منطقة مستقلة بذاتها لتحقيق جوانب الخصوصية حتى لو كانت الغرفة مشتركة مع غرف أخرى في المساحة ذاتها.
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