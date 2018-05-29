5 غرف نوم هادئة صُمِمَت باحترافية بالغة

تُعَد غرف النوم من المساحات بالغة الأهمية بأي منزل، فهي رغم أنها بعيدة عن أعين الضيوف احتفاظًا بالخصوصية، إلا أنه عليك أن توليها اهتمام من نوع خاص لتكون مبهرة ومناسبة لك ولشريك حياتك، واليوم سنتطرق لعرض 5 نماذج من مختلف الأنماط الديكورية كلًا منها صُمم وأُثِثَ باحترافية، يمكنك أن تقتبس الكثير من الأفكار بعد التركيز في كافة تفاصيلها.
غرفة نوم هادئة بتصميم اسكندنافي بسيط ومعاصر، تعتمد في جدرانها بالكامل على اللون الأبيض الذي كان له الفضل في هيئتها التي تبدو أكثر اتساعًا من ناحية وأكثر استرخاءًا من ناحية أخرى.
أما عن قطع الأثاث، فالغرفة تتكون من سرير مزدوج كبير ومريح يبدو أنه يشمل مساحة تخزينية سفلية على هيئة أدراج مخفية، وخزانة أدراج جهة اليسار، ومقعد بلاستيكي أنيق على نفس الصف. ربما لم يحظ السرير برأس عريض له في الخلفية كما هو معتاد في تصميمات الأسرّة، لكن تصميم الجدار الخلفي له بمظهره المجوف وإضاءته العصرية لا يكادوا يشعروك بأي نقص في الغرفة.
غرفة أخرى أنيقة تبدو كالفنادق في إطلالتها من روعة تأثيثها، مكونة من سرير مذهل لا يرتفع كثيرًا عن الأرضية، ويزينه فرش تركوازي راقي يمد الغرفة بالحيوية إلى جانب مجموعة وسائد بأحجام متفاوتة وألوان تجمع بين التركواز والأبيض والرمادي.
يغمر هذه الغرفة الساحرة بعض اللمسات الشرقية المميزة كالسجادة المعلقة على الجدار بنقوشها الإسلامية المتداخلة والملونة والتي تشكل في حد ذاتها رأسًا للسرير وتتناغم بكل ذكاء مع لون مفارشه.
عن رقة الأخضر المينت وانسجامه مع الرمادي كلون وشريك مثالي دونًا عن بقية الألوان عدا الأبيض والوردي. وبعيدًا عن روعة التصميم الداخلي للغرفة، وُفِقَ الخبراء كثيرًا في اختيار قطع الأثاث سواء السرير بتصميمه العصري الأنيق، أو الكومود جهة اليسار، أو الطاولة الجانبية التخزينية جهة اليمين.
غرفة فخمة وفاخرة سريرها وحده لابد أن يترك لديك انطباعًا بذلك وهذا بالتحالف مع سجادة الأرضية كثيرة النقوش وكذلك الستائر وفرش السرير اللامع بخامة الستان.