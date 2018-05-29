5 غرف نوم هادئة صُمِمَت باحترافية بالغة

غرفة نوم هادئة بتصميم اسكندنافي بسيط ومعاصر، تعتمد في جدرانها بالكامل على اللون الأبيض الذي كان له الفضل في هيئتها التي تبدو أكثر اتساعًا من ناحية وأكثر استرخاءًا من ناحية أخرى.

أما عن قطع الأثاث، فالغرفة تتكون من سرير مزدوج كبير ومريح يبدو أنه يشمل مساحة تخزينية سفلية على هيئة أدراج مخفية، وخزانة أدراج جهة اليسار، ومقعد بلاستيكي أنيق على نفس الصف. ربما لم يحظ السرير برأس عريض له في الخلفية كما هو معتاد في تصميمات الأسرّة، لكن تصميم الجدار الخلفي له بمظهره المجوف وإضاءته العصرية لا يكادوا يشعروك بأي نقص في الغرفة.