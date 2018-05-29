الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 غرف نوم هادئة صُمِمَت باحترافية بالغة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم
Loading admin actions …

تُعَد غرف النوم من المساحات بالغة الأهمية بأي منزل، فهي رغم أنها بعيدة عن أعين الضيوف احتفاظًا بالخصوصية، إلا أنه عليك أن توليها اهتمام من نوع خاص لتكون مبهرة ومناسبة لك ولشريك حياتك، واليوم سنتطرق لعرض 5 نماذج من مختلف الأنماط الديكورية كلًا منها صُمم وأُثِثَ باحترافية، يمكنك أن تقتبس الكثير من الأفكار بعد التركيز في كافة تفاصيلها.

1- غرفة اسكندنافية بسيطة وعصرية

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

غرفة نوم هادئة بتصميم اسكندنافي بسيط ومعاصر، تعتمد في جدرانها بالكامل على اللون الأبيض الذي كان له الفضل في هيئتها التي تبدو أكثر اتساعًا من ناحية وأكثر استرخاءًا من ناحية أخرى.

أما عن قطع الأثاث، فالغرفة تتكون من سرير مزدوج كبير ومريح يبدو أنه يشمل مساحة تخزينية سفلية على هيئة أدراج مخفية، وخزانة أدراج جهة اليسار، ومقعد بلاستيكي أنيق على نفس الصف. ربما لم يحظ السرير برأس عريض له في الخلفية كما هو معتاد في تصميمات الأسرّة، لكن تصميم الجدار الخلفي له بمظهره المجوف وإضاءته العصرية لا يكادوا يشعروك بأي نقص في الغرفة. 

2- غرفة فندقية

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

غرفة أخرى أنيقة تبدو كالفنادق في إطلالتها من روعة تأثيثها، مكونة من سرير مذهل لا يرتفع كثيرًا عن الأرضية، ويزينه فرش تركوازي راقي يمد الغرفة بالحيوية إلى جانب مجموعة وسائد بأحجام متفاوتة وألوان تجمع بين التركواز والأبيض والرمادي. 

3- لمسة شرقية

Un templo para la familia terrenal, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يغمر هذه الغرفة الساحرة بعض اللمسات الشرقية المميزة كالسجادة المعلقة على الجدار بنقوشها الإسلامية المتداخلة والملونة والتي تشكل في حد ذاتها رأسًا للسرير وتتناغم بكل ذكاء مع لون مفارشه.

4- عن رقة الأخضر المينت

Scandinavian Mint Pixers غرفة نوم
Pixers

Scandinavian Mint

Pixers
Pixers
Pixers

عن رقة الأخضر المينت وانسجامه مع الرمادي كلون وشريك مثالي دونًا عن بقية الألوان عدا الأبيض والوردي. وبعيدًا عن روعة التصميم الداخلي للغرفة، وُفِقَ الخبراء كثيرًا في اختيار قطع الأثاث سواء السرير بتصميمه العصري الأنيق، أو الكومود جهة اليسار، أو الطاولة الجانبية التخزينية جهة اليمين.

5- فاخرة بألوان ترابية

Master en-suite RBD Architecture & Interiors غرفة نوم Grey master en suite,dressing room,wood flooring,velvet curtains,headboard,bedside table,bedside lamp,rug
RBD Architecture &amp; Interiors

Master en-suite

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

غرفة فخمة وفاخرة سريرها وحده لابد أن يترك لديك انطباعًا بذلك وهذا بالتحالف مع سجادة الأرضية كثيرة النقوش وكذلك الستائر وفرش السرير اللامع بخامة الستان.

لاترتكب هذه الأخطاء في غرفة نومك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً