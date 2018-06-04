5 أفكار لمطابخ مودرن بيضاء

تصميم المطابخ باللون الأبيض يعتبر من الأفكار العصرية التي تم انتشارها مؤخراً مع اقتراب الصيحات المودرن أكثر للبساطة والبعد قدر الإمكان من البهرجة الزائدة واللمعان المبالغ فيه، اليوم هوميفاي سوف يمنحنا العديد من الأفكار الرائعة حول تصميم مطبخ عصري باللون الأبيض مع بعض الإضافات المساعدة من الألوان والعناصر الأخرى التي تزيد من قيمة استخدام هذا اللون وتقوي من تواجده.
الضوء الطبيعي من أقوى العوامل المساعدة التي يمكنك استخدامها برفقة اللون الأبيض ليتألق مطبخك بشكل ملحوظ، نلاحظ في هذه الصورة كيف أن المطبخ صمم بالكامل من الأبيض بدون أي إكسسوارات سوى تواجد الضوء القوي من النافذة التي صممت بعرض الجدار بالكامل مما سمح بوجود حالة من البريق واللمعان فوق كل الأسطح البيضاء في المطبخ وبالتالي شعرنا بقيمة أعلى للتصميم.
من أروع الأفكار التي يمكن أن يقدمها لنا اللون الأبيض هي سهولة الدمج والتخزين التي يقدمها، بحيث يمكننا اضافة العديد من الخزائن بدون أن نلاحظها أو نلاحظ تواجدها، في هذه الصورة يمكننا التعرف عن ذلك عن قرب، من خلال استخدام الإضاءة البيضاء في كل الزوايا والأركان مع استخدام الأسطح الخشبية لتوازنها وهو ماسمح لنا بتوفير أكثر من خزانة بدون حتى أن نشعر بتواجدها في ظل هذه المساحة الصغيرة.
الأسطح اللامعة من الوسائل المفيدة التي يقدمها لنا اللون الأبيض دون عناء، فهو أسرع الالوان تفاعلاً مع الضوء، وأكثر هدوئاً وأناقة، حيث وجوده في أي مساحه مهما كانت يسمح لها بمزيد من التميز، ويعتبر استخدامه في المطابخ من أكثر النصائح التي يوصي بها الخبراء لإضافة الهدوء والدفء على التصميم.
الأحجار الداكنة والخشنة يمكن أن تستخدم في المطبخ برفقة اللون الأبيض، سيكون شكلها مميز خصوصاً في الأركان والاعمدة الخرسانية التي لايمكن زخرفتها بسهولة، فالحجر مثالي في هذه الحالة، ويساعد المطبخ على تحقيق ثراء بصري مطلوب بشدة وتنوع في التفاصيل يعود عليه بالانبهار والاعجاب.
الخشب واللون الأسود في محيط أبيض بالمطبخ ستكون مجازفة محسوبة المخاطر، علينا اللجوء لمثل هذا التنوع الشديد والمختلف بين كل الألوان والعناصر في المطابخ لو كان لدينا مساحات يتطلب شغلها بصرياً على الأقل بدون مكونات ملموسة، فوجود أكثر من لون متناقض يضمن لنا مليء المساحة على الأقل معنوياً وبالتالي سنشعر بقيمة أعلى للديكور.