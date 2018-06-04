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5 أفكار لمطابخ مودرن بيضاء

Mohammed Awad Mohammed Awad
A essência do design, FABRI FABRI مطبخ White
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تصميم المطابخ باللون الأبيض يعتبر من الأفكار العصرية التي تم انتشارها مؤخراً مع اقتراب الصيحات المودرن أكثر للبساطة والبعد قدر الإمكان من البهرجة الزائدة واللمعان المبالغ فيه، اليوم هوميفاي سوف يمنحنا العديد من الأفكار الرائعة حول تصميم مطبخ عصري باللون الأبيض مع بعض الإضافات المساعدة من الألوان والعناصر الأخرى التي تزيد من قيمة استخدام هذا اللون وتقوي من تواجده.

نافذة مفتوحة

Casa El Golf, AtelierStudio AtelierStudio مطبخ
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

الضوء الطبيعي من أقوى العوامل المساعدة التي يمكنك استخدامها برفقة اللون الأبيض ليتألق مطبخك بشكل ملحوظ، نلاحظ في هذه الصورة كيف أن المطبخ صمم بالكامل من الأبيض بدون أي إكسسوارات سوى تواجد الضوء القوي من النافذة التي صممت بعرض الجدار بالكامل مما سمح بوجود حالة من البريق واللمعان فوق كل الأسطح البيضاء في المطبخ وبالتالي شعرنا بقيمة أعلى للتصميم.

أفكار ذكية

新北 林口 Lin residence (林口 世界首席 / 國家一號院), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 مطبخ
双設計建築室內總研所

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

من أروع الأفكار التي يمكن أن يقدمها لنا اللون الأبيض هي سهولة الدمج والتخزين التي يقدمها، بحيث يمكننا اضافة العديد من الخزائن بدون أن نلاحظها أو نلاحظ تواجدها، في هذه الصورة يمكننا التعرف عن ذلك عن قرب، من خلال استخدام الإضاءة البيضاء في كل الزوايا والأركان مع استخدام الأسطح الخشبية لتوازنها وهو ماسمح لنا بتوفير أكثر من خزانة بدون حتى أن نشعر بتواجدها في ظل هذه المساحة الصغيرة.

بريق ولمعان

viavenezia, ALESSIO TOSTI DESIGN ALESSIO TOSTI DESIGN مطبخ خشب White
ALESSIO TOSTI DESIGN

ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN

الأسطح اللامعة من الوسائل المفيدة التي يقدمها لنا اللون الأبيض دون عناء، فهو أسرع الالوان تفاعلاً مع الضوء، وأكثر هدوئاً وأناقة، حيث وجوده في أي مساحه مهما كانت يسمح لها بمزيد من التميز، ويعتبر استخدامه في المطابخ من أكثر النصائح التي يوصي بها الخبراء لإضافة الهدوء والدفء على التصميم.

أحجار ولون أبيض

A essência do design, FABRI FABRI مطبخ White
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

الأحجار الداكنة والخشنة يمكن أن تستخدم في المطبخ برفقة اللون الأبيض، سيكون شكلها مميز خصوصاً في الأركان والاعمدة الخرسانية التي لايمكن زخرفتها بسهولة، فالحجر مثالي في هذه الحالة، ويساعد المطبخ على تحقيق ثراء بصري مطلوب بشدة وتنوع في التفاصيل يعود عليه بالانبهار والاعجاب.

خشب طبيعي

The Cattle Shed Kitchen, North Norfolk deVOL Kitchens مطبخ خشب barn conversion,shaker,kitchen island,country,renovation,polished concrete
deVOL Kitchens

The Cattle Shed Kitchen, North Norfolk

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

الخشب واللون الأسود في محيط أبيض بالمطبخ ستكون مجازفة محسوبة المخاطر، علينا اللجوء لمثل هذا التنوع الشديد والمختلف بين كل الألوان والعناصر في المطابخ لو كان لدينا مساحات يتطلب شغلها بصرياً على الأقل بدون مكونات ملموسة، فوجود أكثر من لون متناقض يضمن لنا مليء المساحة على الأقل معنوياً وبالتالي سنشعر بقيمة أعلى للديكور.

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