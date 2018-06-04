5 أفكار لمطابخ مودرن بيضاء

من أروع الأفكار التي يمكن أن يقدمها لنا اللون الأبيض هي سهولة الدمج والتخزين التي يقدمها، بحيث يمكننا اضافة العديد من الخزائن بدون أن نلاحظها أو نلاحظ تواجدها، في هذه الصورة يمكننا التعرف عن ذلك عن قرب، من خلال استخدام الإضاءة البيضاء في كل الزوايا والأركان مع استخدام الأسطح الخشبية لتوازنها وهو ماسمح لنا بتوفير أكثر من خزانة بدون حتى أن نشعر بتواجدها في ظل هذه المساحة الصغيرة.