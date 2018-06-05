5 أروقة مذهلة وراء كلٍ منها سر خاص

هل تشك أن الأنتيكات والإكسسوارات كانت هي العنصر الذي ميّز إطلالة هذا المدخل؟ بالطبع لا!

فعلى الجانب الأيمن من المدخل، نجد مرآة كبيرة بطول الجدار مزينة بزخارف ذهبية وأباليك مثبتة على الجانبين، أما على الجانب الآخر، فنجد طاولة كونسول يزين الجزء العلوي منها أصص ضخمة من السيراميك بها فروع مجففة من النباتات، والجزء السفلي منها بأنتيكات فاخرة مذهبة.

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