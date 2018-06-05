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5 أروقة مذهلة وراء كلٍ منها سر خاص

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الممرات، المداخل، وكذلك السلالم.. جميعها مساحات أو عناصر لها دور أساسي في تيسير الانتقال بين غرف المنزل المختلفة وخلق حالة من الترابط بينهم، وبعيدًا عن دورها الوظيفي، هي أيضًا لها دور كبير في تزيين المنزل، وهو ما يجعلها تحتاج للمسات زخرفية مثيرة للاعجاب وجاذبة للانتباه اليوم سنطلعكم عليها مع 5 أروقة مذهلة.

1- خطوط منحنية

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مدخل كبير يتمتع بكل مقاييس الجمال والعملية، فهو واسع، دافئ، ومريح للأعين من ناحية، وأنيق بهذه الخطوط المنحنية من ناحية أخرى. يزين تلك المنحنيات الجبسية المرنة نخبة من أرقى الإكسسوارات من مختلف الأشكال والأنواع نجحت في الارتقاء بمستوى المدخل وإكسابه إطلالة مدهشة.

2- الأنتيكات لها الفضل في إطلالته

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

هل تشك أن الأنتيكات والإكسسوارات كانت هي العنصر الذي ميّز إطلالة هذا المدخل؟ بالطبع لا!

فعلى الجانب الأيمن من المدخل، نجد مرآة كبيرة بطول الجدار مزينة بزخارف ذهبية وأباليك مثبتة على الجانبين، أما على الجانب الآخر، فنجد طاولة كونسول يزين الجزء العلوي منها أصص ضخمة من السيراميك بها فروع مجففة من النباتات، والجزء السفلي منها بأنتيكات فاخرة مذهبة.  

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3- كلاسيكي أخاذ

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

بهو كلاسيكي أخاذ لابد أنه ينتمي لقصر فاخر، يغمر أرضيته سيراميك براق باللون الكريمي، وبطل روايته ذلك السلم الحلزوني الراقي.   

4- بقوام ريفي ساحر

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يُرَكّز هذا المدخل على قوام مختلف مصمم وفقًا للنمط الريفي، أبرز عناصره الواضحة هنا في هذا النموذج: الحجر الملون على الجانبين، والخشب في الأرضية، والخوص في السقف. 

5- ممر بطابع رسمي

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

ممر بطابع رسمي يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض في حالة تناغم رهيب، على جانبه الأيمن نرى واحدة من أجمل طاولات الكونسول، وعلى الجانب الأيسر، باب منزلق مزين بالزجاج العاكس. 

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