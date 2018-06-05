5 أروقة مذهلة وراء كلٍ منها سر خاص

الممرات، المداخل، وكذلك السلالم.. جميعها مساحات أو عناصر لها دور أساسي في تيسير الانتقال بين غرف المنزل المختلفة وخلق حالة من الترابط بينهم، وبعيدًا عن دورها الوظيفي، هي أيضًا لها دور كبير في تزيين المنزل، وهو ما يجعلها تحتاج للمسات زخرفية مثيرة للاعجاب وجاذبة للانتباه اليوم سنطلعكم عليها مع 5 أروقة مذهلة.
مدخل كبير يتمتع بكل مقاييس الجمال والعملية، فهو واسع، دافئ، ومريح للأعين من ناحية، وأنيق بهذه الخطوط المنحنية من ناحية أخرى. يزين تلك المنحنيات الجبسية المرنة نخبة من أرقى الإكسسوارات من مختلف الأشكال والأنواع نجحت في الارتقاء بمستوى المدخل وإكسابه إطلالة مدهشة.
هل تشك أن الأنتيكات والإكسسوارات كانت هي العنصر الذي ميّز إطلالة هذا المدخل؟ بالطبع لا!
فعلى الجانب الأيمن من المدخل، نجد مرآة كبيرة بطول الجدار مزينة بزخارف ذهبية وأباليك مثبتة على الجانبين، أما على الجانب الآخر، فنجد طاولة كونسول يزين الجزء العلوي منها أصص ضخمة من السيراميك بها فروع مجففة من النباتات، والجزء السفلي منها بأنتيكات فاخرة مذهبة.
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بهو كلاسيكي أخاذ لابد أنه ينتمي لقصر فاخر، يغمر أرضيته سيراميك براق باللون الكريمي، وبطل روايته ذلك السلم الحلزوني الراقي.
يُرَكّز هذا المدخل على قوام مختلف مصمم وفقًا للنمط الريفي، أبرز عناصره الواضحة هنا في هذا النموذج: الحجر الملون على الجانبين، والخشب في الأرضية، والخوص في السقف.
ممر بطابع رسمي يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض في حالة تناغم رهيب، على جانبه الأيمن نرى واحدة من أجمل طاولات الكونسول، وعلى الجانب الأيسر، باب منزلق مزين بالزجاج العاكس.