5 نماذج ملهمة لطاولات طعام عائلية

طاولات الطعام العائلية لابد ان تكون كبيرة الحجم ومتعددة المقاعد حتى تستوعب كل أفراد الأسرة بدون التخلي عن أي فرد منها، وكذلك يجب أن تحتوي التصاميم الخاصة بالسفرة على الدفء والهدوء حتى ينعكس ذلك على كل الجلوس حولها في جو يسوده الحب والطمأنينه، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم بعض الأفكار الخاصة بتصميم سفرة عائلية بأكثر من طريقة وبطاولات مصممة من مواد مختلفة ومقاعد متعددة وتعامل ذكي للغاية مع المساحة.
التصميم المتكامل لن يكون هكذا سوى بتوفر فيه الجانبين العملي والجمالي، وبالفعل هذه السفرة العائلية مثيرة ومتكاملة للغاية، حيث صممت باللون العاجي الأنيق مثل باقي تفاصيل الغرفة تماماً، وكذلك كان فيها لمسة لامعة في سطحها الرخامي كراسيها الخشبية المطلية باللون ذاته، فكان الركن الخاص بها ملهماً لأقصى درجة خصوصاً مع توفير الإضاءة القوية فوقها عن طريق ثريا كلاسيكية جميلة.
الكلاسيكية كانت حاضرة بلونها وتصميمها الأنيق والمحافظ لهذه السفرة الفاخرة، المقاعد المبطنة بالاسفنج والقطن تعتبر من أوجه الجمال في هذا التصميم، أما الفن في تصميم السقف وتجوفات الثريا كانت مثالية خصوصاً وأن السفرة من النوع العائلي الرسمي كبيرة ومترامية الأطراف بطول الغرفة فكان من الرائع تنويع الزخرفة في السقف ومثله في الأرضيات.
تنويع عدد الجلسات والكراسي حول الطاولة يجعلها تبدو أكثر عملية لاسيما لو كانت المساحة حولها مناسبة لاستيعاب المزيد من الكراسي، الكنبة بدون مسند والمقاعد البلاستيكية الصغيرة يمكنها أن تتجاور حول الطاولة وتجمع المزيد منها بدون أي شعور بالضيق خصوصاً الكنب الصغير، يمكنك توفير أكثر من جلسة وجمعها نحو الطاولة عند تناول الطعام فقط وتستخدمها فيما عدا ذلك للمعيشة.
صممت هذه الطاولة بنفس فكرة الطاولة السابقة مع بعض التغييرات في نمط الكراسي لمزيد من الفخامة والاتجاه للجمال أكثر من العملية، فاستبدلت الكراسي البلاستيكية الصغيرة بأخرى مبطنة أكبر حجماً ولكنها أصبحت أقل عدداً بالتبعية، وكانت الكنبة بمسند وأجناب مما جعلها تستقبل 3 أفراد أو أقل وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة في طاولات الطعام العائلية التي تستقبل أفراد لايزيدون عن 5 أو 6 .
لمزيد من الفخامة والأناقة يمكنكم تصميم غرفة السفرة ببعض الإبداع والتحرر عن طريق استخدام الأسطح الزجاجية في الطاولة ذاتها وفي مايحيط بها من اكسسوارات، نلاحظ في هذه الصورة طريقة عملية لتصميم سفرة أنيقة للعائلة بلون أبليض دافيء وتفاصيل شاعرية بسيطة بطلها الأول هو الزجاج وتفاعله الرائع مع الضوء الأبيض في كل الأركان والسقف.
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