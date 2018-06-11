5 نماذج ملهمة لطاولات طعام عائلية

طاولات الطعام العائلية لابد ان تكون كبيرة الحجم ومتعددة المقاعد حتى تستوعب كل أفراد الأسرة بدون التخلي عن أي فرد منها، وكذلك يجب أن تحتوي التصاميم الخاصة بالسفرة على الدفء والهدوء حتى ينعكس ذلك على كل الجلوس حولها في جو يسوده الحب والطمأنينه، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم بعض الأفكار الخاصة بتصميم سفرة عائلية بأكثر من طريقة وبطاولات مصممة من مواد مختلفة ومقاعد متعددة وتعامل ذكي للغاية مع المساحة.