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5 برجولات تجعل تراسك يبدو رائعًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify منتجع
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لأن الصيف يعني الهروب من كل المساحات الداخلية المغلقة للفضاء الواسع حيث الهواء الطلق والانتعاش، نُطلعكم اليوم على عنصر ديكوري من الضروري اقتنائه بشرفات منازلكم أو أفنيتها الخارجية لتكتمل ما بها من جلسات اكتمال تام وهي المظلات أو التعريشات التي تعمل على توفير مساحة هادئة بعيدة عن أشعة الشمس المزعجة وإمدادكم أنتم وعائلاتكم ببعض الخصوصية.

1- أخاذة.. مرنة وعملية

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

مظلة غريبة التصميم ومع ذلك تتمتع بقدر كبير من الأناقة، من أول وهلة تنظر إليها تشعر أنها مستوحاة من الجلسات البحرية التي تكون على مقربة من الشواطئ. يتميز هذا النوع من المظلات بالعديد من السمات، على رأسها: سهلة الفك والتركيب – مظهرها الأخاذ – قماشها مقاوم للماء للحماية من الأمطار.

2- مثالية

TOLDOS ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

مظلة مثالية للمساحات المحدودة تحتاج للاستعانة بها وجود جدارين أو هيكلين معماريين تتثبت على أطرافهما كما هو الحال هنا. وفي هذا التصميم اختار خبراء الديكور أن تكون المظلة بشكل منحدر وذلك لعدة أسباب، أولها أن يسهل التخلص من مياه الأمطار بانزلاقها من أعلى لأسفل نقطة بالمظلة إلى ما هو وراء الجدار، والثانية هو خلق مساحة أكبر للجزء المغطى مقارنة بالنوع ذو السطح المستوي.

3- ثلاثة X واحد

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA حدائقصيوان الحديقة الخارجية
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

تعد هذه هي التعريشة الأكثر شيوعًا للتراسات، حيث تنتشر بالعديد من الأشكال والألوان، وهنا نجد أنها تقوم بدور ثلاثي الأبعاد وهو تغطية السقف ومساحتين جانبيتين من الشرفة مما يضمن خصوصية أصحابها.

4- خشبية بحت

szkło na tarasach, Glass Art Glass Art حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Glass Art

Glass Art
Glass Art
Glass Art

هناك العديد من الخامات التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميم تعريشة بمنزلك سواء للشرفة أو للقناء الخلفي، من أكثر الخامات تداولًا وشيوعًا بالطبع هو الخشب وكذلك المعدن وأحيانًا بمزيج بين المعدن والزجاج أو الخشب والزجاج وربما الخشب والمعدن.

5- حديثة بلمسات معدنية

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME برجولا جانبية
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

هذا ما كنا نتحدث عنه بالصورة السابقة، فهذه المظلة تجسد التطبيق الأمثل لخامة المعدن والذي تم الاعتماد عليه في بنائها كليًا مثلما هو واضح أمامنا بالصورة.

5 نماذج ملهمة لطاولات طعام عائلية

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