5 برجولات تجعل تراسك يبدو رائعًا

مظلة مثالية للمساحات المحدودة تحتاج للاستعانة بها وجود جدارين أو هيكلين معماريين تتثبت على أطرافهما كما هو الحال هنا. وفي هذا التصميم اختار خبراء الديكور أن تكون المظلة بشكل منحدر وذلك لعدة أسباب، أولها أن يسهل التخلص من مياه الأمطار بانزلاقها من أعلى لأسفل نقطة بالمظلة إلى ما هو وراء الجدار، والثانية هو خلق مساحة أكبر للجزء المغطى مقارنة بالنوع ذو السطح المستوي.