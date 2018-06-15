5 برجولات تجعل تراسك يبدو رائعًا

لأن الصيف يعني الهروب من كل المساحات الداخلية المغلقة للفضاء الواسع حيث الهواء الطلق والانتعاش، نُطلعكم اليوم على عنصر ديكوري من الضروري اقتنائه بشرفات منازلكم أو أفنيتها الخارجية لتكتمل ما بها من جلسات اكتمال تام وهي المظلات أو التعريشات التي تعمل على توفير مساحة هادئة بعيدة عن أشعة الشمس المزعجة وإمدادكم أنتم وعائلاتكم ببعض الخصوصية.
مظلة غريبة التصميم ومع ذلك تتمتع بقدر كبير من الأناقة، من أول وهلة تنظر إليها تشعر أنها مستوحاة من الجلسات البحرية التي تكون على مقربة من الشواطئ. يتميز هذا النوع من المظلات بالعديد من السمات، على رأسها: سهلة الفك والتركيب – مظهرها الأخاذ – قماشها مقاوم للماء للحماية من الأمطار.
مظلة مثالية للمساحات المحدودة تحتاج للاستعانة بها وجود جدارين أو هيكلين معماريين تتثبت على أطرافهما كما هو الحال هنا. وفي هذا التصميم اختار خبراء الديكور أن تكون المظلة بشكل منحدر وذلك لعدة أسباب، أولها أن يسهل التخلص من مياه الأمطار بانزلاقها من أعلى لأسفل نقطة بالمظلة إلى ما هو وراء الجدار، والثانية هو خلق مساحة أكبر للجزء المغطى مقارنة بالنوع ذو السطح المستوي.
تعد هذه هي التعريشة الأكثر شيوعًا للتراسات، حيث تنتشر بالعديد من الأشكال والألوان، وهنا نجد أنها تقوم بدور ثلاثي الأبعاد وهو تغطية السقف ومساحتين جانبيتين من الشرفة مما يضمن خصوصية أصحابها.
هناك العديد من الخامات التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميم تعريشة بمنزلك سواء للشرفة أو للقناء الخلفي، من أكثر الخامات تداولًا وشيوعًا بالطبع هو الخشب وكذلك المعدن وأحيانًا بمزيج بين المعدن والزجاج أو الخشب والزجاج وربما الخشب والمعدن.
هذا ما كنا نتحدث عنه بالصورة السابقة، فهذه المظلة تجسد التطبيق الأمثل لخامة المعدن والذي تم الاعتماد عليه في بنائها كليًا مثلما هو واضح أمامنا بالصورة.