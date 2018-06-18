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5 صور ملهمة لمنازل فاخرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residencia Renaiscense, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA منزل عائلي صغير Beige
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تعد الواجهات الخارجية للمنازل بمثابة كتاب مفتوح يحكي عنها وعن السحر والجهد المبذول في تصميمها الداخلي، فالواجهات الخارجية تعتبر هي وسيلة التقييم الأولّي الذي يمكن أن نحدد من خلاله هل نحن أمام تصميم يستحق التأمل أم لا.

سيكون هوميفاي اليوم في الموعد كما اعتدنا منه دائماً ويقدم إليكم 5 أشكال متنوعة بأفكار محددة لمنازل فاخرة صممت بأنماط مختلفة وتفصيلات متعددة ستضمن لكم الخروج بكم هائل من الاقتباسات المؤثرة في اختياراتكم لمنزل أحلامكم المقبل.

إطلالة بيضاء ساحرة

Sub & Add, Marty Häuser AG Marty Häuser AG منزل ريفي
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

من التصاميم التي ستجعلك تشعر بالدفء والهدوء بتفاصيل متعددة في الجدران البيضاء والإطارات الذهبية في الشرفات والضوء الذهبي الظاهر لنا من داخل المنزل بواسطة النوافذ المنتشرة في الطابقين الأعلى والأسفل بطريقة ملهمة للغاية، مما شكل ثراءاً بصرياً وبساطة في الوقت ذاته كلما شاهدت وتأملت كل تفصيلة بمفردها في وسط محيط طبيعي هاديء تناسب مع هذه البساطة والهدوء في الواجهة الأمامية للمنزل.

جمال ريفي

PROJEKT DOMU EX 8 G2 (wersja B) - design z najwyższej półki, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

الجمال الريفي لايقلل أبداً من أناقة المنزل سواء في واجهته الأمامية او في تفاصيله الداخلية، حيث تتغلب عليه مظاهر الطبيعة الحية من أخشاب وأحجار ونباتات طبيعية في الجوار، مع تناغم كبير بين كل المكونات وتلاقي كبير بين روح العصر وبين الأصالة الطبيعية والجمال الكلاسيكي في بعض الأحيان، في هذا المنزل دليلاً على روعة استخدام الاحجار والأخشاب والزجاج بألوان طبيعية في السقف والجدران والأرضيات الخارجية للمنزل، والطبيعة الساحرة حول المنزل تتوج كل ذلك.

أبيض وأحجار

MORADIA BIRRE, fernando piçarra fotografia fernando piçarra fotografia منازل
fernando piçarra fotografia

fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia

اللون الأبيض يساعد الواجهات الأمامية على التألق بواسطة التفاعل الرائع مع آشعة الشمس خصوصاً لو كانت الجدران البيضاء يتخللها الزجاج الشفاف المتناثر في طوابق المنزل وأركان الجدران بشكل واضح، في هذا المنزل نلاحظ انتشار الزجاج في الطابق الأرضي بدرجة عاكسة تساعد على تحقيق انعكاس في الضوء وبالتالي للرؤية فحدث تنويع ودمج بين بساطة وهدوء الابيض وبيض انعكاس كامل بواسطة الزجاج لكل التفاصيل المحيطة بالمنزل فتم التوازن المرغوب في المنزل بكل بساطة.

زجاج وأعمدة

Residencia Renaiscense, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA منزل عائلي صغير Beige
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

من أروع الأمثلة العصرية المقتبسة من روح كلاسيكية أنيقة في تصميم الواجهات الأمامية للمنازل بطريقة ثرية بألوان عاجية أكثر من فاخرة، نلاحظ روعة الأعمدة والابداع الهندسي في السقف وكذلك التميز في الزجاج والأناقة في الإضاءة، وأكثر من ذلك في كل تفصيلة تركز فيها وتتأملها، مثل الممر المؤدي لبوابة المنزل وبوابة المنزل ذاتها، شيء اسطوري وأكثر من فخم.

بساطة متوسطية

Casa Yucatan Country Club, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل White
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

تواجد النخل واللون الأبيض والاخشاب الطبيعية تعتبر دليلاً أكيداً على تأثر التصميم بروح البحر المتوسط الرائدة في جنوب أوروبا والسواحل الشمالية لأفريقيا، في هذا المنزل اقتباس لتصميم المنازل المنتجعية على البحر المتوسط يميزها النخيل والسقوف الكوخية الخشبية الملهمة مع لمسات ممتدة باللون الأبيض في كل الجدران جعلت المنزل يتألق كالصدفة في قلب البحر.

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