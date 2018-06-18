5 صور ملهمة لمنازل فاخرة

تعد الواجهات الخارجية للمنازل بمثابة كتاب مفتوح يحكي عنها وعن السحر والجهد المبذول في تصميمها الداخلي، فالواجهات الخارجية تعتبر هي وسيلة التقييم الأولّي الذي يمكن أن نحدد من خلاله هل نحن أمام تصميم يستحق التأمل أم لا.
سيكون هوميفاي اليوم في الموعد كما اعتدنا منه دائماً ويقدم إليكم 5 أشكال متنوعة بأفكار محددة لمنازل فاخرة صممت بأنماط مختلفة وتفصيلات متعددة ستضمن لكم الخروج بكم هائل من الاقتباسات المؤثرة في اختياراتكم لمنزل أحلامكم المقبل.
من التصاميم التي ستجعلك تشعر بالدفء والهدوء بتفاصيل متعددة في الجدران البيضاء والإطارات الذهبية في الشرفات والضوء الذهبي الظاهر لنا من داخل المنزل بواسطة النوافذ المنتشرة في الطابقين الأعلى والأسفل بطريقة ملهمة للغاية، مما شكل ثراءاً بصرياً وبساطة في الوقت ذاته كلما شاهدت وتأملت كل تفصيلة بمفردها في وسط محيط طبيعي هاديء تناسب مع هذه البساطة والهدوء في الواجهة الأمامية للمنزل.
الجمال الريفي لايقلل أبداً من أناقة المنزل سواء في واجهته الأمامية او في تفاصيله الداخلية، حيث تتغلب عليه مظاهر الطبيعة الحية من أخشاب وأحجار ونباتات طبيعية في الجوار، مع تناغم كبير بين كل المكونات وتلاقي كبير بين روح العصر وبين الأصالة الطبيعية والجمال الكلاسيكي في بعض الأحيان، في هذا المنزل دليلاً على روعة استخدام الاحجار والأخشاب والزجاج بألوان طبيعية في السقف والجدران والأرضيات الخارجية للمنزل، والطبيعة الساحرة حول المنزل تتوج كل ذلك.
اللون الأبيض يساعد الواجهات الأمامية على التألق بواسطة التفاعل الرائع مع آشعة الشمس خصوصاً لو كانت الجدران البيضاء يتخللها الزجاج الشفاف المتناثر في طوابق المنزل وأركان الجدران بشكل واضح، في هذا المنزل نلاحظ انتشار الزجاج في الطابق الأرضي بدرجة عاكسة تساعد على تحقيق انعكاس في الضوء وبالتالي للرؤية فحدث تنويع ودمج بين بساطة وهدوء الابيض وبيض انعكاس كامل بواسطة الزجاج لكل التفاصيل المحيطة بالمنزل فتم التوازن المرغوب في المنزل بكل بساطة.
من أروع الأمثلة العصرية المقتبسة من روح كلاسيكية أنيقة في تصميم الواجهات الأمامية للمنازل بطريقة ثرية بألوان عاجية أكثر من فاخرة، نلاحظ روعة الأعمدة والابداع الهندسي في السقف وكذلك التميز في الزجاج والأناقة في الإضاءة، وأكثر من ذلك في كل تفصيلة تركز فيها وتتأملها، مثل الممر المؤدي لبوابة المنزل وبوابة المنزل ذاتها، شيء اسطوري وأكثر من فخم.
تواجد النخل واللون الأبيض والاخشاب الطبيعية تعتبر دليلاً أكيداً على تأثر التصميم بروح البحر المتوسط الرائدة في جنوب أوروبا والسواحل الشمالية لأفريقيا، في هذا المنزل اقتباس لتصميم المنازل المنتجعية على البحر المتوسط يميزها النخيل والسقوف الكوخية الخشبية الملهمة مع لمسات ممتدة باللون الأبيض في كل الجدران جعلت المنزل يتألق كالصدفة في قلب البحر.